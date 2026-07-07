ভরা বর্ষায় বাংলায় 'হাওয়া বদল', 5 জেলায় অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

ভরা বর্ষায় বাংলায় 'হাওয়া বদল', 5 জেলায় অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা
দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ কয়েকটি জেলায় অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷
Published : July 7, 2026 at 8:37 AM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: ভরা বর্ষায় বাংলায় হাওয়া বদল ! গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গে একটানা প্রবল বৃষ্টির পর এবার পরিস্থিতি খানিকটা বদলাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ উত্তরবঙ্গের জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ জানিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট তুলনায় কমবে। তবে একেবারোে বন্ধ হবে -এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷
দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ওড়িশার উপর অবস্থানকারী নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই অঞ্চলে অবস্থান করছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী 24 ঘণ্টায় নিম্নচাপটি ঝাড়খণ্ড, উত্তর ছত্তিশগড় ও সংলগ্ন পূর্ব মধ্যপ্রদেশের দিকে এগোবে ৷ পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। 7 থেকে 9 জুলাই অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী এবং কোথাও কোথাও অতি প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি:
7 থেকে 9 জুলাই পর্যন্ত অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু জেলায় ঘণ্টায় 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে খবর আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে। 10 জুলাই দুই 24 পরগনার এক-দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 11 ও 12 জুলাইও অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনা বজায় থাকবে।
চিন্তার কারণ উত্তরবঙ্গ
আজ উপরের পাঁচ জেলা মানে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অন্য জেলাতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি আগামিকাল 8 জুলাই জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কোথাও কোথাও 20 সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। 9 জুলাইও একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। 10 থেকে 12 জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 3.5 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 86 শতাংশ।