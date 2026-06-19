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ফের টাকা উদ্ধার কাঁচরাপাড়ার সেই স্কুলে, এবার অন্য ঘরে মিলল 8 লাখ

আটদিনের মাথায় ফের খবরের শিরোনামে কাঁচরাপাড়ার বেসরকারি স্কুল ৷ 1 লাখ 77 হাজার টাকা উদ্ধারের পর স্কুলের অন্য ঘর থেকে মিলল 8 লক্ষ টাকা ৷

Money recovered from KANCHRAPARA SCHOOL
স্কুল থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 5:54 PM IST

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কাঁচরাপাড়া, 19 জুন: আবার টাকা উদ্ধার কাঁচরাপাড়ার বিতর্কিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে । সম্প্রতি তল্লাশি চালিয়ে ওই স্কুল থেকে 1 কোটি 77 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছিল কন্ডোমের প্যাকেটও। সেই ‌ঘটনায় ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ ফের ওই স্কুলে তদন্তে যায় । এবার স্কুলের একটি ঘর থেকে আরও 8 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে ।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বীজপুরের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাস ৷ ফের টাকা উদ্ধারে তিনি বলেন, "আমরা সেদিনই বলেছিলাম, বীজপুর ও কাঁচরাপাড়ার বিভিন্ন স্কুলে টাকা লুকিয়ে রাখা আছে। ভালো করে খোঁজাখুঁজি করলে অস্ত্রও উদ্ধার হতে পারে। তৃণমূল নেতারা স্কুলকে নিরাপদ জায়গা মনে করে বেআইনি টাকা ও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশকে বলব, অবিলম্বে গুরুত্ব সহকারে তল্লাশি অভিযান শুরু করুক ।"

ফের শিরোনামে কাঁচরাপাড়ার সেই স্কুল (ইটিভি ভারত)

ঘটনাস্থল কাঁচরাপাড়ার হারনেট ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী ও কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর পরিবারের লোকেরা বেসরকারি ওই স্কুলের পরিচালন সমিতিতে রয়েছেন বলে দাবি বিজেপির । বীজপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের অভিযোগ, উদ্ধার হওয়া ওই টাকা সুবোধ ও কমল অধিকারীর । ওঁরাই ওই টাকা স্কুলে লুকিয়ে রেখেছিলেন ।

10 জুন রাতে বীজপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক পুলিশ নিয়ে ওই স্কুলে প্রবেশ করেন। তল্লাশির সময় স্কুলের অফিস ঘরের ভিতর থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হয় । পুলিশ আধিকারিকরা স্কুলের বিভিন্ন ঘর তল্লাশি করেন। তখন দেখা যায় অফিস রুমের পাশে একটি সুসজ্জিত বেডরুম রয়েছে । ওই বেডরুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বেডরুমের ভিতরে একটি আলমারি খুলতেই দেখায় যায়, তার ভিতরে আয়না ও জন্মনিরোধকের প্যাকেট রয়েছে । ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ বিকাশচন্দ্র পাল বিড়ম্বনায় পড়েন।

Money recovered from KANCHRAPARA SCHOOL
এই স্কুল থেকেই দ্বিতীয়বার টাকা উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

প্রিন্সিপাল বিকাশচন্দ্র পাল জানিয়েছিলেন, অ্যাকাউন্ট বিভাগ থেকে যে টাকা উদ্ধার হয়েছে তা আসলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির টাকা । অ্যাকাউন্ট বিভাগ সাধারণত ভর্তির টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে আসে । মার্চ-এপ্রিল মাসে ওই টাকা সঞ্চিত হয়েছে । ‌কিন্তু বিভিন্ন কারণে চলতি বছর সময়মতো ব্যাঙ্কে ওই টাকা জমা দেওয়া হয়নি ।

স্কুলে সুসজ্জিত বিছানা ও আলমারির ভিতরে জন্মনিরোধকের প্যাকেট পাওয়ার ব্যাপারে বিকাশবাবুর সাফাই ছিল, ওই ঘরটি আসলে সিকরুম । কোনও ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিকভাবে ওই ঘরে তাঁকে বিশ্রামের জন্য রাখা হয় । সেখানে জন্মনিরোধক কীভাবে এল তা তদন্ত করে দেখব । বৃহস্পতিবার রাতে ফের টাকা উদ্ধার নিয়ে তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি ।‌

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