তারাতলার ভেঙে পড়া ‘বেআইনি নির্মাণ’ নিয়ে অনেক আগেই অভিযোগ করে সিপিএম, দাবি সেলিমের
তারাতলায় দুর্ঘটনাস্থলে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ কংগ্রেসের আরও অনেক নেতা৷ তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন৷
Published : June 24, 2026 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: তারাতলার ভেঙে পড়া নির্মীয়মান গোডাউন-সহ কলকাতা বন্দর এলাকায় একাধিক বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক দফতরে অভিযোগ করে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু। কিন্তু সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি করা হচ্ছে সিপিএমের তরফে।
বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বন্দরের জমিতে বেআইনি নির্মাণ ও রাজনৈতিক যোগসাজশে কর্পোরেট সংস্থাকে জমি লিজ দেওয়ার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ‘‘স্ট্র্যান্ড রোড থেকে তারাতলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জমি নন-পোর্ট কাজে ব্যবহার হচ্ছে।’’
পোর্টের কাজ কলকাতায় বন্ধ। অথচ বিস্তীর্ণ জমি কর্পোরেট সেক্টরকে দেওয়া হচ্ছে। প্রাইভেট কোম্পানিকে লিজ দেওয়ার নামে সরাসরি আমদানি-রফতানির আয় নেই এমন রাজনৈতিক সংস্পর্শে থাকা লোকজনকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। তাঁরা কম পয়সায় লিজ নিয়ে গোডাউন, ইয়ার্ড, কারখানা করে অন্য কোম্পানিকে ভাড়া দিচ্ছে। তারাতলায় মানুষ এখনও আটকে আছেন। সেখানে বেআইনি নির্মাণ চলছে বলে অভিযোগ। আমরা আগেই অভিযোগ জানিয়েছি। তবুও ব্যবস্থা নেই।”
পোর্ট-রেলের জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারের অভিযোগ করে সেলিম বলেন, "বন্দরের কাজের জন্য নেওয়া জমি বন্দরের কাজ না হলে ফেরত দেওয়ার কথা। অথচ 15 বছর আটকে রাখা জমি নন-রেল, নন-পোর্ট কাজে কর্পোরেটকে দেওয়া হচ্ছে। এয়ারপোর্টের জমি যেমন হোটেল-মল হয়, পোর্ট-রেলের জমিও তাই হচ্ছে। এটা নন-ট্যারিফ ইনকামের নামে জমি ভাড়া দেওয়া।"
কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে সেলিম বলেন, "যিনি ভাড়া দেন, তাঁকে না ধরে ভাড়াটেকে ধরার নীতি মানা হচ্ছে। হোটেলে খুন হলে মালিক ধরা পড়ে। রেল বা পোর্ট জমি ভাড়া দিলে, তাদের জবাবদিহি নেই কেন? ঘর ভাড়া দেওয়ার আগে ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, দেশবিরোধী কাজ দেখা হয় না। নজরদারি নেই। জমি কোন কাজে লাগছে, কতটা আইনি-বেআইনি তা দেখা হচ্ছে না। হেরোইনের প্যাকেট ধরা পড়লে, আমি লিজ দিয়েছি বলে দায় এড়ানো যায় না।”
এদিকে কলকাতার তারাতলায় বিধ্বংসী দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ প্রসাদ, মহম্মদ রফিক, আকিব গুলজার-সহ আরও অনেকে৷ স্বজনহারা ও দুর্ঘটনা কবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের নির্দেশ দেন শুভঙ্কর৷ পাশাপাশি কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা যাতে উদ্ধারের কাজেও প্রশাসনকে সাহায্য করে, সেই আর্জিও জানান৷