হাটে গরু, ঘরে আতঙ্ক! পাওনাদারদের ভয়ে ঘুম উড়েছে ব্যবসায়ীদের

এলাকাবাসীর দাবি, পাওনাদারের চাপ ক্রমশ বাড়ছে । অনেক ব্যবসায়ী নাকি পরিস্থিতির চাপে ঘরছাড়াও হয়েছেন ৷

গরু বিক্রি করতে না পেরে বিপাকে ব্যবসায়ীরা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 2:40 PM IST

মগরাহাট, 23 মে: সামনেই ঈদুজ্জোহা ৷ এই সময় গরুর চাহিদা থাকে তুঙ্গে ৷ কয়েক লক্ষ টাকা দর ওঠে গরুর ৷ তবে এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা ৷ রাজ্য বিজেপি সরকারের নয়া নির্দেশিকার জেরে যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ায়, ঈদের আগে বন্ধ গরু বিক্রি ৷ হাটে পড়ে রয়েছে গরু ৷ মাথায় কয়েক লক্ষ টাকা লোনের বোঝা ৷ পাওনাদারদের ভয়ে ঘুম উড়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটের গরু ব্যবসায়ীদের ৷

সম্প্রতি মগরাহাটের বাকীপুর গরুহাটকে ঘিরে একটি ফেসবুক পোস্ট সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ তারপর নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে এলাকার বহু পরিবারের দুর্দশার চিত্র । ওই ভিডিয়োতে গরুর বিক্রেতা ও হাটে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্রেতাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় । এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে উডালচাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গরু ব্যবসাকে কেন্দ্র করে চরম আর্থিক সংকট ও অনিশ্চয়তার ছবি সামনে এসেছে । ঋণের বোঝা, চিকিৎসার খরচ, সংসারের দায় এবং ব্যবসা অনিশ্চয়তায় কার্যত দিশেহারা বহু পরিবার ।

গরু ব্যবসায় মন্দা

স্থানীয়দের দাবি, উডালচাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষুদিরাম মণ্ডলের চক, ধোনির চক-সহ একাধিক গ্রামে বহু বছর ধরে গরু কেনাবেচা একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকার মাধ্যম । অনেক পরিবার কৃষিকাজের পাশাপাশি গরু পালন ও ব্যবসার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় করতেন । বিশেষ করে ঈদকে সামনে রেখে প্রতিবছর গরু কেনাবেচার ব্যবসা জমে উঠত । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন আইনি জটিলতা, প্রশাসনিক কড়াকড়ি এবং বাজারে অনিশ্চয়তার কারণে সেই ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ।

উডালচাঁদপুরের ক্ষুদিরাম মণ্ডলের চক এলাকার বাসিন্দা অমিত কুলে ও তাঁর বন্ধু জগদীশ খাঁ সম্প্রতি কয়েকটি গরু নিয়ে স্থানীয় হাটে বিক্রি করতে গিয়েছিলেন । কিন্তু আশানুরূপ ক্রেতা না মেলায় গভীর উদ্বেগে তাঁরা । অমিত কুলে জানান, ঈদের সময় ভালো দামে গরু বিক্রির আশায় তিনি মোটা অঙ্কের ঋণ এবং সুদে টাকা ধার করে গরু কিনেছিলেন । তাঁর পরিবার আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল নয় । বাবা মাছের ব্যবসা করেন, আর বড় ভাই রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন । সংসারে অতিরিক্ত আয়ের অন্যতম ভরসা ছিল গরুর ব্যবসা ।

চিন্তায় গরু ব্যবসায়ীরা

অমিতের কথায়, "ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি আমাদের এলাকায় গরুর ব্যবসা হয় । অনেক মানুষ গরু পালন করে সংসার চালায় । যে গরু আর দুধ দেয় না বা বাচ্চা দেয় না, সেই গরুগুলো মানুষ কী করবে? যদি বিক্রিই না করা যায়, তাহলে তো চাষি ও গরুর মালিকরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আমি ঋণ করে গরু কিনেছি । এখন গরু বিক্রি না হলে ধার শোধ করব কীভাবে?" তিনি আরও বলেন, "সরকার যদি ন্যায্যমূল্যে এই গরুগুলি কিনে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়, তাহলে অন্তত বহু পরিবার ঋণের বোঝা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারে ।" তাঁর দাবি, মানুষ ব্যবসা করে লাভের আশায়, কিন্তু এখন অন্তত কেনা দামটাই ফিরে পেলে অনেকের পরিবার বাঁচবে ।

একইভাবে গভীর আর্থিক সঙ্কটে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দা লখাই বৈদ্য ও তাঁর পরিবার । পরিবারের সদস্যদের দাবি, শুকদেব বৈদ্যের দু'টি কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চলছে । চিকিৎসার খরচ জোগাতে ইতিমধ্যেই জমিজমা বিক্রি করতে হয়েছে । পরিবারের শেষ সম্বল হিসেবে কিছু গরু ছিল, যেগুলি বিক্রি করে চিকিৎসা করানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা ।

লখাই বৈদ্য বলেন, "ভেবেছিলাম দশটা গরু বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ আর দেনা শোধ করতে পারব । অনেক জায়গা থেকে টাকা ধার করেছি । এখন যদি গরু বিক্রি না হয়, তাহলে কীভাবে চিকিৎসা করাব? কীভাবে সংসার চলবে? সরকারের কাছে হাতজোড় করে বলছি, লাভ না হোক, অন্তত কেনা দামেই যদি গরুগুলো কিনে নেওয়া হতো, তাহলে হয়তো চিকিৎসাটা করাতে পারতাম ।"

স্থানীয়দের কথা

স্থানীয়দের দাবি, শুধু একটি বা দু’টি পরিবার নয়, ধোনির চক-সহ আশেপাশের বহু গ্রামে প্রায় প্রতিটি পরিবার কোনও না কোনোভাবে গরু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত । কারও 1-2টি গরু, আবার কারও 20 থেকে 30টি পর্যন্ত গরু রয়েছে । বহু মানুষ ব্যাংক ঋণ, সুদে টাকা কিংবা ব্যক্তিগত ধার নিয়ে গরু কিনেছেন । বর্তমানে ব্যবসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় ঋণশোধ করা নিয়ে ভয় ও আতঙ্কে রয়েছেন অনেকে ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, পাওনাদারের চাপ ক্রমশ বাড়ছে । আর হাতে মাত্র কয়েক দিন সময় রয়েছে । এরপরই পাওনাদাররা বাড়িতে আসবেন । কী উত্তর দেওয়া হবে, কোথা থেকে টাকা জোগাড় হবে, তা ভেবেই মানসিক চাপে ভুগছেন বহু মানুষ । অনেকে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে । কিছু ব্যবসায়ী নাকি পরিস্থিতির চাপে ঘরছাড়াও হয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি ।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, বিষয়টি শুধুমাত্র ব্যবসার সমস্যা নয়, এটি বহু পরিবারের অস্তিত্বের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে । বহু মানুষ এখন আদালতের রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন । এখন দেখার, আদালতের সিদ্ধান্ত কিংবা সরকারি কোনও উদ্যোগ এই সংকট কাটাতে কতটা ভূমিকা নিতে পারে । ততদিন পর্যন্ত অনিশ্চয়তা আর ঋণের আতঙ্ক নিয়েই দিন কাটাতে হবে উডালচাঁদপুরের বহু পরিবারকে, এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা ।

প্রশাসনের বক্তব্য

এ বিষয়ে মগরাহাট পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শর্মিষ্ঠা পুরকাইতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তিনি কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷

