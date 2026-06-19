ফের টাকা উদ্ধার কাঁচরাপাড়ার সেই স্কুলে, এবার অন্য ঘরে মিলল 8 লাখ
আটদিনের মাথায় ফের খবরের শিরোনামে কাঁচরাপাড়ার বেসরকারি স্কুল ৷ 1 লাখ 77 হাজার টাকা উদ্ধারের পর স্কুলের অন্য ঘর থেকে মিলল 8 লক্ষ টাকা ৷
Published : June 19, 2026 at 5:54 PM IST
কাঁচরাপাড়া, 19 জুন: আবার টাকা উদ্ধার কাঁচরাপাড়ার বিতর্কিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে । সম্প্রতি তল্লাশি চালিয়ে ওই স্কুল থেকে 1 কোটি 77 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছিল কন্ডোমের প্যাকেটও। সেই ঘটনায় ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ ফের ওই স্কুলে তদন্তে যায় । এবার স্কুলের একটি ঘর থেকে আরও 8 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে ।
ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বীজপুরের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাস ৷ ফের টাকা উদ্ধারে তিনি বলেন, "আমরা সেদিনই বলেছিলাম, বীজপুর ও কাঁচরাপাড়ার বিভিন্ন স্কুলে টাকা লুকিয়ে রাখা আছে। ভালো করে খোঁজাখুঁজি করলে অস্ত্রও উদ্ধার হতে পারে। তৃণমূল নেতারা স্কুলকে নিরাপদ জায়গা মনে করে বেআইনি টাকা ও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশকে বলব, অবিলম্বে গুরুত্ব সহকারে তল্লাশি অভিযান শুরু করুক ।"
ঘটনাস্থল কাঁচরাপাড়ার হারনেট ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী ও কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর পরিবারের লোকেরা বেসরকারি ওই স্কুলের পরিচালন সমিতিতে রয়েছেন বলে দাবি বিজেপির । বীজপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের অভিযোগ, উদ্ধার হওয়া ওই টাকা সুবোধ ও কমল অধিকারীর । ওঁরাই ওই টাকা স্কুলে লুকিয়ে রেখেছিলেন ।
10 জুন রাতে বীজপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক পুলিশ নিয়ে ওই স্কুলে প্রবেশ করেন। তল্লাশির সময় স্কুলের অফিস ঘরের ভিতর থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হয় । পুলিশ আধিকারিকরা স্কুলের বিভিন্ন ঘর তল্লাশি করেন। তখন দেখা যায় অফিস রুমের পাশে একটি সুসজ্জিত বেডরুম রয়েছে । ওই বেডরুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বেডরুমের ভিতরে একটি আলমারি খুলতেই দেখায় যায়, তার ভিতরে আয়না ও জন্মনিরোধকের প্যাকেট রয়েছে । ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ বিকাশচন্দ্র পাল বিড়ম্বনায় পড়েন।
প্রিন্সিপাল বিকাশচন্দ্র পাল জানিয়েছিলেন, অ্যাকাউন্ট বিভাগ থেকে যে টাকা উদ্ধার হয়েছে তা আসলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির টাকা । অ্যাকাউন্ট বিভাগ সাধারণত ভর্তির টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে আসে । মার্চ-এপ্রিল মাসে ওই টাকা সঞ্চিত হয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন কারণে চলতি বছর সময়মতো ব্যাঙ্কে ওই টাকা জমা দেওয়া হয়নি ।
স্কুলে সুসজ্জিত বিছানা ও আলমারির ভিতরে জন্মনিরোধকের প্যাকেট পাওয়ার ব্যাপারে বিকাশবাবুর সাফাই ছিল, ওই ঘরটি আসলে সিকরুম । কোনও ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিকভাবে ওই ঘরে তাঁকে বিশ্রামের জন্য রাখা হয় । সেখানে জন্মনিরোধক কীভাবে এল তা তদন্ত করে দেখব । বৃহস্পতিবার রাতে ফের টাকা উদ্ধার নিয়ে তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি ।