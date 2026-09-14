উদ্বাস্তু জমি দখল থেকেই শালবনির 'দুর্নীতি' ! টাকা পৌঁছত সুমিতের দফতরেও, দাবি সিআইডির
Salboni Land Scam: শালবনির জমি জালিয়াতি-কাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একাধিক স্তরের 'নেটওয়ার্ক'-এর ছবি । সিআইডির নজরে 'মানি ট্রেল' ৷
Published : September 14, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ জমি দখল, জাল নথি তৈরি করে মালিকানা বদল এবং পরে সেই জমি হাতবদল ! শালবনির জমি জালিয়াতি-কাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একাধিক স্তরের 'নেটওয়ার্ক'-এর ছবি । এ বার তদন্তকারীদের নজরের কেন্দ্রে জমির নথির পাশাপাশি টাকার পথ । সিআইডির দাবি, জমি জালিয়াতি করে পাওয়া টাকার একটি অংশ একাধিক হাত ঘুরে পৌঁছত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের দফতরে । সেই দাবির ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে 'মানি ট্রেল' ।
সিআইডি সূত্রের দাবি, শালবনির জমি জালিয়াতির পরিধি কীভাবে ধীরে ধীরে বেড়েছিল, তার সূত্র মিলছে সাক্ষীদের বয়ানে । তদন্তকারীদের বক্তব্য, উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ জমি দখল করে জাল নথির মাধ্যমে তা হাতবদলের প্রক্রিয়াই ছিল এই চক্রের অন্যতম ভিত্তি । পরে সেই জমি বিক্রি বা লেনদেনের মাধ্যমে যে টাকা উঠত, তার একটি অংশ স্থানীয় স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর উপরের দিকে পাঠানো হত বলে তদন্তকারীদের দাবি ।
সেই টাকারই একটি অংশ সুমিত রায়ের কাছে পৌঁছত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । সিআইডির দাবি, সাক্ষীদের বয়ানে উঠে এসেছে সুমিতের সঙ্গে শালবনির স্থানীয় কয়েক জনের আর্থিক যোগাযোগের কথা । সেই সূত্র ধরেই কোন পথে, কার মাধ্যমে এবং কত টাকা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল, তার হিসাব মেলানোর চেষ্টা চলছে ।
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছেন তৎকালীন বিধায়ক সুজয় হাজরার হয়ে কাজ করা দুই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি । সিআইডির দাবি, জমি সংক্রান্ত লেনদেনে ওই দু'জন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন । জেরায় তাঁরা সুমিত রায়ের কাছে টাকা পাঠানোর কথা স্বীকার করেছেন বলেও তদন্তকারীদের দাবি । তাঁদের বয়ানকে আর্থিক লেনদেনের সূত্র খোঁজার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
শুধু তাঁদের বয়ান নয়, তদন্তে সৈয়দপুর গ্রামের দুই বাসিন্দার বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে সিআইডি সূত্রের দাবি । তাঁদের কাছ থেকেও সুজয় হাজরা এবং সুমিত রায়ের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের কথা জানা গিয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি । ওই দুই গ্রামবাসী তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, স্থানীয় পরিস্থিতির কারণে এত দিন তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে ভয় পেয়েছিলেন ।
তদন্তকারীদের মতে, শালবনির জমি জালিয়াতি কোনও বিচ্ছিন্ন জমি দখলের ঘটনা নয় । এর পিছনে ছিল একাধিক স্তরের একটি সংগঠিত ব্যবস্থা- জমি চিহ্নিত করা, মালিকানা সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ বা বদল, মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে লেনদেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই জমি অন্যের হাতে তুলে দেওয়া । প্রতিটি ধাপেই কারা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ কী ভাবে তৈরি হয়েছিল, এখন তা খতিয়ে দেখছে সিআইডি ।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জমি থেকে ওঠা টাকার গতিপথ । তদন্তকারীদের দাবি, জমি জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা ওঠার পর তার একটি অংশ স্থানীয় স্তরে বণ্টিত হত । বাকি টাকার একটি অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত । সেই অর্থেরই কোনও অংশ সুমিত রায়ের কাছে পৌঁছেছিল কি না, তা নিশ্চিত করতে সাক্ষীদের বয়ানের সঙ্গে আর্থিক নথি মিলিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
কোন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গিয়েছে ? কার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ? নগদে লেনদেন হয়েছিল, নাকি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ? কত টাকা, কোন সময়ে এবং কার নির্দেশে পাঠানো হয়েছিল ? এই প্রশ্নগুলির উত্তরই এখন খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা । প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আর্থিক নথি এবং অন্যান্য লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সিআইডি সূত্রের দাবি ।
এর পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ জমিই কেন এই চক্রের নিশানায় এসেছিল, তা নিয়েও তদন্ত চলছে । কোন এলাকায় এমন জমি রয়েছে, কী ভাবে তার তথ্য সংগ্রহ করা হত, জমির প্রকৃত মালিক বা বরাদ্দপ্রাপকদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা হত এবং পরে কীভাবে সেই জমি হাতবদল করা হত- গোটা প্রক্রিয়ার একটি ধাপ-ধাপে ছবি তৈরি করতে চাইছেন তদন্তকারীরা ।
এই তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন দুই নিরাপত্তারক্ষীর বয়ানও গুরুত্ব পেয়েছে বলে সিআইডি সূত্রের দাবি । তাঁদের একজন আলিপুরদুয়ার এবং অন্য জন নদিয়ার বাসিন্দা । তদন্তকারীদের কাছে দেওয়া বয়ানে তাঁরা সুমিত রায়ের ভূমিকা নিয়ে কিছু তথ্য দিয়েছেন বলে দাবি । সেই বয়ানের ভিত্তিতেই সুমিতের সঙ্গে শালবনির জমি জালিয়াতির যোগসূত্র আরও গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তবে তদন্তকারীদের হাতে আসা বয়ানই শেষ কথা নয় । সেই দাবিগুলি নথি ও আর্থিক লেনদেনের তথ্য দিয়ে যাচাই করার কাজ চলছে । কোনও সাক্ষীর বক্তব্য কতটা নির্ভরযোগ্য এবং তার সঙ্গে বাস্তব লেনদেনের তথ্যের কতটা মিল রয়েছে, সেটিই এখন তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
ফলে শালবনির জমি-কাণ্ডে তদন্তের গতিপথও বদলাচ্ছে । এত দিন যেখানে জমির নথি, দখল এবং বেআইনি হাতবদল ছিল তদন্তের মূল কেন্দ্র, এখন তার সঙ্গে সমান গুরুত্ব পাচ্ছে টাকার উৎস ও গন্তব্যের হিসাব ।
সিআইডির তদন্তকারীদের দাবি সত্যি হলে, উদ্বাস্তুদের জমি দখল থেকে শুরু হওয়া এই চক্রের শেষ প্রান্তে শুধু জমির মালিকানা বদল নয়, রয়েছে একটি দীর্ঘ আর্থিক পথও । সেই পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি মধ্যস্থতাকারী এবং শেষ গন্তব্য চিহ্নিত করতেই এখন শালবনি-কাণ্ডে 'মানি ট্রেল' এর খোঁজে নেমেছে সিআইডি ।