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বর্ষা প্রবেশ করল বঙ্গে, মঙ্গলেই ভারী বৃষ্টি জেলায় জেলায়

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ৷ নির্ধারিত সময়েই বর্ষার প্রবেশ ঘটল বাংলায় ৷ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গলে ৷

MONSOON ENTERS WEST BENGAL
আকাশ ছেয়ে কালো মেঘে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 4:45 PM IST

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কলকাতা, 9 জুন: নির্ধারিত সময়েই বঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ৷ উত্তরবঙ্গে 9 জুন বর্ষা প্রবেশ করল বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল ৷ কেরলের পরে প্রবেশ করলেও বাংলায় সঠিক সময়েই বর্ষা ঢুকল ৷ দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশের পরে আরও শক্তি বাড়িয়েছিল ৷ এখন আরও শক্তিশালী হয়ে মৌসুমী বায়ু বঙ্গে প্রবেশ করল।

এই রাজ্যে বর্ষা প্রথম ঢোকে উত্তরবঙ্গে। নির্ধারিত দিন অর্থাৎ 5 জুন। তবে পরবর্তী সাতদিন অর্থাৎ 12 জুনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করলে দেরি বলে না, হাওয়া অফিস ৷ রয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

উত্তরবঙ্গের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি হয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে এবং জলপাইগুড়ির অধিকাংশ ও দার্জিলিং জেলার কিছু অংশে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে। আগামী 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশ, পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার আরও কিছু এলাকায় মৌসুমী বায়ু অগ্রসর হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে।

পূর্ব উত্তরপ্রদেশের উপর অবস্থান করছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে অক্ষরেখা এবং পূর্ব বিহার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নস্তরের অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে প্রচুর জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে। এছাড়া হিমালয় পাদদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে, যা উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে।

তাই আজ উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের এক বা দুই জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) হতে পারে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিরও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলার পাশাপাশি বর্ষার প্রবেশের ইঙ্গিত মিলছে। 12 জুন নির্ধারিত সময় দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার প্রবেশের। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে।

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বর্ষা প্রবেশ করল বঙ্গে
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MONSOON ENTERS WEST BENGAL

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