ETV Bharat / state

মন্থার ঝাপটায় রাতভর বৃষ্টিতে পাহাড়ে বন্যার শঙ্কা, প্রবল তুষারপাত সিকিমে

পূর্ব ও উত্তর সিকিমের একাধিক অঞ্চল, বিশেষ করে ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং সাদা বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে ।

ETV BHARAT
প্রবল তুষারপাত সিকিমে (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 31 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় মন্থার লেজের ঝাপটায় রাতভর টানা বৃষ্টিপাত । একদিকে পাহাড়ে ফের ধসের শঙ্কা দেখা দিয়েছে । অন্যদিকে, বৃষ্টির জেরে নেমেছে তাপমাত্রার পারদ । আর তাপমাত্রা কমতেই সিকিমে ফের তুষারপাতের দাপট ।

পাহাড়ে নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে বেড়েছে বালাসনের জলস্তর । দুধিয়াতে হিউম পাইপ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতুর কাছ দিয়ে বইছে নদীর জল । জলের স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পাহাড়বাসীরা । তবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন । অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ ।

প্রবল তুষারপাত সিকিমে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিকে, বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় উত্তর সিকিমের ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং ঢেকে গেল বরফে । তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি । শুক্রবার সকাল থেকে সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চল জুড়ে শুরু হয় তুষারপাত । এদিন সকাল থেকে পূর্ব ও উত্তর সিকিমের একাধিক অঞ্চল, বিশেষ করে ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং সাদা বরফের চাদরে মুখ ঢাকে । রাতভর চলা তুষারপাতের জেরে শুক্রবার সকাল নাগাদ সড়ক ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে পড়েছে বরফের পুরু আস্তরণ ৷ যার প্রভাব পড়েছে যান চলাচলেও । তবে তুষারপাত পেয়ে ব্যাপক খুশি পর্যটকরা ।

ETV BHARAT
যান চলাচলে প্রভাব পড়লেও খুশি পর্যটকরা (নিজস্ব চিত্র)

সিকিম আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ওইসব এলাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করে । শুক্রবার সকালে তাপমাত্রা নেমে আসে হিমাঙ্কের কাছাকাছি । ফলে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়ে সকালে ঘন বরফে ঢেকে যায় পুরো ছাঙ্গু, নাথুলা অক্ষ ।

ETV BHARAT
তাপমাত্রা কমতেই সিকিমে প্রবল তুষারপাত (নিজস্ব চিত্র)

উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাচুং ও ইয়ুমথাং উপত্যকাতেও তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য ধরা পড়েছে । ইউমিসামডংয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে । রাস্তাঘাট ও গাড়ি ঘন বরফে ঢেকে গিয়েছে । এতে স্থানীয়দের দৈনন্দিন জীবনে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও, পর্যটকদের কাছে এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে ।

শেরাথাং থানার এসএইচও যোগেন্দ্র গুরুং বলেন, "ভোর থেকেই তুষারপাত শুরু হয়েছে ছাঙ্গু ও নাথুলা অঞ্চলে । আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, রাস্তাগুলি পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় পর্যটকদের সতর্কভাবে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।" প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে । পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ পাহাড়ি পথের পরিস্থিতি নিয়মিত নজরদারি করছে । প্রয়োজনে বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

ETV BHARAT
তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি (নিজস্ব চিত্র)

তবে বরফে মোড়া পাহাড়ের টান সামলানো মুশকিল পর্যটকদের কাছে । ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুংমুখী হচ্ছেন তুষারপাত উপভোগ করতে । তীব্র শীতের মাঝেই সিকিমের পাহাড়ে জমে উঠেছে শীতকালীন পর্যটনের আমেজ । যদিও পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শুক্রবার থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পারমিট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেছে সিকিম সরকার । আবহাওয়া স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত পারমিট ইস্যু করা হবে না বলে জানা গিয়েছে । একইভাবে সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ।

ETV BHARAT
বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে রাস্তাঘাট (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
সিকিমে ফের তুষারপাতের দাপট (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

HEAVY RAINS IN HILLS
LANDSLIDE FEAR IN DARJEELING
MONTHA EFFECT
সিকিমে তুষারপাত
SNOWFALL IN SIKKIM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.