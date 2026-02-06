ETV Bharat / state

গোলপার্ক তাণ্ডবে পুলিশের জালে আরও এক, গ্রেফতারি বেড়ে 20

ঘটনার পর ছ'দিন ধরে তল্লাশি চালালেও মূল অভিযুক্ত সোনা পাপ্পু এখনও পলাতক ৷ যদিও শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা হবে বলে আশাবাদী পুলিশ ৷

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: কাকুলিয়া রোডে ভয়াবহ তাণ্ডবের ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল আরও এক অভিযুক্ত । ধৃতের নাম শম্ভু শিকারী । বয়স 35 ৷ বুধবার গভীর রাতে লেক থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ । এই গ্রেফতারের ফলে কাকুলিয়া রোডে তাণ্ডবের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 20। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে জেরা করে ঘটনার নেপথ্যের আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে ৷

তদন্তের অগ্রগতি প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের নগরপাল সুপ্রতীম সরকার কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "এই ঘটনায় যারা জড়িত, কাউকেই রেয়াত করা হবে না । আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" তাঁর এই মন্তব্যের পরই তদন্তে গতি আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল ।

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের জন্য ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সূত্র । এই ঘটনায় এলাকায় পরিচিত নাম সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে । পুলিশের তদন্তে তাঁর নাম উঠে এলেও এখনও পর্যন্ত সে পলাতক । তার সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলগুলিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই রাতের ঘটনায় মোট তিনটি পৃথক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বোমাবাজি, গুলি চালানো এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে এলাকা দখল এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে বা কারা ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী, তা জানতে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করেও তদন্ত এগোচ্ছে ৷

সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে কাকুলিয়া রোড ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে । পুলিশ প্রশাসনের দাবি, এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে তারা সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে ।

ঘটনাটি ঘটে গত রবিবার রাতে । হঠাৎ করেই রবীন্দ্র সরোবর থানার কাকুলিয়া রোড সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বচসা হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয় । অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা এলাকায় একের পর এক বোমা ছোড়ে এবং আতঙ্ক ছড়াতে কয়েক রাউন্ড গুলিও চালানো হয় । ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলাও চালায় তারা ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন ।

বহু মানুষ নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বাধ্য হন । বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ ঘটনার জেরে এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। রাতভর এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন প্রবেশপথে নাকা চেকিং শুরু করা হয় এবং সন্দেহভাজনদের খোঁজে আশপাশের এলাকাতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

