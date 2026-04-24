আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে কেড়ে নিয়েছে তৃণমূলের জঙ্গলরাজ, পানিহাটি থেকে হুঙ্কার মোদির

আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে কেড়ে নিয়েছে তৃণমূলের জঙ্গলরাজ, পানিহাটি থেকে হুঙ্কার মোদির
নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেভাবে জ্বলে ওঠে, সেই তুলনা টেনে প্রথম দফাতেই তৃণমূলের পতনের শুরু বলেও কটাক্ষ করেন মোদি ৷
Published : April 24, 2026 at 2:06 PM IST
পানিহাটি, 24 এপ্রিল: পানিহাটিতে দাঁড়িয়ে আরজি কর প্রসঙ্গে ফের একবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একই সঙ্গে আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের নির্মম মৃত্যুর জন্য সরাসরি তৃণমূলকেই নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদির কথায়, "যে মা মেয়েকে ডাক্তার বানিয়েছিল আর তৃণমূলের জঙ্গলরাজ সেই তরুণী চিকিৎসককে ছিনিয়ে নিয়েছে ৷ বিজেপি সেই মাকে সম্মান দেখিয়ে প্রার্থী করেছে ৷" এর সঙ্গেই নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেভাবে জ্বলে ওঠে সেই তুলনা টেনে তৃণমূলের পতনের শুরু বলেও কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
প্রথম দফায় রেকর্ড হারে ভোট পড়েছে ৷ আর তাতেই উজ্জিবিত গেরুয়া শিবির ৷ এই ভোট আদতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলেও মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ আর শুক্রবার পানিহাটির সভা থেকে সেই প্রথম দফার ভোট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় পরিবর্তনের ঢেউ ছিল, প্রথম দফার ভোটে সেই ঢেউয়ে সিলমোহর পড়েছে ৷
মোদি বলেন, "বাংলায় যে পরিবর্তনের ঢেউ দেখা গিয়েছিল গতকাল প্রথাম দফার ভোটের দিন সেই ঢেউয়ে উপর সিলমোহর পড়ে গিয়েছে ৷ ঘাবড়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ তৃণমূল বাংলায় গণতন্ত্রের মন্দিরকে ভেঙে দিয়েছিল ৷ সেই বাংলায় প্রথম দফা আর দ্বিতীয় দফার ভোটে গণতন্ত্রের মন্দিরে জয়ের পতাকা তুলবে মানুষ ৷"
এখানেই শেষ নয়, নিভে যাওয়া প্রদীপের উপমা টেনে মোদি বলেন, "প্রদীপ নেভার আগে হঠাৎ জ্বলে ওঠে ৷ তৃণমূলের প্রদীপও নেভার আগে জ্বলে উঠেছে ৷" তিনি এও জানান, প্রথম দফার ভোটের হার দেখে তৃণমূল ভয় পেয়ে তাদের গুন্ডাদের রাত থেকে বলেছে ময়দানে নামতে ৷ এরপরই তিনি বলেন, "আমি বিজেপি কর্মী, সাধারণ মানুষকে বলব ভুলবেন না এই বাংলা বীরের ভূমি, আন্দোলনের ভূমি ৷ আর ভুলবেন না নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ একটু বেশি জ্বলে ওঠে ৷ তৃণমূলেরও সেই অবস্থা হয়েছে, ফরফর করছে ৷ 4 তারিখের পর তৃণমূলের গুন্ডারা কোথাও লোকাতে পারবে না ৷ কেউ তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না ৷"
এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আরজি করের নির্যাতিতার মাকে সম্মান দেখিয়ে বিজেপি প্রার্থী করেছে ৷ সন্দেশখালির নির্যাতিতাদেরও প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ তৃণমূল একটাই কথা বলে ধর্ষণ থেকে বাঁচতে ঘর থেকে বেরোবেন না ৷ এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি ৷ বোনদের সুরক্ষা আমাদের জন্য সর্বাধিকার ৷ শুধু তাই নয়, 4 তারিখের পর বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর সব নারী নির্যাতন, অন্যায়ের ফাইল খোলা হবে ৷ আপনারা আশীর্বাদ দিন, আমরা আপনাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেব ৷"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই শহর এখনও 150 বছর আগের ড্রেনেজ সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল ৷ রাজ্যের শিল্পের বিকাশ আটকে দিয়েছে তৃণমূল ৷ কালিন্দি মধুগড়ে জলের সমস্যা ৷ 15 বছরে বাংলায় শিল্প ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ সিন্ডিকেটবাজির জন্য সব শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য বরবাদ হয়ে গিয়েছে ৷ দমদমের মতো পুরনো শিল্প এরিয়া এখন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ৷ সব কারখানায় তালা পড়ে গিয়েছে ৷ পিএম-সিএম একসাথে, উন্নয়ন হবে দিনে-রাতে ৷"