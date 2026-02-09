কলকাতায় রুফটপ পানশালা ও রেস্তরাঁ বন্ধের পরিকল্পনা কর্পোরেশনের

কলকাতায় রুফটপ পানশালা ও রেস্তরাঁ বন্ধের পরিকল্পনা কর্পোরেশনের
ছাদের সামনে অংশ ঘিরে দেদার চলছে রুফটপ পানশালা ও রেস্তরাঁ ৷ নিয়ম না-মানায় বেশ কয়েকটি রেস্তরাঁ মালিককে নোটিশ কর্পোরেশনের ৷
Published : February 9, 2026 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: মেছুয়া ফলপট্টির হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর পরও শিক্ষা নেয়নি তিলোত্তমা ৷ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালায় এখনও রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে ৷ ছাদ দখল করে এই ধরনের রেস্তরাঁ চালানোয় বাড়ছে বাড়ির বাসিন্দাদের জীবনযাত্রায় ঝুঁকি ।
মেছুয়া ফলপট্টির ঘটনার পরে লাগু হয়েছে ‘স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর’ (এসওপি) ৷ রাজ্য সরকারের তরফে এক নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়, এসওপি না-মানলে কোনও রুফটপ রেস্তরাঁ চালানোর অনুমতি মিলবে না। কিন্তু নিয়মকে তোয়াক্কা না-করেই এখনও বেপরোয়া মনোভাব রুফটর রেস্তরাঁ ও পানশালা মালিকদের একাংশ। সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে সেই উদাসীনতা নজরে এসেছে পুর কর্তৃপক্ষের। 20টির বেশি এমন রেস্তরাঁ ও পানশলাকে নোটিশ ধরিয়েছে তারা ৷ দ্রুত কাঠামো ভাঙতে হবে। না-হলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে কর্তৃপক্ষ ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত অভিযানে পুর কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে 20টির বেশি রুফটপ রেস্তরাঁ ও পানশালা এসওপি-র মূল নির্দেশেরই তোকাক্কা করেনি ৷ অনেক জায়গাতেই এখনও ছাদের সামনের অংশে কাঠামো রয়েছে ৷ তবে প্রত্যেককেই নোটিশ পাঠানো হচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে সেই কাঠামো ভেঙে ফেলার ৷ সেই সব রেস্তরাঁ মালিককে কিছু দিন সময় দেওয়া হয়ছে ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "এখনও এমন মনোভাব দেখে আমরা স্তম্ভিত । জরুরি ভিত্তিতে ছাদের সামনের অংশ খালি করার নির্দেশ দিয়েছি । না-হলে আমরা সংশ্লিষ্ট রেস্তরাঁ ও পানশালাগুলির ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব ৷ মানুষের জীবন সবার আগে ৷ সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়ছে উচ্চতরমহল থেকে ৷"
গত বছরের এপ্রিলে মেছুয়া ফলপট্টি এলাকায় একটি হোটেলে বিধ্বংসী আগুন লাগে ৷ বাইরে বের হতে না-পেরে 14 জনের মৃত্যু হয় ৷ নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রী পার্ক স্ট্রিটের একটি রুফটর রেস্তরাঁয় হঠাৎই পরিদর্শন করেন। ছাদ ঘিরে রাখা দেখে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ৷ পুরনিগম ও পুলিশ, দমকল বাহিনীকে নির্দেশ দেন শহরের রুফটর রেস্তরাঁ ও পানশালায় অভিযান চালাতে ৷
তারপর তৎকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বাধীন ‘স্টেট লেভেল কমিটি ফর ফায়ার সেফটি অ্যান্ড রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স’ একটি ‘এসওপি’ তৈরি করে ৷ তাতেই রয়েছে একাধিক কড়া নিয়ম । যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল বাড়িতে সামনের দিকে ছাদের অংশে কোনও কাঠামো রাখা যাবে না। ছাদের মোট আয়তনের অন্তত 50 শতাংশ খোলা রাখতে হবে এবং যাতায়াতের জন্য আলাদা পথের ব্যবস্থা করতে হবে । এলপিজি বা কোনও দাহ্য জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করা যাবে না। শুধুমাত্র ইলেকট্রিক ওভেন ও মাইক্রোওভেন ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এখনও বেশ কিছু রুফটপ রেস্তরাঁ ও পানশালার মালিক এসওপি না-মেনেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এবার তাঁদের রিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের করতে চলেছে কলকাতা পুরনিগম ৷