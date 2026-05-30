কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গে বর্ষা ! শনিতে ভাসবে এই জেলাগুলি

কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গে বর্ষা ! শনিতে ভাসবে এই জেলাগুলি
কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস । ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।
Published : May 30, 2026 at 8:00 AM IST
কলকাতা, 30 মে: সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি ৷ কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ তবে শুক্রবারের তুলনায় আজ এবং আগামিকাল ঝড়বৃষ্টি কম হবে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ জুন মাস থেকে ফের গরম বাড়বে ৷ ঝড়বৃষ্টি হলেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খুব নীচে নামবে না।
আর কয়েকদিনের বঙ্গে ঢুকবে বর্ষা ৷ 5 জুনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করবে ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমন আরও কয়েকদিন পর অর্থাৎ 12 জন ৷ যদি চলতি বছর বর্ষা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ পূর্বাভাস ৷ এবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষা পুরো দেশেই স্বাভাবিকের নীচে থাকার সম্ভাবনা বেশি।
মৌসম ভবন জুন থেকে সেপ্টেম্বর সারা দেশে বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ে প্রায় 90 হতে পারে, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে স্বাভাবিকের থেকে কম হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরে ধীরে ধীরে এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হওয়াকে দায়ী করা হচ্ছে ৷ ফলস্বরূপ দেশে বৃষ্টিপাত কম হবে।
এই রাজ্যে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভিন্ন। মৌসম ভবনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ভারতের কিছু অংশে বিচ্ছিন্নভাবে স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশি বৃষ্টিপাতও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এই রাজ্যের সব জেলায় সমান পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে। মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় মাঝেমধ্যে ভালো বর্ষণ হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে বর্ষা এইবছর এই রাজ্যে দুর্বল। ক'য়েকদিন শুষ্ক পরিস্থিতিও দেখা যেতে পারে।
সার্বিকভাবে বর্ষা পশ্চিমবঙ্গে কম
আসন্ন জুন মাসে দেশের অধিকাংশ অংশে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের নীচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও পূর্ব ভারতের কিছু অংশে স্বাভাবিক বা তার বেশি বৃষ্টি হতে পারে। একইসঙ্গে জুন মাসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকার সম্ভাবনাও উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা ঢোকার পরেও মাঝেমধ্যে ভ্যাপসা গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হলেও সার্বিকভাবে বর্ষা পশ্চিমবঙ্গে কম হবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হবে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শুক্রবারের তুলনায় আজ এবং আগামিকাল ঝড়বৃষ্টি কম হবে। জুন মাস থেকে ফের গরম বাড়বে। ঝড়বৃষ্টি হলেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খুব নীচে নামবে না। আর্দ্রতা কমে যাওয়ায় গরমের অনুভূতি কম হচ্ছে। আজ শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা। বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ 5 জুন
- উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলছে। জুন মাসের 2 তারিখের পর থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি ৷ বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণ পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু দেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি। সাধারণত পয়লা জুন কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে। তারপর বঙ্গের উত্তরদিকের জেলায় প্রবেশ করবে। পরবর্তীতে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে। উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের দিন 5 জুন।
উত্তরবঙ্গে আজ কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- উত্তরবঙ্গেও আজ সব জেলাতেই বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি হয়েছে।
- 2 জুন থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির দাপট বাড়বে। ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ 12 জুন
দক্ষিণবঙ্গে আজ কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- আজ দক্ষিণবঙ্গে আজ দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
- 3 ও 4 জুন দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে।
শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 32 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 40.5 মিলিমিটার।