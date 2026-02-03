গোলপার্কে গুলির ঘটনায় গ্রেফতার আরও 4, অধরা মূল অভিযুক্ত

গোলপার্কে গুলির ঘটনায় গ্রেফতার আরও 4, অধরা মূল অভিযুক্ত
বোমা-গুলি নিয়ে গোলপার্কে হামলার ঘটনায় মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে 14 ৷ সোম সকালের পর রাতে ফের 4 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকার গোলপার্ক গন্ডগোলের ঘটনার তদন্তে ফের গ্রেফতারি । রবিবার সন্ধেয় গুলি চালানো, বোমাবাজি, ধারালো অস্ত্র হাতে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার গভীর রাতে আরও 4 জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ । এর আগে সোমবার সকালে 10 জনকে গ্রেফতার করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তদন্ত চলছে । এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।" পুলিশ জানিয়েছে, রবীন্দ্র সরোবর থানায় মামলা নম্বর 16/2026 (2 ফেব্রুয়ারি, 2026)-এর তদন্তে 2 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এছাড়াও, এই থানারই মামলা নম্বর 18/2026 (2 ফেব্রুয়ারি, 2026)-এর তদন্তে আরও 2 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তারা হল-
- বাবলু শ' ওরফে চিনি ৷ বয়স 32 ৷ তার বাবার নাম রাজু শ' ৷ বাবলুর বাড়ি 140, ডা জিএসবোস রোড, কসবা থানা এলাকায় ৷
- অন্যজন, ইন্দ্রজিৎ মাঝি ওরফে ছোটবাবু ৷ বয়স 30 ৷ 164, সুইন হো লেন, কসবা থানা এলাকার বাসিন্দা ৷
- আরেকজন জয়ন্ত নস্কর ওরফে সোনু ৷ বয়স 28 ৷ বাবার নাম দিনেশ নস্কর । তার স্থায়ী ঠিকানা 21, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-29 । পাশাপাশি নোনাডাঙা রেল কলোনি, রুবি, আনন্দপুর থানা এলাকাতেও তার থাকার তথ্য মিলেছে ।
- অন্যদিকে, দেবাশিস মণ্ডল ওরফে ভুটু ৷ বয়স 38 ৷ বাবা প্রয়াত শম্ভু মণ্ডল ৷ বাসিন্দা 38, এটি চ্যাটার্জি রোড, লেক থানা এলাকা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের প্রত্যেককে ঘটনার প্রেক্ষিতে জেরা করা হচ্ছে এবং তদন্তের স্বার্থে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছে তদন্তকারী দল । এই গ্রেফতারের ফলে রবীন্দ্র সরোবর কাণ্ডের নেপথ্যে থাকা মূল চক্র সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
উল্লেখ্য, এর আগে গোলপার্কে গন্ডগোলে 10 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল লালবাজার । তদন্তে কোনও গাফিলতি না-রেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ।
রবিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোড এবং পঞ্চাননতলা এলাকায় শুরু হয় ঝামেলা । স্থানীয় সূত্রের খবর, একটি ক্লাবের পিকনিকের মাঝে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় । এরপরেই মুখে রুমাল বেঁধে প্রায় 100-150 জন দুষ্কৃতী চড়াও হয় এলাকায় । চলে গুলি, ছোড়া হয় বোমা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলাও চালায় তারা । ঘটনায় আহত হন বেশকিছু জন ৷ পুলিশ আসতে দেরি করায় স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ৷ পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় ৷ কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (DPC) ভোলানাথ পান্ডে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন ৷ অভিযোগ ওঠে এই কাজ বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর ৷ তবে ঘটনার তিনদিন পেরিয়ে গেলেও সে অধরা ।