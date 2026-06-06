প্রতিবেশী মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তৃণমূল কর্মীর অ্যাকাউন্টে ! সরকার বদলাতেই পদক্ষেপ
বঞ্চিত মহিলার অভিযোগ, আগে প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও সমস্যার সুরাহা হয়নি ৷ প্রশ্ন উঠছে, এমনভাবে আর কত মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে ?
Published : June 6, 2026 at 2:35 PM IST
নদিয়া, 6 জুন: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাওয়ার কথা ছিল এক গৃহবধূর । অথচ সেই টাকা বছরের পর বছর ধরে ঢুকেছে এক পুরুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে । অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি । অবশেষে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ফের অভিযোগ জানাতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন । ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনন্দনপুর গ্রামে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অঞ্জনা বিশ্বাস নামে এক গৃহবধূ 2021 সালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলেন । তাঁর স্বামী গোপাল বিশ্বাস দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান । অঞ্জনাদেবীর দাবি, আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর প্রশাসনিক নথিতে তাঁর প্রকল্প চালু দেখানো হলেও বাস্তবে কখনও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি ।
অঞ্জনা দেবীর অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তিনি একাধিকবার বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেন । সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর নামে নিয়মিত টাকা বরাদ্দ হচ্ছে । কিন্তু ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, সেই অর্থ তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি ।
পরবর্তীতে ব্যাংকের নথি সংগ্রহ করে তিনি জানতে পারেন, তাঁর নামে বরাদ্দ হওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা একই গ্রামের বাসিন্দা তথা তৎকালীন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী সুফল বিশ্বাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে । অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর অঞ্জনাদেবী সুফল বিশ্বাসের কাছে বিষয়টি জানতে চান । কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা মেলেনি বলেই দাবি তাঁর ।
অঞ্জনাদেবীর আরও অভিযোগ, একসময় তিনি পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা জানালে সুফল বিশ্বাস তাঁকে 10 হাজার টাকা দেন । তবে প্রকল্পের অধীনে তাঁর প্রাপ্য মোট অর্থ ফেরত দেওয়া হয়নি । অভিযোগ, প্রশাসনিক স্তরেও বিষয়টি জানানো হলেও তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তরের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি ।
সম্প্রতি সরকার পরিবর্তনের পর ফের কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও অফিসে অভিযোগ জানান অঞ্জনা দেবী । একই সঙ্গে তিনি কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাসের সঙ্গেও দেখা করে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন । বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "পূর্বতন সরকারের আমলে বিভিন্নস্তরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে । এই ঘটনাও অত্যন্ত গুরুতর । যদি প্রকৃত প্রাপকের টাকা ফেরত না দেওয়া হয়, তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
অন্যদিকে, অভিযুক্ত সুফল বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা না গেলেও তাঁর স্ত্রী শৈল বিশ্বাস স্বীকার করেছেন যে অঞ্জনাদেবীর নামে আসা টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ত । তিনি আরও জানান, অঞ্জনাদেবীকে একবার 10 হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল । তবে বাকি পাওনা এখনও মেটানো হয়নি বলেও কার্যত স্বীকার করেছেন তিনি ।
ঘটনার জেরে কৃষ্ণগঞ্জ জুড়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, এমনভাবে আর কত মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে ? প্রশাসনের তদন্তে সেই উত্তর মিলবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী ।
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