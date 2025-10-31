মন্থার ঝাপটায় রাতভর বৃষ্টিতে পাহাড়ে বন্যার শঙ্কা, প্রবল তুষারপাত সিকিমে

মন্থার ঝাপটায় রাতভর বৃষ্টিতে পাহাড়ে বন্যার শঙ্কা, প্রবল তুষারপাত সিকিমে
পূর্ব ও উত্তর সিকিমের একাধিক অঞ্চল, বিশেষ করে ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং সাদা বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে ।
Published : October 31, 2025 at 3:27 PM IST
শিলিগুড়ি, 31 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় মন্থার লেজের ঝাপটায় রাতভর টানা বৃষ্টিপাত । একদিকে পাহাড়ে ফের ধসের শঙ্কা দেখা দিয়েছে । অন্যদিকে, বৃষ্টির জেরে নেমেছে তাপমাত্রার পারদ । আর তাপমাত্রা কমতেই সিকিমে ফের তুষারপাতের দাপট ।
পাহাড়ে নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে বেড়েছে বালাসনের জলস্তর । দুধিয়াতে হিউম পাইপ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতুর কাছ দিয়ে বইছে নদীর জল । জলের স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পাহাড়বাসীরা । তবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন । অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ ।
এদিকে, বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় উত্তর সিকিমের ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং ঢেকে গেল বরফে । তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি । শুক্রবার সকাল থেকে সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চল জুড়ে শুরু হয় তুষারপাত । এদিন সকাল থেকে পূর্ব ও উত্তর সিকিমের একাধিক অঞ্চল, বিশেষ করে ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং সাদা বরফের চাদরে মুখ ঢাকে । রাতভর চলা তুষারপাতের জেরে শুক্রবার সকাল নাগাদ সড়ক ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে পড়েছে বরফের পুরু আস্তরণ ৷ যার প্রভাব পড়েছে যান চলাচলেও । তবে তুষারপাত পেয়ে ব্যাপক খুশি পর্যটকরা ।
সিকিম আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ওইসব এলাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করে । শুক্রবার সকালে তাপমাত্রা নেমে আসে হিমাঙ্কের কাছাকাছি । ফলে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়ে সকালে ঘন বরফে ঢেকে যায় পুরো ছাঙ্গু, নাথুলা অক্ষ ।
উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাচুং ও ইয়ুমথাং উপত্যকাতেও তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য ধরা পড়েছে । ইউমিসামডংয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে । রাস্তাঘাট ও গাড়ি ঘন বরফে ঢেকে গিয়েছে । এতে স্থানীয়দের দৈনন্দিন জীবনে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও, পর্যটকদের কাছে এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে ।
শেরাথাং থানার এসএইচও যোগেন্দ্র গুরুং বলেন, "ভোর থেকেই তুষারপাত শুরু হয়েছে ছাঙ্গু ও নাথুলা অঞ্চলে । আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, রাস্তাগুলি পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় পর্যটকদের সতর্কভাবে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।" প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে । পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ পাহাড়ি পথের পরিস্থিতি নিয়মিত নজরদারি করছে । প্রয়োজনে বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
তবে বরফে মোড়া পাহাড়ের টান সামলানো মুশকিল পর্যটকদের কাছে । ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুংমুখী হচ্ছেন তুষারপাত উপভোগ করতে । তীব্র শীতের মাঝেই সিকিমের পাহাড়ে জমে উঠেছে শীতকালীন পর্যটনের আমেজ । যদিও পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শুক্রবার থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পারমিট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেছে সিকিম সরকার । আবহাওয়া স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত পারমিট ইস্যু করা হবে না বলে জানা গিয়েছে । একইভাবে সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ।