পালানোর সময় গ্রেফতার কালিয়াচক কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মিম নেতা মোফাক্কেরুল

পালানোর সময় গ্রেফতার কালিয়াচক কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মিম নেতা মোফাক্কেরুল
শুক্রবার সকালে বাগডোগরা থেকে রাজ্য পুলিশের সিআইডি গ্রেফতার করে মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলামকে ৷ কমিশন জানিয়েছে, মোফাক্কেরুল পালাচ্ছিলেন ৷ তিনিই মূল চক্রী কালিয়াচক কাণ্ডের ৷
Published : April 3, 2026 at 3:05 PM IST
মালদা, 3 এপ্রিল: মোথাবাড়ির এসআইআর (SIR) বিরোধী আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তভারের দায়িত্ব পেয়েই শুক্রবার সকালে মালদায় পৌঁছয় NIA-এর বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে রাজ্য পুলিশের সিআইডি বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে এই ঘটনার মূলচক্রী মোফাক্কেরুল ইসলামকে ৷
পেশায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল- প্রাথমিক তদন্তে সিআইডি জানতে পেরেছে, বাগডোগরা থেকে বেঙ্গালুরুর ফ্লাইট ধরার কথা ছিল ধৃতের ৷ আপাতত ধৃতকে বাগডোগরা থানা থেকে মালদা নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এডিজি (নর্থ বেঙ্গল) কালিয়াপ্পন জয়রামন ৷ কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, পেশায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল পালানোর চেষ্টা করছিলেন । সেই সময় তাঁকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় ।
মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল- এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আগেই 18 জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ গতকাল বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়েছে আরও পাঁচজনকে ৷ কিন্তু পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছিল মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুলকে ৷ এদিন মোফাক্কেরুল ইসলাম ও একরামূল বাগানিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ঘটনার দিন তাঁকে একটি গাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল ৷ তাঁর বিরুদ্ধে জনতাকে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । তারপর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন।
2021-এ ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন মূলচক্রী- মোফাক্কেরুল পেশায় একজন আইনজীবী ৷ কলকাতা হাইকোর্টে কর্মরত ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার কেন্দ্রে মিম (এআইএমআইএম) প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি ৷ পেয়েছিলেন 831টি ভোট ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করার অভিযোগ ছিল ৷ অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ৷
ধৃতের পোস্ট
- গ্রেফতার হওয়ার পর সোশাল মিডিয়া পোস্টে মোফাক্কেরুল বলেন, "এসআইআর-এর নাম করে যেসব মানুষকে ডিভোটার করে দেওয়া হয়েছে, সেই মানুষদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই আন্দোলন আমি করিনি ৷ কলকাতা থেকে আমি আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম ৷ রাস্তায় এই আন্দোলন দেখে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম ৷ আমার জন্য কোনও বিচারক আটকে ছিলেন না ৷ আমি বক্তব্য রেখেছিলাম সুজাপুরে 12 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ আর বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে ৷"
- তিনি আরও বলেন, "মামলার কাজে যাওয়ার সময় বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বেশ কিছুদিনের জন্য আমাকে মানুষের কাছ থেকে চলে যেতে হবে ৷ তবে ভোটার লিস্টে নিজেদের সবার নাম তুলুন ৷" মালদার উদ্দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "বৈধ ভোটারদের নিয়ে লড়াই চলছে চলবে।"
পুলিশের বক্তব্য- এই মুহূর্তে মোথাবাড়ি থানায় রয়েছেন এডিজি (নর্থ বেঙ্গল) কালিয়াপ্পন জয়রামন ৷ তিনি মোফাক্কেরুল ইসলামের গ্রেফতার হওয়ার খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, ধৃতকে দ্রুত মালদা নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "কালিয়াচক কাণ্ডে ওই উস্কানি মূলক মন্তব্য করেছে ৷ ইটাহারের বাসিন্দা ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়ে ৷ মূল চক্রী মোফাক্কেরুলই ৷ সে আইনজীবী ৷ আমরা ওকে ট্র্যাক করছিলাম ৷ সিআইডিকে জানিয়েছিলাম ৷ তারা ও শিলিগুড়ি পুলিশ মিলে মোফাক্কেরুল ও একরামূল বাগানিকে আটক করে ৷ একরামূল বাইকে করে যাচ্ছিল ও মোফাক্কেরুলকে বাগডোগরা থেকে পাকড়াও করা হয় ৷ পরে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷"
সুকান্ত মজুমদারের প্রতিক্রিয়া- এনিয়ে বালুরঘাটের বিজেপি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "রাজ্য পুলিশের সিআইডির শাখা মোফাক্কেরুলকে গ্রেফতার করে ৷ সে ইটাহারের বাসিন্দা ৷ আর ইটাহারের তৃণমূল বিধায়কও বাড়িও ওখানেই ৷ ভালো করে তদন্ত করে দেখা উচিত সে কার হয়ে কার করছে ৷"
উত্তপ্ত কালিয়াচক
এদিকে এনআইএ-এর দলও মালদায় এসে পৌঁছেছে ৷ সূত্রের খবর, এসআইআর নিয়ে যেসব জায়গায় গোলমাল হয়েছে, প্রতিটি জায়গাতেই যাবে ওই তদন্তকারী দল ৷ উল্লেখ্য, গত পরশু (বুধবার) সুজাপুর ও মোথাবাড়িতে তীব্র আকার ধারণ করে এসআইআর বিরোধী আন্দোলন ৷ দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ মোথাবাড়িতে থাকা কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লক অফিসে এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়ায় থাকা সাত বিচারবিভাগীয় আধিকারিককে প্রায় 9 ঘণ্টা ধরে আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা ৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিনজন মহিলা ৷ আধিকারিকদের সঙ্গে ছিল এক শিশুও ৷ তাকেও নাকি জল পর্যন্ত খেতে দেননি আন্দোলনকারীরা ৷
এখানেই শেষ নয়, স্থানীয় আমলিতলা এলাকায় গাড়ির ভিতর থাকা আরেক বিচারবিভাগীয় আধিকারিককেও দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখা হয় ৷ আধিকারিকদের মারফৎ পুরো ঘটনা জানতে পেরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নজরে নিয়ে আসেন ৷ এরপরই শোরগোল পড়ে যায় দেশজুড়ে ৷ গতকাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ পুরো বিষয়টি নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন এবং কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন ৷