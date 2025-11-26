মেট্রোতে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ! দেড় লাখেরও বেশি খুইয়ে এল জাল অফার লেটার

মেট্রোতে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ! দেড় লাখেরও বেশি খুইয়ে এল জাল অফার লেটার
প্রতারিতের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বিমানবন্দর থানার পুলিশ । তাদের পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে ৷
Published : November 26, 2025 at 12:11 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: কলকাতা মেট্রো রেলে টোকেন ক্লার্কের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ । প্রথমে সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ, এর পর মোটা অঙ্কের টাকা তুলে নিয়ে জাল অফার লেটার ধরিয়ে দেওয়া - এই পদ্ধতিতেই প্রতারণা চক্র কাজ করেছিল বলে অভিযোগ ৷ প্রতারিতের অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বিমানবন্দর থানার পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের ফাঁদে পড়েন রাজ্যের বাসিন্দা সোমনাথ মণ্ডল । অভিযোগ, ফেসবুকের মাধ্যমে 'বিএন্ডবি গ্রুপ'-এর পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করা হয় ৷ তাঁকে কলকাতা মেট্রো রেলের টোকেন ক্লার্ক পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় । সরকারি চাকরির স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারকরা তাঁর কাছ থেকে ফোন-পে-এর মাধ্যমে 1 লক্ষ 69 হাজার টাকা নেয় বলে অভিযোগ । টাকা দেওয়ার পর সোমনাথকে একটি অফার লেটারও পাঠানো হয় । পরে সোমনাথ বুঝতে পারেন যে তাঁকে যে অফার লেটারটি পাঠানো হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ জাল ৷
তিনি প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে সঙ্গে পুলিশে অভিযোগ করেন সোমনাথ মণ্ডল ৷ তাঁর অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ । তদন্তকারীরা প্রযুক্তিগত সূত্র ধরে শনাক্ত করেন দুই অভিযুক্ত, রাতুল কুমার পাল ও সোহাগ বিশ্বাসকে । বুধবার রাতে দু’জনকে গ্রেফতার করা হয় । এরপর ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারকের নির্দেশে তাঁদের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ।
পুলিশের অনুমান, এটি একটি বৃহত্তর প্রতারণা চক্রের অংশ । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, কিংবা একইভাবে আর কতজন চাকরিপ্রার্থী প্রতারিত হয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মোবাইল, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে চক্রের মূল মাস্টারমাইন্ড ও নেটওয়ার্ক উদঘাটনের চেষ্টা চলছে ।
চাকরির আশায় সাধারণ মানুষ যাতে প্রতারিত না-হন, সেজন্য সবাইকে এবিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "সরকারি চাকরির নিয়োগ কোনওভাবেই সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত লেনদেনে হয় না । কোনও সন্দেহজনক প্রস্তাব পেলেই নিকটবর্তী থানায় জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷"