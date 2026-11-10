ড্রাই ফ্রুটস মালাই পাতুরি-স্পেশাল সন্দেশ ! ভাইফোঁটায় মন মজেছে আধুনিক ঘরানার মিষ্টিতে

ড্রাই ফ্রুটস মালাই পাতুরি-স্পেশাল সন্দেশ ! ভাইফোঁটায় মন মজেছে আধুনিক ঘরানার মিষ্টিতে
Bhai Phota Special Sweet: দামবৃ্দ্ধি সত্ত্বেও ভাইফোঁটা উৎসব উপলক্ষে মিষ্টি বিক্রিতে ভাটা পড়তে দেখা যাচ্ছে না । বিকেল গড়িয়ে সন্ধেতেও দোকানে দোকানে লম্বা লাইন ৷
Published : November 10, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: চিনি ও ছোলার দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে এবছর বৃদ্ধি পেয়েছে মিষ্টির দামও ৷ যদিও তাতে ভাইদের জন্য মিষ্টির থালা সাজাতে কোনওরকম খামতি রাখছেন না বোনেরা । দাম বাড়লেও মিষ্টির দোকানগুলিতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ছে ৷ ভাই-বোনের এই পবিত্র বন্ধনের অনুষ্ঠানে মিষ্টির বাজেটের ক্ষেত্রে বাঙালিরা আপস করতে রাজি নয় । এবার পুরনো স্বাদের পাশাপাশি আধুনিক ঘরানার মিষ্টি মন কাড়ছে শহরবাসীর ৷ তালিকায় রয়েছে ড্রাই ফ্রুটস মালাই পাতুরি থেকে নতুন ধরনের সন্দেশ ৷
মিষ্টির দাম কতটা বেড়েছে?
কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গত বছরের তুলনায় এবার সব ধরনের ঐতিহ্যবাহী ও ফিউশন মিষ্টির দাম প্রতি পিসে 5 থেকে 20 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে । নিচে কয়েকটি প্রধান মিষ্টির নাম ও দামের তালিকা দেওয়া হল-
ভাইফোঁটা স্পেশাল সন্দেশ: এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হল সন্দেশ ৷ এর দাম প্রতি পিসে প্রায় 10 থেকে 15 টাকা বেড়েছে । বর্তমানে ভালো মানের দোকানে আকার ও গুণমান ভেদে একটি স্পেশাল সন্দেশের দাম 30 থেকে 80 টাকা পর্যন্ত যাচ্ছে ।
সন্দেশ ও রসগোল্লা: সাধারণ রসালো সন্দেশ, কড়া পাকের সন্দেশ এবং স্পঞ্জ রসগোল্লার দাম প্রতি পিসে 4 থেকে 8 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে । বিভিন্ন স্বাদের ও বেক করা রসগোল্লা এখন প্রতি পিস 25 থেকে 35 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ।
ফিউশন ও আধুনিক ঘরানার মিষ্টি: এখন জেন-জি'দের পছন্দের তালিকায় থাকছে ফিউশন ও আধুনিক ঘরানার মিষ্টি ৷ যার মধ্যে চিজ বেকড রসগোল্লা, ডার্ক চকলেট ফ্যান্টাসি, ব্লুবেরি সন্দেশ বা ড্রাই ফ্রুটস মালাই পাতুরি-নতুন প্রজন্মের কাছে বেশ জনপ্রিয় ৷ এগুলির দাম তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেড়েছে । বর্তমানে এই মিষ্টিগুলি প্রতি পিস 40 থেকে 150 টাকা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে ।
ভাইফোঁটা স্পেশাল থালি ও হ্যাম্পার: মিষ্টির দোকানগুলিতে তৈরি বিশেষ থালি, যার মধ্যে থাকে খাজা, গজা, সন্দেশ ও বেকড রসগোল্লা এবং মিষ্টির হ্যাম্পারগুলি এখন বেশ ব্যয়বহুল । আগে থেকে সাজানো এসব থালির দাম 175 টাকা থেকে 399 টাকার মধ্যে রাখা হয়েছে ।
দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষের প্রথম পছন্দ কী?
যদিও মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মতে, বাজারে হাজারো নতুন ধরনের ফিউশন ও আধুনিক মিষ্টি থাকলেও, উৎসবের দিনগুলিতে বাঙালিদের প্রথম পছন্দ আজও সেই পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টিগুলিই । এদিকে ক্রেতারা বলছেন অন্য কথা ৷
'ভাইফোঁটা' লেখা বড় সন্দেশ: ফিউশন চকলেট বা ওরিও বাইটের মতো আধুনিক মিষ্টিকে টেক্কা দিয়ে ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছে আজও প্রথম পছন্দ হল 'ভাইফোঁটা' লেখা বড় সন্দেশ । ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি এই বিশেষ বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া বাঙালিদের এক চিরন্তন আবেগ ।
খাজা, গজা ও বালুশাই: শুকনো মিষ্টির মধ্যে খাজা ও গজার চাহিদা সবচেয়ে বেশি । এগুলি সহজে নষ্ট হয় না বলে দূরে থাকা ভাইদের কাছে পাঠানোর জন্য অনেকেই এই মিষ্টিগুলি বেছে নিচ্ছেন ।
চিনি ছাড়া মিষ্টি ও সন্দেশ: স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ভাইদের মিষ্টি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে বর্তমানে বাজারে চিনি ছাড়া রসগোল্লা, ছোলার ডালের তৈরি মিষ্টি এবং চিনির বদলে বিশেষ উপায়ে তৈরি সন্দেশের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ।
নতুন ধারার মিষ্টি: ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের ভাইদের জন্য পনির দিয়ে বেক করা রসগোল্লা, লবঙ্গ লতিকা ও ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সাজানো কাস্টমাইজড বা বিশেষ চাহিদামাফিক তৈরি মিষ্টির চাহিদাও বেশ ভালো ।
অসম থেকে আসা ক্রেতা বলেন, "কলকাতার মিষ্টি খুব ভালো ৷ আমরা এখানে এসে খেয়ে তারপর মিষ্টি কিনি ৷ চন্দ্রপুলি থেকে সীতাভোগ নিয়েছি ৷ অনেকরমকের মিষ্টি এসেছে ৷" নতুন প্রজন্মের ক্রেতা অলিভিয়া কুণ্ডু বলেন, "চন্দননগর থেকে মিষ্টি কিনতে এসেছি ৷ এখানকার মিষ্টি কিনে খেয়ে ফ্যান হয়ে গিয়েছে ৷ নতুন ধরনের অনেক মিষ্টি নিলাম ৷" প্রৌঢ়া সুধা পাল বলেন, "আমি নানারকম ভাইফোঁটা স্পেশাল মিষ্টি নিলাম ৷ পারিজাত ও রোসমেরি মিষ্টি নিলাম ৷"