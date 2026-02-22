দিল্লি–কলকাতায় নাশকতার ছক? তামিলনাড়ু ও বাংলা থেকে গ্রেফতার আট, নেপথ্যে বাংলাদেশ-যোগ?

দিল্লি–কলকাতায় নাশকতার ছক? তামিলনাড়ু ও বাংলা থেকে গ্রেফতার আট, নেপথ্যে বাংলাদেশ-যোগ?
সোশাল মিডিয়ায় জঙ্গি সংগঠনের সমর্থনে পোস্ট ! দিল্লি–কলকাতার মেট্রো স্টেশনে দেশবিরোধী পোস্টার ঘিরে শোরগোল ৷
Published : February 22, 2026 at 6:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: সোশাল মিডিয়ায় পাকিস্তান-মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনের সমর্থনে পোস্ট । সেই সঙ্গে দিল্লির একাধিক মেট্রো স্টেশনে দেশবিরোধী পোস্টার । এই দুই সূত্র ধরেই বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে দেওয়ার দাবি করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল । তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে ছ'জনকে ধরা হয়েছে তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর এবং দু’জনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সন্ত্রাসবিরোধী তদন্তে নেমে দিল্লি পুলিশের কিউ সেল প্রথমে সোশাল মিডিয়ায় সন্দেহজনক পোস্টের খোঁজ পায় । ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ে উঠে আসে তিরুপ্পুরের উথুকুলি, পল্লাদম ও থিরুমুরুগানপুঙ্গি এলাকায় একটি চক্র সক্রিয় । স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় অভিযানে নেমে দু’জনকে উথুকুলি, তিনজনকে পল্লাদম ও একজনকে থিরুমুরুগানপুঙ্গি থেকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের নাম মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাত, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শাহিদ ও মহম্মদ উজ্জল । পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জেরায় তারা নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করেছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতেরা তিরুপ্পুরের একটি কাপড়ের কারখানায় কাজ করত । ভারতে ঢোকার পর ভুয়ো আধার কার্ড-সহ একাধিক নকল নথি জোগাড় করে । তাদের কাছ থেকে আটটি মোবাইল ফোন ও 16টি সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে । এই ডিভাইসের মাধ্যমেই জঙ্গি সংগঠনের পক্ষে প্রচার চালানো হত বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা ।
#WATCH | Delhi | Additional CP, Special Cell, Pramod Kumar Kushwaha says, " ...a team from the special cell busted a module that was being handled by a lashkar handler based in bangladesh. a major untoward incident has been prevented. on february 7th, anti-national posters were… https://t.co/mEgsz6abBv pic.twitter.com/rLuAtP01s2— ANI (@ANI) February 22, 2026
ওই ঘটনারই সূত্র ধরে দিল্লি পুলিশের কিউ সেলের একটি টিম সম্প্রতি রাজ্যে এসে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও দু’জনকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতদের মধ্যে রবিউল ইসলামের বাড়ি বাংলাদেশে৷ অপরজন এ রাজ্যেরই বাসিন্দা, ওমর ফারুক ৷ পুলিশের দাবি, রবিউলের বিরুদ্ধে অতীতেও জঙ্গিযোগের অভিযোগ রয়েছে৷ অতীতে তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল ৷
দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত সিপি (স্পেশাল সেল) প্রমোদ কুমার কুশওয়াহা সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বসে লস্কর-ই-তইবার এক হ্যান্ডলার গোটা মডিউলটি পরিচালনা করছিল । 7 ফেব্রুয়ারি দিল্লির কাশ্মীরি গেট মেট্রো স্টেশন-সহ একাধিক জায়গায় দেশবিরোধী পোস্টার সাঁটা হয় । পরে কলকাতার বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনেও একই ধরনের পোস্টার লাগানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।
জেরায় উঠে এসেছে, শব্বির আহমেদ লোন নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে ফের জঙ্গি নেটওয়ার্ক সক্রিয় করে । 2007 সালে একে-47 ও গ্রেনেড-সহ তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । 2019 সালে মুক্তির পর সে ফের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং নতুন করে দল গড়ে তোলে বলে দাবি তদন্তকারীদের । ফলে গোটা ঘটনায় বাংলাদেশের-যোগ স্পষ্ট বলেই দাবি তদন্তকারীদের ৷
পুলিশের বক্তব্য, সময়মতো অভিযান চালানোয় বড়সড় নাশকতা রোখা গিয়েছে । তবে একই সঙ্গে ধৃতদের জেরা করে এ ব্যাপারে আর কে বা কারা জড়িত, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা৷
