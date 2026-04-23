4 মে তৃণমূলের মেয়াদ শেষ: প্রথম দফার রেকর্ড ভোটের পর মোদি

4 মে তৃণমূলের মেয়াদ শেষ: প্রথম দফার রেকর্ড ভোটের পর মোদি
প্রথম দফার ভোটের রেকর্ড হার নিয়ে রাজ্যে সরকার গড়ার বিষয়ে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানালেন তিনি ৷
Published : April 23, 2026 at 7:44 PM IST
কাকদ্বীপ, 23 এপ্রিল: ছাব্বিশের বিধানসভার প্রথম দফায় 91.58 শতাংশ ভোট পড়েছে, যা রাজ্যে সর্বকালীন রেকর্ড ৷ সকাল থেকে এই ট্রেন্ড ছিল ৷ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার প্রচারে এসে এই রেকর্ড ভোট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেন, "এর আগে যেখানে যেখানে অনেক বেশি ভোট পড়েছে, সেখানেই বিজেপি জয়ী হয়েছে ৷ বিজেপি যে ভরসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাতে তৃণমূলের ভয়ের শাসনের হার নিশ্চিত ৷"
এদিন প্রথম দফায় রাজ্যের 152টি আসনে ভোটগ্রহণ- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে ভোটগ্রহণ হয়েছে ৷ দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় ভোট 29 এপ্রিল ৷
প্রথম দফার ভোটগ্রহণ যখন জোরকদমে চলছে, সেই সময় দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রচারে দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী কাকদ্বীপে জনসভায় প্রচার সারছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দুপুর তিনটে নাগাদ কাকদ্বীপ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী ৷
#WATCH | Mathurapur, West Bengal | Prime Minister Narendra Modi says, " the same voice is echoing from all sides... everyone is saying, 'paltano dorkar' (change is necessary)... a storm of change is sweeping through bengal... exactly ten days later, when the votes are counted, i… pic.twitter.com/CrF6oTMy2t— ANI (@ANI) April 23, 2026
তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘সিন্ডিকেট রাজ’ ৷ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের পাঠানো টাকা রাজ্যে সঠিকভাবে খরচ করা হচ্ছে না এবং সেই অর্থ দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হচ্ছে ৷
প্রচার মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, "বাংলায় এমন কোনও সেক্টর নেই, যেখানে কাজের জন্য ঘুষ দিতে না-হয় ৷ তৃণমূলের সিন্ডিকেট এবং তাদের দালালদের টাকা না-দিলে কাজ হয় না ৷ এই 15 বছরের সিন্ডিকেট ব্যবস্থা এবং তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে ৷ এক্সপায়ারি ডেট 4 মে ৷"
রাজ্যে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলা যেখানে হয়, সেখানে মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সাগর দ্বীপকে জুড়তে যে সেতু দরকার, সেটা এখনও তৈরি হয়নি ৷ এখনও মানুষকে পারাপারে নৌকার উপর নির্ভর করতে হয় ৷"
প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় উঠে আসে পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কথাও ৷ তিনি বলেন, "ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করার কথা দিয়েছিল ৷ কী হল ? প্রতারণা ৷" তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, শাসকদল কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প কার্যকর করতে দেয় না ৷ শুধু তাই নয়, উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ করা অর্থ নিয়ে দুর্নীতি করে ৷ তাঁর বার্তা, "রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হলেই কেবল এটা বন্ধ করা যাবে ৷"
সম্প্রতি মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে গিয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ লোকসভায় 33 শতাংশ আসন নিশ্চিত করতে সংবিধান সংশোধনী (131 তম সংশোধন) বিল পাশ করাতে চেয়েছিল মোদি সরকার ৷ কিন্তু কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবির এই বিলের বিরোধিতা করে ৷ তাদের অভিযোগ, এই বিলের নেপথ্যে আসন পুনর্বিন্যাস করাই মূল উদ্দেশ্য বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকারের এবং আগামী নির্বাচনের জন্য দলের অবস্থান পোক্ত করতে চাইছে বিজেপি ৷
এই প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী মোদি অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট হয়ে তৃণমূল তাঁর সরকারকে 2029 সালে লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে দেয়নি ৷ এদিনও প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণবঙ্গে মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ একবার বিজেপি ক্ষমতায় এলে মৎস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে রফতানিতে জোর দেওয়া হবে এবং এর জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করবে বিজেপি সরকার ৷
এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির বক্তব্যে উঠে আসে, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেন ৷ তাঁর কথায়, “অনেক হয়েছে, আর নয় ৷ এবার বদল চাই ৷ দশ দিন পর ফলপ্রকাশ হলে চারদিকে পদ্ম ফুটবে ৷” মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "বাংলার মা-বোনেরা তৃণমূলের মুখোশ খুলে দিয়েছে । তিনবার সুযোগ দেওয়ার পরও তারা প্রতারিত হয়েছেন ৷" তাঁর দাবি, রাজ্যে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েছে এবং সরকার সেই বিষয়ে উদাসীন ৷
সভা থেকে তিনি আরজি কর ও সন্দেশখালির ঘটনাও তুলে ধরেন ৷ এই ঘটনাগুলিকে সামনে এনে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ মোদি আরও বলেন, “নির্মম সরকারকে উৎখাত করার এটাই সঠিক সময়। এবার তৃণমূলের ভয় হারবে, বিজেপির ভরসা জিতবে ৷” তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে দ্রুত উন্নয়ন হবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রথম দফার ভোট চলাকালীন এই ধরনের জনসভা দ্বিতীয় দফার ভোটারদের প্রভাবিত করার কৌশল হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷ বিশেষত, দক্ষিণ 24 পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় এমন সভা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷
তাঁর সভাকে ঘিরে সকাল থেকেই গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় ৷ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার 14 জন প্রার্থী-সহ একাধিক নেতা-কর্মী ৷ এছাড়াও ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব ৷