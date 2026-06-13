দক্ষিণবঙ্গেও ঢুকে পড়ল বর্ষা, সপ্তাহভর বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য

দক্ষিণবঙ্গেও ঢুকে পড়ল বর্ষা, সপ্তাহভর বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মাঝেই রাজ্যজুড়ে বর্ষার মরশুম ৷ আজও দিনভর বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ ক'দিন চলবে দুর্যোগ, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : June 13, 2026 at 8:51 AM IST
কলকাতা, 13 জুন: বাংলায় বর্ষামঙ্গল শুরু । উত্তরবঙ্গের পরে দক্ষিণেও আগমন ঘটল বর্ষার ৷ আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়ার কিছু অংশ ছাড়া বর্ষা দক্ষিণবঙ্গে ঢুকে পড়েছে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিবিধি
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ অংশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু । পুরুলিয়ার কিছু অংশ ছাড়া বাকি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই প্রবেশ করেছে মৌসুমী বায়ু । দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিহারের বড় অংশে মৌসুমী বায়ু পৌঁছে গিয়েছে । আগামী দু-তিন দিনে ঝাড়খণ্ড-সহ ওড়িশাতেও বর্ষা ঢুকবে । তবে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করলেও আপাতত বর্ষা দুর্বল থাকবে ।
দক্ষিণে বর্ষামঙ্গল
দক্ষিণবঙ্গে আজ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও দুই 24 পরগনা জেলাতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে ।
আগামী সাতদিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও 30 থেকে 40 কোথাও বা 40 থেকে 60 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় ও বাতাস বইবে ।
আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান ও দুই 24 পরগনা জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রায় তেমন বড়সড় পরিবর্তন নেই । বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি মিলবে দক্ষিণবঙ্গে । আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরমের অস্বস্তিও থাকবে ।
উত্তরে বৃষ্টির হালচাল
উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বর্ষার বৃষ্টি চলছে ৷ দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টি চলবে । মঙ্গল ও বুধবারে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে ।
আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি ওপরের এই পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে ৷
দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শুক্রবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.02 ডিগ্রি নিচে । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 62 এবং সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ।