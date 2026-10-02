কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি; পুজোর আগেই রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায়
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : October 2, 2026 at 8:46 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: এখনও পর্যন্ত সব পরিস্থিতি স্বাভাবিক ৷ তাই অন্যান্য বছরের মতো পুজোর আগেই রাজ্য থেকে বিদায় নেবে বর্ষা । এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
এই বিষয়ে হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বর্ষা বিদায় রেখা ক্রমশ এগোচ্ছে । আগামী দু-তিন দিনে ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকেও বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে । এদিকে বাংলাদেশের নিম্নচাপ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন নাগাল্যান্ড মিজোরাম এলাকায় অবস্থান করছে । ক্রমশ শক্তি হারিয়ে এটি সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ।
তবে বর্ষা বিদায়ের আগে কয়েক পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ৷ আজ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা । আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কিছুটা বাড়বে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-সহ উপরের দিকের পাঁচটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বাড়বে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে । যদিও হালকা বৃষ্টি খুব সামান্য সম্ভাবনা থাকবে অন্য জেলাতেও ।
শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত কম । কোনও জেলার দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । তবে বাড়বে জলীয় বাষ্পজনিত অস্বস্তি । তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা থাকবে । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাগুলি অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । রবিবার পর্যন্ত এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতার আবহাওয়া
আংশিক মেঘলা আকাশের পাশাপাশি আজ শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে এই দু'দিনে । তবে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
শনিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে । সেই কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.7 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 66 এবং সর্বোচ্চ 96 শতাংশ ।