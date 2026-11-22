সামাজিক সুরক্ষার নামে তহবিলে কোটি কোটি টাকা, তবুও 16 বছর 'বঞ্চিত' রাজ্যের পরিবহণ কর্মীরা !
Transport Workers Welfare Cess: কয়েক লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগার পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁদের কল্যাণের কথা কি কেউ ভাবছে ? বিশেষ প্রতিবেদন পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 22, 2026 at 12:22 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: পরিবহণ রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ৷ রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ এই সেক্টরের সঙ্গে জড়িত ৷ ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার সেস অ্যাক্ট 2010-এর খাতায় কোটি কোটি টাকা জমা হয়েছে ৷ কিন্তু একটি টাকাও পরিবহণ কর্মীদের জন্য ব্যয় হয়নি ৷
বেসরকারি পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বড়, মাঝারি ও ছোট গাড়ি থেকে পরিবহণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার নামে যে টাকা নেওয়া হয়, সেই বিপুল অর্থ কি তাহলে কোনও কাজেই লাগল না ? উঠছে প্রশ্ন ৷
বাম জমানায় সুভাষ চক্রবর্তী পরিবহণ মন্ত্রী থাকাকালীন পরিবহণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার সেস অ্যাক্ট, 2010 প্রণয়ন করা হয় ৷ এর অধীনে একগুচ্ছ কল্যাণমূলক সুবিধার ঘোষণা করা হয়েছিল ৷
প্রধানত রাজ্যের অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিবহণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা স্বাস্থ্য এবং সার্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করার স্বার্থেই এই 2010 সালের 5 মে এই আইন নিয়ে কলকাতা গেজেট প্রকাশ করা হয় ৷ এই সেস থেকে সংগৃহীত অর্থ সরাসরি ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম’, যা 2010 সালের 13 অগস্ট থেকে কার্যকর হয় তখন থেকেই সেই তহবিলে জমা হয়ে আসছে ৷
বাণিজ্যিক যানবাহনের উপর বিশেষ সেস ধার্য করে পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য তহবিল গড়ে তুলতে উদ্যোগই হয়েছিল তৎকালীন সরকার ৷ আইন অনুযায়ী ভাড়ায় বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণকারী সমস্ত মোটরযানের উপর এই সেস প্রযোজ্য ৷ যার মধ্যে রয়েছে বাস এবং মিনিবাস,
সাধারণ এবং লাক্সারি ট্যাক্সি, অটোরিকশা, টেম্পো ও ভ্যান, লাইট কমার্শিয়াল ভেহিকেল, লরি এবং ট্রাক ৷ তবে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত নিজস্ব যানবাহনগুলিকে এই সেসের আওতার বাইরে রাখা হয় ৷
এই প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত পরিবহণ কর্মীরা যেসব সুবিধা পাবেন বলে গেজেটে উল্লেখ করা হয়, সেগুলি হল বার্ধক্যকালীন পেনশন, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে এককালীন আর্থিক সাহায্য এবং শেষকৃত্যের জন্য অনুদান ৷
এছাড়া গুরুতর অসুস্থতায় বড় মাপের চিকিৎসা সহায়তা, চশমা কেনার খরচ এবং মহিলা কর্মী বা কর্মীদের স্ত্রীদের জন্য মাতৃত্বকালীন আর্থিক সাহায্য ৷ পরিবহণ কর্মীদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য শিক্ষা অনুদান এবং কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল ৷
তবে, এইসব নিয়ম এবং সামাজিক সুবিধার উল্লেখ শুধুমাত্র সরকারি কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে ৷ কোনও সরকারই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ অর্থাৎ, রোড ট্যাক্স নেওয়ার সময় এই খাতে সরকারের ঘরে অর্থ জমা পড়লেও পরিবহণ কর্মীরা কোনও দিনই সুবিধা পাননি ৷ এই ক্ষেত্রে পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের চিহ্নিত করে তাঁদের সরকারি ডেটাবেসে নাম নথিভুক্তকরণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷
এই বিষয়ে 'অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানান, প্রতি তিন মাস অন্তর রোড ট্যাক্সের সঙ্গে সেসে নেওয়া হলেও সেই অর্থের ব্যবহার হয়নি ৷ বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি একাধিকবার তুলে ধরা হয় এবং সরকার এই বিষয় কিছু করবে, তেমন আশ্বাসও মেলে ৷ কিন্তু তারপর আর কিছুই হয়নি ৷
রাহুল বলেন, "এই প্রথম আমাদের রাজ্যে যিনি শ্রমমন্ত্রী, তিনিই পরিবহণ মন্ত্রী ৷ তিনি এই বিষয়টি জেনেই পদক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয় যে কিছু সুরাহা হতে পারে, সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷"
অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সভাপতি তথা অনলাইন ক্যাব অপারেটরস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 2010 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত একটা বিশাল অঙ্কের অর্থ এই তহবিলে রয়েছে ৷ নতুন সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগী হলে পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরিবার সত্যিই উপকৃত হবে ৷
তিনি আরও বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, এই কোটি কোটি টাকা এত বছর ধরে এই খাতে নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ হিসাব রয়েছে ৷ তবে, যাতে একটি হিসাব আমাদের দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি ৷"
ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ বলেন, "বহু আগে থেকেই এই টাকা কাটা হচ্ছে ৷ কিন্তু যে অঙ্কটা করা হচ্ছে, সেটা কোন খাতে যাচ্ছে, আদৌ তহবিলে জমা হচ্ছে কি না, সে নিয়ে কোনও দিন আমাদের হিসেব দেওয়া হয়নি ৷ কিংবা কর্মীদের স্বাস্থ্য বিমা বা অন্যান্য কোনও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও দিনও তার প্রতিফলন দেখা যায়নি ৷"
নয়া বিজেপি সরকার কী পদক্ষেপ করবে, সেটাই দেখার ৷