বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে মণিরুল, না-ফিরলে 'সম্মানটা' বেঁচে যেত; মত অনুব্রতর
2011 ও 2016 বিধানসভায় তৃণমূলের টিকিটে লাভপুরে জয়ী হয়েছিলেন ৷ এরপরেই অনুব্রতর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে ৷ 2017 সালে লাভপুর ত্যাগ করেন মণিরুল ৷
Published : March 30, 2026 at 5:48 PM IST
লাভপুর, 30 মার্চ: মণিরুল ইসলাম না-ফিরলেই বরং তাঁর 'সম্মান' বজায় থাকত ৷ এমনটাই মনে করেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ বীরভূমের লাভপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচার শুরু করেছেন একদা তৃণমূলের দু'বারের বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ৷ এক যুগেরও বেশি সময় আগে 2013 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বীরভূমের লাভপুরের মঞ্চ থেকে তৎকালীন তৃণমূল নেতা মণিরুল বলেছিলেন, 'পায়ের তল দিয়ে মেরে দিয়েছি' ৷ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বীরদর্পে এভাবে কাউকে খুনের দায় স্বীকার করতে বড় একটা দেখা যায়নি ৷
'বিতর্কিত' সেই মণিরুলই এখন লাভপুরে তৃণমূল প্রার্থীর মাথা ব্যাথার কারণ ৷ মণিরুলের দলবদলের হাত ধরে বিজেপি যদি সংখ্যালঘু ভোটে ধাবা বসায় তা হবে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে শাসক শিবিরকে ৷এক সময়ের অনুব্রত ঘনিষ্ঠ মণিরুল এখন বিজেপি নেতা ৷ দীর্ঘ এক দশক পর ফিরেছেন লাভপুরে ৷ তিনি না-ফিরলেই সম্মানটা বজায় থাকত ৷ এমনই মত কেষ্ট'র ৷
অতীতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন মণিরুল ইসলাম। 2010 সালে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূল-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ৷ 2011 সালের দলের টিকিটে লাভপুর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন ৷ 2013 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণিরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'পায়ের তল দিয়ে 3 জনকে পিষে মেরেছি' ৷ এই মন্তব্য নিয়ে ব্যপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ রাজ্য রাজনীতিতে 'বিতর্কিত' মণিরুল ইসলামের পরিচয় ঘটেছিল ৷
পরে 2016 সালেও তৃণমূলের টিকিটে লাভপুর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন মণিরুল ৷ এরপর অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে তাঁর ৷ 2017 সাল থেকে লাভপুর ত্যাগ করেন মণিরুল ৷ 2019 সালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েছিলেন বীরভূমের এই সংখ্যালঘু নেতা ৷
দীর্ঘ 10 বছর পর এই 'বিতর্কিত' সংখ্যালঘু নেতা বীরভূমের লাভপুরের মাটিতে পা রেখেছেন ৷ ফিরেই সংকল্প নিয়েছেন বিজেপিকে জয়ী করার ৷ লাভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকুর সঙ্গে প্রচারেও নেমেছেন তিনি ৷ পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন মণিরুল ৷ আর এই মণিরুল ইসলামই লাভপুরের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানার মাথা ব্যাথার কারণ ৷
এই লাভপুর বিধানসভায় একাধিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে ৷ কমপক্ষে 35 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে এই বিধানসভায় ৷ এই ভোট মণিরুলের জন্য যদি বিজেপিতে চলে যায়, তাহলে তৃণমূল প্রার্থীর সামনে লড়াই খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ৷
একদা তাঁরই ঘনিষ্ঠ মণিরুল প্রসঙ্গে অনুব্রত বলেন, "2011 সালে তিনি তৃণমূলে ছিলেন। 2016 সালেও তিনি তৃণমূল ছিলেন। তারপর হঠাৎ উনি বিজেপি হয়ে গেলেন ! আমার তো মনে হয়, ফিরে না-এলেই ভালো থাকতেন ৷ সম্মানটা বজায় থাকত ।"
অর্থাৎ লাভপুরের মাটিতে ফের পা-দেওয়ায় বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা মণিরুল ইসলামের সম্মানহানি হয়েছে বলে মনে করেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা মণিরুল ইসলাম বলেন, "আমি ব্যাক্তিগত কারও সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করব না ৷ লড়াইয়ের ময়দানে জবাব দেব।" সেদিনের তৃণমূল নেতা এখন বিজেপিতে ৷ দলবদল তাঁর পুরনো অভ্যাস ৷ সেদিনে শাসক শিবিরের সংখ্যালঘু বিধায়ক করেন, বিজেপির বাংলা দখলের প্রধান কাণ্ডারী হবেন সংখ্যালঘুরাই ৷