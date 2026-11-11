বাঁদরের 'দাপট', কালিম্পংয়ে বন্ধের মুখে কমলালেবুর চাষ ! কমছে ফলন, হতাশ চাষিরা

বাঁদরের 'দাপট', কালিম্পংয়ে বন্ধের মুখে কমলালেবুর চাষ ! কমছে ফলন, হতাশ চাষিরা
Kalimpong: যেখানে 5 মেট্রিক টন কমলালেবু উৎপাদন হত, সেখানে এখন ফলন নেমে এসেছে 1 মেট্রিক টনেরও নীচে ! সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ।
Published : November 11, 2026 at 8:39 PM IST
কালিম্পং, 11 নভেম্বর: গাছে ফল ধরছে, অথচ ঘরে উঠছে না ফসল । একের পর এক বাগানে হানা দিচ্ছে বাঁদরের দল । কখনও গাছের ডালে বসে পাকা কমলা খেয়ে নিচ্ছে, কখনও ডাল ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে কাঁচা ফল । ফলে কয়েক বছর আগেও যে এলাকায় বছরে প্রায় 5 মেট্রিক টন কমলালেবু উৎপাদন হত, সেখানে এখন ফলন নেমে এসেছে 1 মেট্রিক টনেরও নীচে ।
লোকসানের ধাক্কায় বাগানের দামও কমেছে প্রায় এক দশমাংশ । পরিস্থিতি এমনই যে কমলা চাষ ছেড়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধান করছেন অনেকে । কেউ কেউ পাড়ি দিয়েছেন দক্ষিণ ভারতে । দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কমলালেবু উৎপাদনকারী অঞ্চলে এই চাষ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা চাষিদের ।
কালিম্পং জেলার সামসিং গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমল বস্তি এলাকায় কমলালেবু চাষের এই সঙ্কট ক্রমশ গভীর হচ্ছে । পাহাড় ও নদীচর মিলিয়ে প্রায় 35 একর এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে কমলার বাগান । কয়েক বছর আগেও এখানকার উৎপাদিত কমলালেবু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হত । বিদেশেও পাড়ি দিত এই এলাকার কমলা । কিন্তু গত 4-5 বছরে বাঁদরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে । চাষিদের দাবি, প্রায় এক হাজার বিঘা জমির কমলাবাগান এই সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ।
একের পর এক বাগানে বাঁদরের হানা
শুধু খাসমল বস্তি নয়, কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের সামসিং লোয়ার, ঘুমটি, ভালুখোপ, আপার ঘুমটি, খোলাগাঁও, ভুজেলগাঁও, গুম্বা ডারা-সহ অন্তত 25টি গ্রামের কমলাবাগানে বাঁদরের উপদ্রব বেড়েছে । কয়েকশো বাঁদর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে একের পর এক বাগানে হানা দিচ্ছে বলে অভিযোগ ।
কখনও গাছে উঠে পাকা কমলা খেয়ে নিচ্ছে তারা । আবার কখনও ডালপালা ঝাঁকিয়ে প্রচুর কাঁচা ফল মাটিতে ফেলে দিচ্ছে । মাটিতে পড়ে যাওয়া ফলের অধিকাংশই আর বিক্রির উপযোগী থাকছে না । শুধু ফল নষ্ট করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বাঁদরের দল । গাছের ডালপালাও ভেঙে ফেলছে । ফলে চলতি মরসুমের ফসলের পাশাপাশি আগামী বছরের ফলন নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে চাষিদের ।
লক্ষ টাকার বাগানের দাম 10 হাজার!
লোকসানের বহর কতটা, তা বোঝা যাচ্ছে বাগানের বাজারদরেই । খাসমলের কমলাচাষি বিষ্ণু দেওয়ানের কথায়, "ফলন প্রতি বছরই ভাল হচ্ছে । কিন্তু বাঁদরের দলের উপদ্রবে সেই ফসল ঘরে তুলতে পারছি না । যে বাগান আগে 1 লক্ষ টাকায় বিক্রি হত, এখন তার দাম 10 হাজার টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না । গত 4-5 বছর ধরে বাঁদরের উৎপাতে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে ।"
এলাকার আর এক বাসিন্দা তারা ছেত্রী জানান, তাঁদের 4 একর জমি রয়েছে । কিন্তু গত কয়েক বছরে এক রোয়া কমলালেবুও হাতে পাননি তাঁরা । শুধু কমলালেবু নয়, শিমুলকান্দা, কোয়াস, ছিম-সহ অন্যান্য ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর । বারবার বন দফতরকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে দাবি স্থানীয়দের ।
বিমার ভাবনা উদ্যানপালন দফতরের
চাষিদের অভিযোগ, বাঁদরের উপদ্রবের কথা বারবার বন দফতরকে জানানো হয়েছে । কিন্তু সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । বন দফতরের তরফে 'কিছু করার নেই' বলে জানানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁদের । ফলে ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ছেন কমলাচাষিরা ।
এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে উদ্যানপালন দফতর । জলপাইগুড়ির উদ্যানপালন দফতরের তত্ত্বাবধানে কালিম্পংয়ে কমলাচাষ হয় । ওই দফতরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, "বাঁদরের উপদ্রবে ক্ষতির কথা শুনেছি । আগামী বছর থেকে চাষিদের ফসলের বিমার সুবিধা দেওয়া যায় কি না, তা দেখা হচ্ছে ।"
বিকল্প জীবিকার সন্ধানে চাষিরা
একসময় কমলালেবুর বাগানই ছিল এলাকার বহু পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস । কিন্তু বছরের পর বছর ক্ষতি সামলাতে না পেরে অনেকে এখন চাষ ছাড়ার কথা ভাবছেন । ইতিমধ্যেই এলাকার বহু কমলাচাষি কাজের সন্ধানে দক্ষিণ ভারতে চলে গিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । যাঁরা এখনও বাগান ধরে রেখেছেন, তাঁদেরও ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় কাটছে না ।
চাষিদের বক্তব্য, শুধু ফসলের বিমা চালু করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না । বাঁদরের উপদ্রব ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে বন দফতরকে । বাগান বাঁচাতে দ্রুত পদক্ষেপ না করলে সামসিং ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে কমলালেবু চাষের ঐতিহ্যই হারিয়ে যেতে পারে । যে কমলার স্বাদ একসময় দেশের নানা প্রান্তের বাজারে পৌঁছত, বাঁদরের দাপটে সেই বাগানই এখন ধীরে ধীরে হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছে পাহাড়ের চাষিরা ।