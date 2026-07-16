ETV Bharat / state

শুক্রে জলপাইগুড়ি রোড, হলদিবাড়ি ও মাজবাট রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন মোদি

জলপাইগুড়ি রোড 34.80, হলদিবাড়ি প্রায় 26 এবং মাজবাট স্টেশন 10.19 কোটি টাকা ব্যয়ে সাজানো হয়েছে।

Jalpaiguri Road
জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 12:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 16 জুলাই : অমৃত ভারত প্রকল্পে নতুন করে সেজে ওঠা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের শেষ স্টেশন জলপাইগুড়ি রোড ও কাটিহার ডিভিশনের হলদিবাড়ি স্টেশন শুক্রবার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের আদলে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ঢোকার মুখে তৈরি হয়েছে তোরণ । দেখে মনে হবে যেন রাজবাড়ি ৷

এছাড়াও এদিন অসমের রঙিয়া ডিভিশনের মাজবাট স্টেশনেরও উদ্বোধন হবে ৷ জলপাইগুড়ি রোড 34.80 কোটি এবং হলদিবাড়ি প্রায় 26 কোটি এবং মাজবাট স্টেশন 10.19 কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তবে, জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি স্টেশনের সামান্য কিছু কাজ বাকি ।

বাংলাদেশ সীমান্তের শেষপ্রান্তে কাটিহার ডিভিশনের শেষ স্টেশন হলদিবাড়ি। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা: জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, অমৃত ভারত প্রকল্পে হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে লিফট-সহ ফুট ওভারব্রিজ, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ব্যবস্থা, আধুনিক শৌচাগার, উন্নত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। স্টেশনগুলি আধুনিক করার ফলে যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে । পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে এলাকার আর্থিক উন্নয়নেও সাহায্য করবে ৷

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, রঙিয়া ডিভিশনের মাজবাট, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড এবং কাটিহার ডিভিশনের হলদিবাড়ি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে আধুনিক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ৷

TAGGED:

JALPAIGURI ROAD
HALDIBARI
MAJHBHAT RAILWAY STATIONS
NARENDRA MODI
MODI WILL INAUGURATE STATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.