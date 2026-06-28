রাজ্যের নির্দেশে বেড়েছে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা, কাজ হারাচ্ছেন 205 জন অস্থায়ী পুর কর্মী

রাজ্যের নির্দেশে বেড়েছে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা, কাজ হারাচ্ছেন 205 জন অস্থায়ী পুর কর্মী
রাজ্যের নির্দেশে অস্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা কমাতে চলেছে প্রতিটি পুরসভা ৷ প্রথম ধাক্কাতেই কয়েকশো অস্থায়ী কর্মী কমিয়ে ফেলা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : June 28, 2026 at 1:28 PM IST
মালদা, 28 জুন: একদিকে স্বস্তি, অন্যদিকে উদ্বেগ ৷ দুইয়ের মাঝে দিন কাটছে পুরাতন মালদা পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের ৷ খাঁড়া কবে কার উপর নেমে আসবে, জানেন না কেউ ৷ প্রায় চার মাস ধরে মজুরি বকেয়া সাফাইকর্মীদের ৷ অবশেষে পুরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ওই কর্মীদের দু’মাসের মজুরি দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বাকি মজুরি মিটিয়ে দিতে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ৷
পুরসভার চেয়ারম্যান আরও জানিয়েছেন, সাফাইকর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি হতে চলেছে ৷ চেয়ারম্যানের বার্তায় স্বস্তিতে সাফাইকর্মীরা ৷ তবে একইসঙ্গে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, রাজ্যের নির্দেশে তাঁরা অস্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা কমাতে চলেছেন ৷ প্রথম ধাক্কাতেই 205 জন অস্থায়ী কর্মী কমিয়ে ফেলা হবে ৷ তাঁর এই বার্তায় আশঙ্কায় রয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা ৷
বিগত বাম কিংবা তৃণমূল জমানায় পুরাতন মালদা পুরসভায় অনেক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ মূলত, কাউন্সিলরদের পরিচিতদেরই এভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ এবার সেই কর্মীদের একটা বড় অংশের উপর ছাঁটাইয়ের কোপ নেমে আসতে চলেছে ৷ রাজ্য সরকারের নির্দেশে এখন থেকে প্রতিটি পুরসভায় সরকার নির্ধারিত সংখ্যক অস্থায়ী কর্মীই নিযুক্ত থাকতে পারবেন ৷ সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা কাউন্সিলরদের জানিয়ে দিয়েছেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ৷ এরপরেই শনিবার সন্ধেয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেন চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ ৷ তিনি স্বীকার করে নেন, এই পরিস্থিতিতে অস্থায়ী কর্মী ছাঁটাইয়ের রাস্তায় যাচ্ছেন তাঁরা ৷
এই মুহূর্তে পুরসভায় 387 জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন ৷ এঁদের কিছু সাফাইকর্মী, অধিকাংশই সুপারভাইজার ৷ এই সুপারভাইজারদের প্রথমে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে 205 জন কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এই পুরসভায় মোট 182 জন অস্থায়ী কর্মীকে নিযুক্ত করা যাবে ৷ এঁদের বেশিরভাগই থাকবেন সাফাইকর্মী ৷ তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি করা হবে ৷ আগে তাঁরা 3700 থেকে 4000 টাকা মাসিক মজুরি পেতেন ৷ এখন প্রত্যেক সাফাইকর্মী দৈনিক 202 টাকা মজুরি পাবেন ৷ সুপারভাইজার পাবেন 303 টাকা ৷ পাশাপাশি, নির্মল বন্ধুরা যদি সকালের সঙ্গে সন্ধেতেও কাজ করেন তবে তাঁরা দ্বিগুন মজুরি পাবেন ৷
চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, “এই অস্থায়ী কর্মীরা মূলত সাফাইয়ের কাজ করেন ৷ আর কিছু সুপারভাইজার রয়েছেন ৷ তাঁদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ রাজ্য সরকারের তরফে এঁদের মজুরির টাকা বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা চিন্তা করে গতকাল কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে ৷ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রকৃত সাফাইকর্মীদের নিয়োগ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই ৷ তাঁরা কেউ কাজ হারাবেন না ৷ তাঁদের মজুরির বিষয়টিও আমরা ভেবেছি ৷ আপাতত দু’মাসের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু সরকার এখন প্রতিটি পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে ৷ এর জন্য এখানে কিছু সুপারভাইজারকে বসিয়ে দেওয়া হতে পারে ৷ আমরা চেষ্টা করছি যাতে কারও কাজ না যায় ৷ বিকল্প পথ খোঁজা হচ্ছে ৷ কারও কাজ চলে যাক তা আমরা চাই না ৷ তবে সুপারভাইজারদের সবাইকে কাজে রাখা যাবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা অবশ্যই রয়েছে ৷”
এই সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন সুপারভাইজাররা ৷ কবে কার উপর খাঁড়া নেবে আসবে, বুঝতে পারছেন না তাঁরা ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সুপারভাইজার বলেন, “এটা ঠিক, আমরা জনপ্রতিনিধি মারফৎ এই কাজ পেয়েছি ৷ কিন্তু নিয়োগের পর থেকে আমরা কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাফাইয়ের ব্যাপারে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছি ৷ এই কাজ করতে করতে বয়স হয়ে গিয়েছে ৷ বিকল্প কোনও সংস্থান নেই ৷ এখন আমরা কর্মহীন হয়ে পড়লে পরিবার নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে ৷ শেষ পর্যন্ত কী হয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছি ৷”