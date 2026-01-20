ডাকলে 10 বার আসব, ভুল সংশোধন আমাদের কর্তব্য; SIR শুনানিতে হাজিরা দিয়ে বললেন শামি

ডাকলে 10 বার আসব, ভুল সংশোধন আমাদের কর্তব্য; SIR শুনানিতে হাজিরা দিয়ে বললেন শামি
25 বছর ধরে বাংলায় আছেন, জানালেন শামি ৷ এসআইআর শুনানিতে তারকা ক্রিকেটারের ভাই মহম্মদ কাইফও ৷
Published : January 20, 2026 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিলেন ভারতীয় পেসার মহম্মদ শামি এবং তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ ৷ মঙ্গলবার যাবতীয় নথি নিয়ে তাঁরা যাদবপুরের কাটজুনগরের স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠে পৌঁছে যান ৷ শুনানি শেষে শামি জানালেন, প্রয়োজনে আরও 10বার আসবেন ৷
মঙ্গলবার যাদবপুরের কাটজুনগরের স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে ভাই মহম্মদ কাইফের সঙ্গে শুনানি কেন্দ্রে যান শামি ৷ সূত্রের খবর, এ দিন শুনানি কেন্দ্রের পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার ৷ শুনানি কেন্দ্রে হাজিরার পর সামনের দরজা দিয়েই বেরোন তিনি ৷
বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের শামি বলেন, "আমার মতে সকলের শুনানিতে অংশ নেওয়া উচিত ৷ তথ্য সংশোধন করা আমাদের সবার দায়িত্ব ৷ এমনটা নয় যে, শুনানিতে ডাকা মানে আপনার ক্ষতি করা হচ্ছে ৷ আপনি যখন ভোটার, তখন আপনার দায়িত্ব, এসে ভুল সংশোধন করা ৷ এটা ভালো জিনিস ৷ আমাকে ডেকেছে এতে আমার কোনও সমস্যা নেই ৷"
এরপর শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিত ইআরও, এইআরও, মাইক্রো-অবজারভার এবং বিএলও-র প্রশংসা করেন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ জানান, সকলেই সহযোগিতা করেছেন ৷ এরপরেই শামি বলেন, "আমি 25 বছর ধরে এখানে আছি ৷ ডাকলে 10 বার আসব ৷ আমার কোনও সমস্যা নেই ৷ আপনাদের এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হলে, আপনাদেরও যাওয়া উচিত ৷"
উল্লেখ্য, আনম্যাপড ভোটারদের শুনানির সময়ই সিইও দফতর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামি এবং তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফকে নোটিশ পাঠানো হয় ৷ সেই সময় শামিকে এসআইআর শুনানির নোটিশ পাঠানোকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয় রাজ্যের শাসকদল ৷ কেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত একজন ক্রিকেটারকে নিজের নাগরিক হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে, সেই প্রশ্ন তোলে তৃণমূল ৷
তবে, এ দিন হাজিরা দিয়ে শাসকদলের বক্তব্য়ের বিপরীত মেরুতে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেটারকে ৷ বরং সাফ জানালেন, প্রয়োজনে আবারও আসবেন তিনি ৷ আর এটা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ৷ শামিকে নোটিশ দেওয়া নিয়ে কমিশন জানিয়েছিল, এন্যুমারেশন ফর্মে 2002 সালের এসআইআর-এর জায়গায় তাঁর নিজের বা বাবা ও মায়ের কোনও তথ্য ছিল না ৷ তাই মহম্মদ শামি এবং তাঁর ভাইকে আনম্যাপড ভোটার হিসেবে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, যে সময় তাঁকে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তখন বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য বাংলা দলের সঙ্গে সফর করছিলেন শামি এবং কাইফ ৷ ফলে বিএলও-র মাধ্যমে কমিশনের কাছে হাজিরার জন্য সময় চেয়ে আবেদন জানান তিনি ৷ জানিয়েছিলেন, শহরে ফিরে তাঁরা অবশ্যই সমস্ত নথি নিয়ে শুনানির জন্য হাজিরা দেবেন ৷ সেই মতো এ দিন তাঁরা হাজিরা দিলেন ৷