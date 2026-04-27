ভোটের আগে 36 ঘণ্টায় গ্রেফতার 1542 'ঝামেলাবাজ', ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরও

ভোটের আগে 36 ঘণ্টায় গ্রেফতার 1542 'ঝামেলাবাজ', ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরও
জেলা ভিত্তিক গ্রেফতারির নিরিখে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানে । এর পরেই রয়েছে উত্তর 24 পরগনা ৷
Published : April 27, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচনে বাকি আর মাত্র দেড়দিন । তার আগেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কড়া পদক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনের । দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে পুলিশি অভিযানে গত 36 ঘণ্টায় গ্রেফতার করা হল 1543 জনকে । এই তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলরও । শেষ দফার নির্বাচনে যাঁরা ঝামেলা পাকাতে পারেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে কমিশন গ্রেফতারির নির্দেশ দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনের আগে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন । আগেই নির্বাচন কমিশনের তরফে কড়া বার্তা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ভোটের আগে ছেড়ে রাখা যাবে না দুষ্কৃতীদের ৷ এদিকে, গতকাল জগদ্দলের গুলি-কাণ্ডের পর 'ঝামেলা সৃষ্টিকারী' ও 'গুন্ডা'দের জেলে রাখার পক্ষে সপর চড়িয়েছে বিজেপির নেতানেত্রীরা ৷ এবার সেই কড়া পদক্ষেপই করল পুলিশ ও প্রশাসন ৷
গতকাল দুপুর থেকে আজ কিছু সময় আগে পর্যন্ত জোরদার চিরুনি তল্লাশি অভিযান ও নাকা তল্লাশিতে মোট 1095 জন 'ট্রাবল মঙ্গার' অর্থাৎ ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে এমন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 36 ঘণ্টায় মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1543 ।
জেলা ভিত্তিক গ্রেফতারির নিরিখে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানে । সেখানে গ্রেফতার করা হয়েছে 479 জনকে । গ্রেফতারির সংখ্যার নিরিখে এর পরেই রয়েছে উত্তর 24 পরগনা, যেখানে ধরা পড়েছেন 319 জন । দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে 246 জনকে । এ ছাড়াও কলকাতা উত্তর থেকে 109 জন, হুগলি থেকে 49 জন, নদিয়া থেকে 32 জন এবং হাওড়া থেকে 32 জনকে আটক করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ।
পূর্ব বর্ধমানে ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের কাউন্সিলর নারু ভগৎও । তাঁর গ্রেফতারিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে । যদিও কোন অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি । নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে রাজ্য জুড়ে এই অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে । কমিশন সূত্রে খবর, ভোটারদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করেছে কমিশন ।
উল্লেখ্য, গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে আগেই 'ট্রাবল মেকার'দের একটি তালিকা তৈরি করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ তবে এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হওয়ায় কমিশনের তরফে বলা হয়েছিল, ওই তালিকা কাউকে গ্রেফতার করার জন্য নয় ৷ ভোটের কয়েকদিন পুলিশ-প্রশাসনকে সেই অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে ৷ কমিশন বলেছিল, ভয়াবহ কোনও পরিস্থিতি না-হলে, গ্রেফতারির মতো পদক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে ৷