পূর্ব ভারত থেকে বর্ষা বিদায় শুরু, রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস
West Bengal Weather Forecast: বৃষ্টি বন্ধ হতেই পুজোর বাজার জমজমাট ৷ কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুরের মধ্যেই বাজার সরগরম ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : October 1, 2026 at 11:04 AM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: নিম্নচাপের ফাঁড়া কাটতেই আকাশে ঝলমলে রোদ ৷ বর্ষা বিদায়ের শেষলগ্নে রাজ্যজুড়ে আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া ৷ দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের মতো এবার পূর্ব ভারত থেকেও বর্ষা বিদায় শুরু । ঝাড়খণ্ড এবং বিহার থেকে বর্ষা বিদায় শুরু হয়েছে । এরপর ধীরে ধীরে পূর্ব ভারত থেকে বিদায় নেবে । বাংলা থেকেও বর্ষা বিদায় তাই নির্দিষ্ট সময়েই হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে আগামী কয়েকদিন মূলত বেশিরভাগ জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । শুধুমাত্র এক দু-জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে ।
সপ্তাহান্তে অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে । আজও বেশিরভাগ জায়গাতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ তবে এক দুই জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী সাতদিন পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । এক দুই জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী 24 ঘণ্টায় মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা থাকছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । এক-দু পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।