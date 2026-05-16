কেরলে 'এগিয়ে বর্ষা', বাংলার কপালে সেই খরতাপ; কেন এই বৈষম্য ?

কেরলে এবারও নির্ধারিত সময়ের আগে বর্ষা প্রবেশ করছে বলে অনুমান হাওয়া অফিসের ৷ বাংলা তথা দেশের আবহাওয়ার উপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে ?

নির্ধারিত সময়ের প্রায় সপ্তাহখানেক আগে কেরলে প্রবেশ করছে বর্ষা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 9:50 AM IST

কলকাতা, 16 মে: নির্ধারিত সময়ের প্রায় সপ্তাহখানেক আগে কেরলে প্রবেশ করছে বর্ষা ৷ তার প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ৷ তবে বাংলা থেকে শুরু করে দেশের অন্যত্র বর্ষা এগিয়ে আসবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব নির্ধারিত সময় মানে জুন মাসের মধ্যভাগের আগে বাংলায় বর্ষা প্রবেশ করবে না ৷ তার আগে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি অবশ্য চলবে ৷ পাল্লা দিয়ে বাড়বে তাপমাত্রা ৷

দেশে বর্ষার আগমনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ। সাধারণত প্রতি বছর 1 জুন কেরলে বর্ষা ঢোকে ৷ যদিও প্রায় 7 দিনের ওঠানামা দেখা যায়। এবারও সেটাই হতে চলেছে ৷ মৌসম ভবন 2005 সাল থেকে কেরলে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাব্য তারিখ সংক্রান্ত পূর্বাভাস দিয়ে আসছে। এই পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহার করা হয় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি আধুনিক পরিসংখ্যানভিত্তিক মডেল, যার সম্ভাব্য ত্রুটি মাত্র 4 দিন।অর্থাৎ যেদিনের কথা বলা হবে তার থেকে চারদিন আগে বা চারদিন পরে বর্ষার প্রবেশ হতে পারে।

বাংলার কপালে সেই খরতাপ (ইটিভি ভারত)

পূর্বাভাসের ভিত্তি

এই মডেলে মোট 6টি গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়াগত সূচক বিশ্লেষণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ন্যূনতম তাপমাত্রা, দক্ষিণ উপদ্বীপে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিপাত, দক্ষিণ চিন সাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের 'আউটগোয়িং লং ওয়েভ রেডিয়েশন'এবং দক্ষিণ-পূর্ব ভারত মহাসাগর ও উত্তর-পূর্ব ভারত মহাসাগরের নিম্নস্তরের বায়ুপ্রবাহের অবস্থা।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত 21 বছরে তাদের বর্ষা আগমনের পূর্বাভাস প্রায় সব ক্ষেত্রেই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। শুধুমাত্র 2015 সালে পূর্বাভাসে ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। 2026 সালের জন্যও আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, এ বছর কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু স্বাভাবিক সময়ের আগেই প্রবেশ করতে পারে।
মৌসম ভবন জানিয়েছে, চলতি মাসর 26 তারিখ নাগাদ কেরলে বর্ষা পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ, সবকিছু অনুকূলে থাকলে চলতি বছর নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগেই দেশে বর্ষার সূচনা হতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলেই আশা আবহাওয়াবিদদের।

কিন্তু এই পরিস্থিতির কোনও প্রভাব পড়বে না বাংলায় ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস শনিবার সকালে জানিয়েছেন, কেরলে নির্ধারিত সময়ের দিন চারেক আগে বর্ষা প্রবেশ করলেও বঙ্গে নির্ধারিত সময়েই আসছে। বর্তমানে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করবে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে বর্ষা নির্ধারিত সময়েই ঢুকছে ভারতের দ্বীপপুঞ্জে। এই নিম্নচাপের প্রভাবে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। পর্যটকদের সতর্ক থাকার বার্তাও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

যোধপুরের বাজপড়ার দৃশ্য (ছবি: পিটিআই)

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি পরিস্থিতি

আগামী 4 থেকে 5 দিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দু 'এক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং থেকে শুরপ করে মালদা-সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলাতে।

দক্ষিণবঙ্গের ছবিটা কিছুটা আলাদা। পশ্চিমের জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে তাছাড়া সেভাবে ঝড় বৃষ্টি নেই। ফলে তাপমাত্রা বাড়বে। দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও বেশি করে বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে মেঘের সঞ্চার হয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা দু'এক জায়গায়। স্থানীয়ভাবে স্বল্প সময়ের ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা খুব সামান্য। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়বে সঙ্গে গরম ও অস্বস্তি।

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 93 শতাংশ, সর্বনিম্ন 60 শতাংশ।

