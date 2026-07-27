বর্ষার জলেই লুকিয়ে কিডনির বিপদ! কীভাবে সতর্ক থাকবেন

বর্ষার জলেই লুকিয়ে কিডনির বিপদ! কীভাবে সতর্ক থাকবেন
বর্ষাকালে শুধু জ্বর-সর্দিই নয়, সংক্রমণের বড় ধাক্কা লাগে কিডনিতেও। কেন এই সময় কিডনিকে সুরক্ষিত রাখা জরুরি, জানালেন নেফরোলজিস্ট চিকিৎসক পার্থ কর্মকার। সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর প্রতিবেদন ৷
Published : July 27, 2026 at 4:47 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: বর্ষা মানেই ভেজা রাস্তা, কাদা, জল জমা আর সংক্রমণের মরশুম । প্রতি বছর এই সময় ডায়রিয়া, টাইফয়েড, ভাইরাল জ্বর কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত নানা রোগের প্রকোপ বাড়ে । তবে এসব সংক্রমণের আড়ালে নিঃশব্দে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিপদের মুখে পড়তে পারে, সেটি হল কিডনি ! অনেক ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ ডায়রিয়া বা সংক্রমণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কিডনির কার্যক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিতে পারে । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে, রোগীকে ডায়ালিসিস পর্যন্ত করাতে হতে পারে । তাই বর্ষাকালে চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় অস্ত্র বলে মনে করছেন নেফরোলজিস্ট চিকিৎসক পার্থ কর্মকার ।
কিডনি কেন এত সহজে আক্রান্ত হয় ?
চিকিৎসকের কথায়, কিডনি শরীরের এমন একটি অঙ্গ, যা রক্ত ছেঁকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয় এবং শরীরে জল, লবণ ও বিভিন্ন খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখে । ফলে শরীরে কোনও বড় সংক্রমণ, রক্তচাপের হঠাৎ ওঠানামা বা বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব পড়লে প্রথম ধাক্কাগুলির একটি সামলাতে হয় কিডনিকেই । বর্ষাকালে সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই ঝুঁকিও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায় ।
ডায়রিয়া থেকেই শুরু হতে পারে কিডনি বিকল হওয়ার পথ
বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, অর্থাৎ ডায়রিয়া । অনেকেই এটিকে সাধারণ সমস্যা ভেবে অবহেলা করেন । কিন্তু ডা. কর্মকার জানাচ্ছেন, ডায়রিয়ার ফলে শরীর থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর জল ও প্রয়োজনীয় লবণ বেরিয়ে যায় । তৈরি হয় মারাত্মক ডিহাইড্রেশন । রক্তচাপ কমে গেলে কিডনিতে প্রয়োজনীয় রক্ত পৌঁছায় না । তার ফলেই হঠাৎ কিডনির কাজ কমে যেতে পারে বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে । এই অবস্থাকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি (AKI) ।
বর্ষা শুরু হতেই হাসপাতালে ডায়রিয়ার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে । অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা দেরি করে হাসপাতালে আসেন । ততক্ষণে কিডনির ক্ষতি অনেকটাই হয়ে যায় । যদিও সময়মতো স্যালাইন, পর্যাপ্ত তরল, ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা গেলে অধিকাংশ রোগীকেই সুস্থ করে তোলা সম্ভব ।
শুধু জলশূন্যতা নয়, ব্যাকটেরিয়ার টক্সিনও কিডনির শত্রু
চিকিৎসকের মতে, ডিহাইড্রেশনই কিডনির একমাত্র শত্রু নয় । কিছু ব্যাকটেরিয়া এমন বিষাক্ত টক্সিন তৈরি করে, যা সরাসরি কিডনির কোষে আঘাত হানে । আবার কারও কারও জিনগত কারণেও এই ধরনের জটিলতার ঝুঁকি বেশি থাকে ।
আরও একটি বড় সমস্যা হল নিজে থেকে ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা । অনেকেই অ্যান্টিবায়োটিক বা ব্যথার ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই খেয়ে ফেলেন কিংবা মাঝপথে ওষুধ বন্ধ করে দেন । এতে সংক্রমণ যেমন পুরোপুরি সারে না, তেমনই কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কিডনিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
বিশুদ্ধ জল ও নিরাপদ খাবারই প্রথম প্রতিরক্ষা
বর্ষাকালে পানীয় জলের উৎস দূষিত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে । দূষিত জল কিংবা অপরিষ্কার খাবারের মাধ্যমে সহজেই শরীরে প্রবেশ করে নানা জীবাণু । সেখান থেকেই ডায়রিয়া ও অন্যান্য সংক্রমণের সূত্রপাত ।
ডা. কর্মকারের পরামর্শ, সবসময় বিশুদ্ধ বা ফুটিয়ে ঠান্ডা করা জল পান করতে হবে । দীর্ঘক্ষণ বাইরে রাখা খাবার, কাটা ফল, রাস্তার খোলা খাবার এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি খাবার এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ । কারণ প্রতিরোধই এই সময় সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা ।
লেপ্টোস্পাইরোসিস: বর্ষার আর এক নীরব আতঙ্ক
বর্ষাকালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণ লেপ্টোস্পাইরোসিস । ইঁদুরের মূত্রে দূষিত জল বা কাদার সংস্পর্শে এলে এই ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হতে পারে । এই সংক্রমণ শুধু কিডনি নয়, লিভার ও রক্তকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, অকারণে জমা জল এড়িয়ে চলুন । প্রয়োজনে গামবুট বা জলরোধী জুতো ব্যবহার করুন । জ্বর, প্রস্রাব কমে যাওয়া, শরীরে তীব্র ব্যথা বা দুর্বলতার মতো উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে ।
সাপের কামড়েও বিকল হতে পারে কিডনি
বর্ষাকালে সাপের উপদ্রবও বেড়ে যায় । বিশেষ করে হেমাটোটক্সিক বিষধর সাপের কামড়ে রক্তকণিকা ভেঙে যায় । সেই ভাঙা রক্তকণিকার অংশ কিডনির সূক্ষ্ম নালিতে জমে গিয়ে তীব্র কিডনি বিকলের কারণ হতে পারে ।
তবে সময়মতো অ্যান্টিভেনম, নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন হলে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করা গেলে অনেক রোগীকেই সুস্থ করে তোলা সম্ভব বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসক ।
একবার কিডনির ক্ষতি মানেই ভবিষ্যতের ঝুঁকি
ডা. পার্থ কর্মকারের কথায়, অনেকেই মনে করেন অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেই সব সমস্যা শেষ । বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয় । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একবার কিডনিতে আঘাত লাগলে ভেতরে সূক্ষ্ম ক্ষত বা ফাইব্রোসিস থেকে যেতে পারে । বাইরে থেকে রক্ত ও প্রস্রাবের রিপোর্ট স্বাভাবিক দেখালেও ভবিষ্যতে সেই ক্ষত ধীরে ধীরে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (CKD)-এর ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
তাই বর্ষাকালে ডায়রিয়া, জ্বর বা সংক্রমণকে কখনওই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় । চিকিৎসকের স্পষ্ট বার্তা, বিশুদ্ধ জল পান করুন, নিরাপদ খাবার খান, নিজে থেকে ওষুধ খাবেন না, শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না এবং কোনও উপসর্গ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । কারণ কিডনি একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব অনেক সময় সারা জীবন বহন করতে হতে পারে ।