ETV Bharat / state

বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে মণিরুল, না-ফিরলে 'সম্মানটা' বেঁচে যেত; মত অনুব্রতর

2011 ও 2016 বিধানসভায় তৃণমূলের টিকিটে লাভপুরে জয়ী হয়েছিলেন ৷ এরপরেই অনুব্রতর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে ৷ 2017 সালে লাভপুর ত্যাগ করেন মণিরুল ৷

মণিরুলকে নিয়ে কী বললেন অনুব্রত ? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 30, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লাভপুর, 30 মার্চ: মণিরুল ইসলাম না-ফিরলেই বরং তাঁর 'সম্মান' বজায় থাকত ৷ এমনটাই মনে করেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ বীরভূমের লাভপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচার শুরু করেছেন একদা তৃণমূলের দু'বারের বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ৷ এক যুগেরও বেশি সময় আগে 2013 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বীরভূমের লাভপুরের মঞ্চ থেকে তৎকালীন তৃণমূল নেতা মণিরুল বলেছিলেন, 'পায়ের তল দিয়ে মেরে দিয়েছি' ৷ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বীরদর্পে এভাবে কাউকে খুনের দায় স্বীকার করতে বড় একটা দেখা যায়নি ৷

'বিতর্কিত' সেই মণিরুলই এখন লাভপুরে তৃণমূল প্রার্থীর মাথা ব্যাথার কারণ ৷ মণিরুলের দলবদলের হাত ধরে বিজেপি যদি সংখ্যালঘু ভোটে ধাবা বসায় তা হবে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে শাসক শিবিরকে ৷এক সময়ের অনুব্রত ঘনিষ্ঠ মণিরুল এখন বিজেপি নেতা ৷ দীর্ঘ এক দশক পর ফিরেছেন লাভপুরে ৷ তিনি না-ফিরলেই সম্মানটা বজায় থাকত ৷ এমনই মত কেষ্ট'র ৷

অতীতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন মণিরুল ইসলাম। 2010 সালে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে তৃণমূল-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ৷ 2011 সালের দলের টিকিটে লাভপুর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন ৷ 2013 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণিরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'পায়ের তল দিয়ে 3 জনকে পিষে মেরেছি' ৷ এই মন্তব্য নিয়ে ব্যপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ রাজ্য রাজনীতিতে 'বিতর্কিত' মণিরুল ইসলামের পরিচয় ঘটেছিল ৷

পরে 2016 সালেও তৃণমূলের টিকিটে লাভপুর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন মণিরুল ৷ এরপর অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে তাঁর ৷ 2017 সাল থেকে লাভপুর ত্যাগ করেন মণিরুল ৷ 2019 সালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েছিলেন বীরভূমের এই সংখ্যালঘু নেতা ৷

দীর্ঘ 10 বছর পর এই 'বিতর্কিত' সংখ্যালঘু নেতা বীরভূমের লাভপুরের মাটিতে পা রেখেছেন ৷ ফিরেই সংকল্প নিয়েছেন বিজেপিকে জয়ী করার ৷ লাভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকুর সঙ্গে প্রচারেও নেমেছেন তিনি ৷ পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন মণিরুল ৷ আর এই মণিরুল ইসলামই লাভপুরের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানার মাথা ব্যাথার কারণ ৷

এই লাভপুর বিধানসভায় একাধিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে ৷ কমপক্ষে 35 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে এই বিধানসভায় ৷ এই ভোট মণিরুলের জন্য যদি বিজেপিতে চলে যায়, তাহলে তৃণমূল প্রার্থীর সামনে লড়াই খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ৷

লাভপুরে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে মণিরুল (ইটিভি ভারত)

একদা তাঁরই ঘনিষ্ঠ মণিরুল প্রসঙ্গে অনুব্রত বলেন, "2011 সালে তিনি তৃণমূলে ছিলেন। 2016 সালেও তিনি তৃণমূল ছিলেন। তারপর হঠাৎ উনি বিজেপি হয়ে গেলেন ! আমার তো মনে হয়, ফিরে না-এলেই ভালো থাকতেন ৷ সম্মানটা বজায় থাকত ।"

অর্থাৎ লাভপুরের মাটিতে ফের পা-দেওয়ায় বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা মণিরুল ইসলামের সম্মানহানি হয়েছে বলে মনে করেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা মণিরুল ইসলাম বলেন, "আমি ব্যাক্তিগত কারও সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করব না ৷ লড়াইয়ের ময়দানে জবাব দেব।" সেদিনের তৃণমূল নেতা এখন বিজেপিতে ৷ দলবদল তাঁর পুরনো অভ্যাস ৷ সেদিনে শাসক শিবিরের সংখ্যালঘু বিধায়ক করেন, বিজেপির বাংলা দখলের প্রধান কাণ্ডারী হবেন সংখ্যালঘুরাই ৷

TAGGED:

ANUBRATA MONDAL ON MONIRUL ISLAM
MONIRUL CAMPAIGNS FOR BJP IN LABPUR
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
মণিরুলকে নিয়ে অনুব্রতর মন্তব্য
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.