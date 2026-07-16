শুক্রে জলপাইগুড়ি রোড, হলদিবাড়ি ও মাজবাট রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন মোদি

শুক্রে জলপাইগুড়ি রোড, হলদিবাড়ি ও মাজবাট রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন মোদি
জলপাইগুড়ি রোড 34.80, হলদিবাড়ি প্রায় 26 এবং মাজবাট স্টেশন 10.19 কোটি টাকা ব্যয়ে সাজানো হয়েছে।
Published : July 16, 2026 at 12:09 PM IST
জলপাইগুড়ি, 16 জুলাই : অমৃত ভারত প্রকল্পে নতুন করে সেজে ওঠা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের শেষ স্টেশন জলপাইগুড়ি রোড ও কাটিহার ডিভিশনের হলদিবাড়ি স্টেশন শুক্রবার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের আদলে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ঢোকার মুখে তৈরি হয়েছে তোরণ । দেখে মনে হবে যেন রাজবাড়ি ৷
এছাড়াও এদিন অসমের রঙিয়া ডিভিশনের মাজবাট স্টেশনেরও উদ্বোধন হবে ৷ জলপাইগুড়ি রোড 34.80 কোটি এবং হলদিবাড়ি প্রায় 26 কোটি এবং মাজবাট স্টেশন 10.19 কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তবে, জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি স্টেশনের সামান্য কিছু কাজ বাকি ।
বাংলাদেশ সীমান্তের শেষপ্রান্তে কাটিহার ডিভিশনের শেষ স্টেশন হলদিবাড়ি। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা: জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, অমৃত ভারত প্রকল্পে হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে লিফট-সহ ফুট ওভারব্রিজ, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ব্যবস্থা, আধুনিক শৌচাগার, উন্নত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। স্টেশনগুলি আধুনিক করার ফলে যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে । পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে এলাকার আর্থিক উন্নয়নেও সাহায্য করবে ৷
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, রঙিয়া ডিভিশনের মাজবাট, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড এবং কাটিহার ডিভিশনের হলদিবাড়ি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে আধুনিক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ৷