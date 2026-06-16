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বন্ধ জলদাপাড়া-গরুমারা ! 3 বছর পর ফের পর্যটকদের জন্য খুলছে মেদলা ওয়াচ টাওয়ার

বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ঋতুর কথা মাথায় রেখে প্রতি বছর 16 জুন থেকে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলিতে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷

Dooars
গরুমারা জাতীয় উদ্যান (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 5:46 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 16 জুন: বর্ষার শুরুতেই নিয়ম মেনে তিন মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সমস্ত জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য । তবে পর্যটকদের জন্য এ বার রয়েছে সুখবরও । দীর্ঘ তিন বছর পর বর্ষাকালেও খুলে রাখা হচ্ছে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মেদলা ওয়াচ টাওয়ার । বনদফতরের এই সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পে ।

প্রতি বছর বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ঋতুর কথা মাথায় রেখে 16 জুন থেকে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলিতে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় । সেই নিয়ম মেনেই এ বছরও বন্ধ হয়েছে জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যান, নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক, বক্সা টাইগার রিজার্ভ, চাপড়ামারি ও মহানন্দা অভয়ারণ্য ।

Medla Watch Tower
মেদলা ওয়াচ টাওয়ার (নিজস্ব চিত্র)

তবে জঙ্গলের বাইরে অবস্থিত কালিপুর ইকো ভিলেজ, পানঝোরা এবং ধুপঝোড়া এলিফ্যান্ট ক্যাম্প পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে । এর পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এ বছর খুলে রাখা হচ্ছে গরুমারার মেদলা ওয়াচ টাওয়ার ।

2023 সাল থেকে পর্যটকদের জন্য মেদলা ওয়াচ টাওয়ার বন্ধ রেখেছিল বন দফতর । ফলে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরেই বর্ষাকালেও টাওয়ারটি খোলা রাখার দাবি উঠছিল । অবশেষে সেই দাবিতে সাড়া দিল বন দফতর ।

জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায়ের উদ্যোগে বিষয়টি বন দফতরের নজরে আনা হয় । তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বর্ষার তিন মাস মেদলা নজর মিনার পর্যটকদের জন্য খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, "পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই মেদলা ওয়াচ টাওয়ার খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।" ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, "এই সিদ্ধান্তে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত । বর্ষাকালেও বহু পর্যটক ডুয়ার্সে আসেন । কিন্তু জঙ্গল বন্ধ থাকায় তাঁরা বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ পেতেন না । মেদলা ওয়াচ টাওয়ার খোলা থাকলে সেই অভাব অনেকটাই পূরণ হবে ।"

কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটক নন্দিনী সরকারও উচ্ছ্বসিত । তাঁর কথায়, "গরুমারা আমাদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য । মেদলা ওয়াচ টাওয়ার খোলা থাকায় হাতি, গন্ডার, বাইসন-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ মিলবে । এটা পর্যটকদের জন্য বড় প্রাপ্তি ।"

বর্ষার মরসুমে জঙ্গলের কোর এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও মেদলা ওয়াচ টাওয়ার খোলা রাখার সিদ্ধান্ত ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল ।

TAGGED:

DOOARS
TOURISTS
ডুয়ার্স
JALDAPARA AND GORUMARA
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