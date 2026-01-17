এবার এক ট্রেনে উত্তরবঙ্গ থেকে 'নর্থ টু সাউথ' ইন্ডিয়া, নয়া ট্রেন উদ্বোধন মোদির

এবার এক ট্রেনে উত্তরবঙ্গ থেকে 'নর্থ টু সাউথ' ইন্ডিয়া, নয়া ট্রেন উদ্বোধন মোদির
বন্দে ভারতের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারত-দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ মসৃণ করতে পথচলা শুরু 4টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের ৷ নজর কাড়ল অত্যাধুনিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেসও ৷
Published : January 17, 2026 at 7:17 PM IST
শিলিগুড়ি, 17 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রীর হাতে সূচনা হয়েছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের । তেমনই নজর কেড়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে পথ চলা শুরু করা 4টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনও । বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের পাশাপাশি শনিবার ওই 4টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ভার্চুয়ালি সূচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী। বন্দে ভারতের মতোই এই দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতেও যাত্রী স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রাখা হয়েছে ।
এদিন, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি জংশন, রাঙাপানি, রাধিকাপুর ও নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে ওই 4টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন ও একটি মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের পথচলা শুরু হয় । শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে এনজেপি-তিরুচিলাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় । পাশাপাশি, শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার-পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেন সাংসদ রাজু বিস্তা ৷
একইভাবে এনজেপি-নাগের কোয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, রাঙাপানি রেল স্টেশন ৷ রাধিকাপুর-এসভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস রাধিকাপুর ও বালুরঘাট ও এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ট্রেনগুলো সপ্তাহে দু'দিন করে সংশ্লিষ্ট স্টেশন থেকে ছাড়বে ৷ যাত্রীরা সরাসরি উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই ট্রেনের মাধ্যমে পৌঁছে যেতে পারবে।
এই ট্রেনগুলোতে 11টি স্লিপার কোচ, 8টি জেনারেল কোচ ও একটি প্যানট্রি (Pantry) কোচ থাকবে। এই ট্রেনগুলোতে দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে অত্যাধুনিক অ্যান্টিকোলিশন কোচ ব্যবহার করা হয়েছে।
পাশাপাশি ট্রেনের ইঞ্জিনগুলোও বিদ্যুৎচালিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির। ঘণ্টায় 130 কিলোমিটার পর্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছোটার ক্ষমতা রয়েছে। এই দুরপাল্লার ট্রেনগুলোর মাধ্যমে যাত্রী হয়রানি অনেকটাই লাঘব হবে। কারণ আগে উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারতে যেতে গেলে ব্রেক জার্নি করে যেতে হত । এতে একদিকে, যেমন খরচ বেড়ে যেত অন্যদিকে, অনেকসময় ট্রেন লেট হলে যাত্রীদের নানা সমস্যায় পরতে হত। এই ট্রেনেগুলির কারণে সেই ঝক্কি অনেকটাই কমে যাবে।
এদিন, জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেন, "উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা কিংবা পর্যটনের জন্য উত্তর ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে থাকে। এতে আগে সেইসব যাত্রীদের ব্রেক জার্নি করে যেতে হত। এই ট্রেনগুলোর কারণে তাদের হয়রানি অনেকটাই কমবে। একইভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত থেকে অনেক মানুষ উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসেন। তাদেরও এবার অনেকটা সুবিধা হবে। এই অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের কারণে এই অঞ্চলের ব্যাপক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে।"
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম অজয় কুমার সিং বলেন, "এই ট্রেনগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। এতে অনেক সময় কম লাগবে ও যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত হবে।"
অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম লোকো পাইলট বিজয় কুমার শর্মা বলেন, "আমার খুব ভালো লাগছে। এই ট্রেনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়গুলোও নিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রেনের দু'পাশেই ইঞ্জিন রয়েছে। খুব সহজে নিরাপত্তার সঙ্গে দ্রুত ব্রেক লাগানো যায়।"