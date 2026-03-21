রাজ্যে আসছে আরও 1920 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, কোথায় কত সংখ্যায় মোতায়েন ?

রাজ্যে আসছে আরও 1920 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, কোথায় কত সংখ্যায় মোতায়েন ?
কতগুলি ধাপে ঠিক কত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে এবার তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিল কমিশন।
Published : March 21, 2026 at 8:04 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: বাংলায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার লক্ষ্যে মোট 2 হাজার 400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এমনটা আগেই জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ কতগুলি ধাপে ঠিক কত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে এবার তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিল কমিশন।
19 মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য মোট 2 হাজার 400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা CAPF এবং স্টেট আর্মড পুলিশ বা SAP এবং ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন বা IRBNS মোতায়েন করা হবে।
গত 20 ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রাথমিকভাবে 480 কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল। প্রথম দফায় 480 বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ ছিল 230 কম্পানি ৷ বিএসএফ ছিল 120 কোম্পানি ৷ 37 কোম্পানি ছিল সিআইএসএফ ৷ টিবিপি ছিল 47 এবং এসএসবি ছিল 46 কোম্পানি। মূলত রুটমার্চ, মানুষের মনে আস্থা ফেরানো, ইভিএম ও স্ট্রংরুম পাহারা এবং গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য এই বিপুল পরিমাণ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরবর্তীতে 17 মার্চ নির্বাচন কমিশনের আবেদনে আরও 1920 কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মোট বাহিনীর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে 2400 কোম্পানি।
কত এসেছে আর কত আসবে ?
এই অতিরিক্ত 1910 কোম্পানি বাহিনী পাঁচটি ধাপে রাজ্যে আসবে। প্রথম দফায় 31 মার্চ রাজ্যে আসছে মোট 300 কোম্পানি এর মধ্যে সিআরপিএফ 125 কোম্পানি, বিএসএফ 100 কোম্পানি, সিআইএসএফ 25 কোম্পানি I টিবিপি ও এসএসবি 25 কোম্পানি করে । দ্বিতীয় দফায় 7 এপ্রিল রাজ্যে আসছে আরও 300 কোম্পানি বাহিনী। এর মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর এবং ত্রিপুরা থেকে কিছু বাহিনী পাঠানো হচ্ছে ।তৃতীয় ধাপে 10 এপ্রিল আসবে আরও 300 কোম্পানি বাহিনী। এই ধাপে জম্মু কাশ্মীরের পাশাপাশি মণিপুর থেকেও আসছে বাহিনী । চতুর্থ ধাপে 13 এপ্রিল 277 কোম্পানি বাহিনী আসবে। অসম, হরিয়ানা ও উত্তরাখণ্ড থেকে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা বাংলায় আসবেন। পঞ্চম ধাপে 17 এপ্রিল আসবে সর্বোচ্চ 743 কোম্পানি বাহিনী। এর মধ্যে অসম থেকে 443 কোম্পানি সিএপিএফ আসবে। এছাড়াও কেরল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, সিকিম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট 300 কোম্পানি বাহিনী আসবে।
বাহিনীর দায়িত্ব কে ?
পশ্চিমবঙ্গ সিআরপিএফের সেক্টরের আইজি শলভ মাথুরকে বাহিনী মোতায়েনের জন্য 'স্টেট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর' হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কোম্পানিতে অন্তত 72 জন জওয়ান থাকবেন । 9টি সেকশনের মধ্যে 8টি পোলিং স্টেশনে ব্যবহার করা হবে এবং 1টি সেকশন কুইক রেসপন্স টিম হিসেব কাজ করবে ৷ তদারকির কাজে নিযুক্ত থাকবে। বাহিনীর যাতায়াতের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারকে বাহিনীর জন্য যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ও লজিস্টিক্সের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আসা যাওয়ার মাঝে...
আগামী 29 এপ্রিল ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর বাহিনীর একটি বড় অংশ রাজ্য থেকে চলে যাবে। তবে 200 কোম্পানিকে রাজ্যে রাখা হবে যারাইভিএম, স্ট্রং রুম এবং কাউন্টিং সেন্টারের নিরাপত্তা দেবে। ভোটের পর গণনা পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 500 কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে রাজ্যে। বাকি কোম্পানি ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরেই ফিরে যাবে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত প্রতিদিনের রিপোর্ট সকাল 10টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে হবে।