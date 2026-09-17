গঙ্গার ঘাটে 'লক্ষ প্রদীপে' মোদির জন্মদিন পালন ! একাধিক ঘোষণা শুভেন্দুর
Modi's birthday celebrate: মোদির জন্মদিনে 'আশীর্বাদের দিয়া' ! বৃষ্টির রাতেও গঙ্গার ঘাটে এক লক্ষ প্রদীপ, 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা ৷
Published : September 17, 2026 at 9:39 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: দুপুর থেকে টানা বৃষ্টি । আকাশের মুখ ভার, গঙ্গার বুকেও বৃষ্টির ছাট । কিন্তু সন্ধে নামতেই বাজে কদমতলা ঘাটে জ্বলে উঠল একের পর এক প্রদীপ । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার গঙ্গার পাড়ে এক লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আয়োজন ঘিরে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় তৈরি হল উৎসবের আবহ । একই সঙ্গে মোদির জনপ্রতিনিধি হিসেবে 25 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে আয়োজিত হল 'আশীর্বাদের দিয়া' কর্মসূচি ।
বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম মাঝি । প্রদীপের আলোয় সাজানো গঙ্গার ঘাটে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করা হয় । রাজ্যজুড়ে এদিন থেকে শুরু হয়েছে 'সেবা সংকল্প অভিযান', যার আওতায় আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি চলার কথা ।
গঙ্গার পাড়ে এক লক্ষ আলো
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ঘিরে শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদীপ জ্বালানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে বাড়ি, প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় স্থানেও প্রদীপ জ্বালানোর উদ্যোগ রয়েছে । সামগ্রিক ভাবে রাজ্যজুড়ে বিপুল সংখ্যক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে । বাজে কদমতলা ঘাটের অনুষ্ঠান সেই কর্মসূচির অন্যতম কেন্দ্র । বৃষ্টির মধ্যেও সন্ধেয় গঙ্গার ধারে জড়ো হন বহু মানুষ । একের পর এক প্রদীপ জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে প্রতিফলিত হতে থাকে আলো ।
'25 বছরের জনসেবা' কর্মসূচি
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির জনপ্রতিনিধি হিসেবে 25 বছর পূর্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দেশের প্রশাসন, অর্থনীতি, পরিকাঠামো এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা । মোদিকে 'বিশ্বের এক নম্বর নেতা' বলে অভিহিত করে তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসাও করেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্য সরকারের ঘোষিত 'সেবা সংকল্প অভিযান' এর লক্ষ্য হিসেবে জনসেবা, সামাজিক কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে ।
মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 3,000
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এ দিন 'অন্নপূর্ণা দিবস'-এর কর্মসূচিও ছিল । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন করে যুক্ত হওয়া প্রায় 10 লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 3,000 করে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই কর্মসূচিকে নারীকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করেছে রাজ্য সরকার । এর পাশাপাশি রাজ্যের কারিগরদের জন্য 'PM Vishwakarma' প্রকল্পের আওতায় কাজ এগোনোর কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । স্বর্ণশিল্পী, মৃৎশিল্পী, কামার, কুমোর-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পেশার কারিগরদের এই প্রকল্পের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে ।
80 হাজার স্কুলে প্রতিযোগিতা
'বিকশিত ভারত 2047'-এর ভাবনার সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করার কথাও উঠে আসে অনুষ্ঠানে । রাজ্যের বিপুল সংখ্যক স্কুলে কুইজ, বসে আঁকো এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । শিক্ষাক্ষেত্রে এর পাশাপাশি সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক কর্মসূচির ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার । 80 হাজার স্কুলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগের কথা আগেই জানানো হয়েছে ।
গ্রাম থেকে শহর, পরিকাঠামোয় জোর
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের গ্রামীণ কর্মসংস্থান, আবাসন এবং যোগাযোগ পরিকাঠামোর প্রসঙ্গও । গ্রামীণ মানুষের জন্য 125 দিনের কাজের নিশ্চয়তা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি এবং মেট্রো সম্প্রসারণের মতো প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি । উড়ান পরিষেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও কোচবিহার, বালুরঘাট, হাসিমারা, পুরুলিয়া এবং মালদহের কথা বলা হয় । পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে DRDO-র মিসাইল পরীক্ষাকেন্দ্র এবং দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
করোনা থেকে আত্মনির্ভরতার দাবি
কোভিড অতিমারির সময় ভারতের টিকা তৈরির সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে টিকা সরবরাহের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । দেশের বিজ্ঞানীদের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি জানান, ভারত বহু দেশকে টিকা সরবরাহ করেছিল । অর্থনীতি থেকে প্রতিরক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে বলেও বক্তব্যে দাবি করেন তিনি ।
ঘাটের আলো, পাশে শিল্পের অনুষ্ঠান
বাজে কদমতলা ঘাটের কাছেই মিলেনিয়াম পার্কে এ দিন MSME দফতরের একটি কর্মসূচি চলছিল । সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম মাঝি । মূল অনুষ্ঠানের শেষে তাঁকেও বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানান মুখ্যমন্ত্রী । ফলে বৃষ্টিভেজা কলকাতার গঙ্গার পাড়ে একই সন্ধেয় জুড়ে গেল দু'টি আলাদা পরিসর, এক দিকে শিল্প ও MSME-র অনুষ্ঠান, অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ।
শেষ পর্যন্ত বাজে কদমতলা ঘাটের গঙ্গার বুক জুড়ে এক লক্ষ প্রদীপের আলোয় তৈরি হল আলাদা দৃশ্য । বৃষ্টির জল আর প্রদীপের আলো পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কলকাতার ঘাটে বৃহস্পতিবার সন্ধের এই আয়োজন হয়ে রইল রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অন্যতম দৃশ্যমান মুহূর্ত ।