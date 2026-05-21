বহুতল নির্মাণে ভয়ঙ্কর আইন লঙ্ঘন, 3 হাজারের বেশি নির্মাণ পুরসভার স্ক্যানারে

Published : May 21, 2026 at 1:48 PM IST

কলকাতা, 21 মে: শহরের বিভিন্ন এলাকা যেখানে বেআইনি বহুতল নির্মাণে বেপরোয়া মনোভব রয়েছে, এমন এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছে কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগ। এই এলাকাগুলিতেও চরম ভাবে লঙ্ঘিত হয়ছে এমন 3000-এর বেশি নির্মাণ এবার পুর বিল্ডিং বিভাগের স্ক্যানারে।

বিগত বছর 15 যেন আইন ছিল শুধু খাতায় কলমে। শহরের যেকোনও প্রাপ্ত নির্মাণ মানেই আইন ভঙ্গ করেই নির্মাণ কাজ করা, এটাই দস্তুর হয় দাঁড়িয়েছে। তবে রাজ্যের পালা বদলের পর কলকাতা কর্পোরেশন বোর্ড তৃণমূলের হাতে থাকলেও রাশ আলগা হয়ছে। আর তার সঙ্গেই এক সময় অভিযোগ পেয়েও চোখ বন্ধ করে থাকা প্রশাসন আজ চোখ-কান খোলা ও অ্যাকশন মোডে।

কর্পোরেশন সূত্রে খবর, 6টি বোরো এলাকাজুড়ে নির্মানকারীদের বেলাগম মনোভাব। রেড জোন প্রশাসনিক পরিভাষায়। অনেক ক্ষেত্রে অনুমোদন ছাড়াই বাড়ি উঠেছে। যে এলাকাগুলিতে সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সেগুলি হলো, তোপসিয়া, তিলজলা, খিদিরপুর, একবালপুর, বড়বাজার, চিৎপুর, মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ। আছে দক্ষিণ কলকাতা ও বাইপাস লাগোয়া একাধিক কলোনি এলাকাও। বিল্ডিং আইন না মানার সব থেকে বেশি বেআইনি নির্মাণ আছে তোপসিয়া এলাকায়।

কলকাতা কর্পোরেশনের এক কর্তার কথায়, তোপসিয়া এলাকায় 1000-1200 মতো নির্মাণ হয়ছে চরম ভাবে আইন লঙ্ঘন করে। বিগত 10-15 বছরে 70-75 ভাগ বাড়ি বেআইনি নির্মাণ। ঘিঞ্জি এলাকায় যথেচ্ছ নির্মাণ হয়ছে। সেখানে নজরদারি করার ক্ষেত্রে নানা অন্তরায় ছিল। স্থানীয়দের হুমকি চোখরাঙানি সহ হেনস্থা, শারীরিক আক্রমনের মতো ঝুঁকি ছিল। একই রকম ছবি ছিল গার্ডেনরিচ, খিদিপুর, মেতিয়াবুরুজ এলাকায়। হুমকি, শাসানি ভয়ভীতি কাজ করেছে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে।

বছর কয়েক আগে গার্ডেনরিচ একটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে 14 জন চাপা পড়ে মারাও যান। এসব বেআইনি নির্মাণ শুধু নির্মাণ কাজে থেমে থাকেনি বরং কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতির মুখে ফেলেছে কলকাতা কর্পোরেশনকে। কারণ, বাড়ির অনুমোদন নেয়নি। সেটা শুধু নয়। ড্রেনেজ লাইন, পানীয় জলের লাইন কিছুই আইনি ভাবে অর্থ জমা দিয়ে কর্পোরেশন থেকে করেনি। অনেক জায়গায় বসেছে গভীর নলকূপ। এর জেরে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতির হয়ছে কর্তৃপক্ষের। গার্ডেনরিচ কিংবা বাঘাজতিনের ঘটনা রীতিমত বেআইনি নির্মাণের দগদগে ছবি তুলে ধরেছিল শহরের বুকে।

পুর কর্তা আরও জানান, চিহ্নিত করা বহুতলগুলি নিয়ে দ্রুত আলোচনায় বসতে চলেছে কলকাতা কর্পোরেশন। বিশেষ করে যেগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক বা ব্যবসা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আইনি ভাবে কঠোর পদক্ষেপ পথে হাঁটতে চলেছে কলকাতা কর্পোরেশন।

