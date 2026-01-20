রেজিন আর্টের মাধ্যমে স্থানীয় ফুল-পাতা-ডাকটিকিট সংরক্ষণ, তৈরি হচ্ছে আধুনিক জুয়েলারি

রেজিন আর্টের মাধ্যমে স্থানীয় ফুল-পাতা-ডাকটিকিট সংরক্ষণ, তৈরি হচ্ছে আধুনিক জুয়েলারি
আসানসোলের শিল্পী পৌলমী চট্টোপাধ্যায় এই রেজিন আর্টের মাধ্যমে গয়না বানাচ্ছেন ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে জানালেন এই শিল্পের খুঁটিনাটি ৷
Published : January 20, 2026 at 8:15 PM IST
আসানসোল, 20 জানুয়ারি: আজকাল মানুষ নিরাপত্তার কারণেই হোক বা অত্যধিক দাম - ভারী সোনা বা রুপোর গয়না থেকে খানিকটা দূরেই থাকে । হাল ফ্যাশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানান জুয়েলারি তৈরি হচ্ছে । যা আধুনিক নারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় । তেমনই একটি জনপ্রিয় ফ্যাশন হয়ে উঠেছে 'রেজিন আর্ট'(Resin Art) ।
আসানসোলের শিল্পীর রেজিন আর্ট
ফুল থেকে পাতা-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানকে রেজিন আর্টের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে তা দিয়ে জুয়েলারি বানানো হচ্ছে । যার চাহিদা আকাশ ছোঁয়া । কিন্তু এতদিন গোলাপ বা ওই ধরনের ফুল দিয়েই রেজিন আর্ট বানানো হত । আসানসোলের শিল্পী পৌলমী চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় ফুল, পাতা, যেগুলি খুব সহজে চোখে পড়ে, যা বাড়ির আনাচে কানাচে পাওয়া যায়, তেমন ফুল পাতা সংরক্ষণের মাধ্যমেই রেজিন আর্ট করে জুয়েলারি বানাচ্ছেন । আর তার এই কাজ বিরাট সাড়া ফেলে দিয়েছে বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলায় ।
অপরাজিতা, জুঁই, কৃষ্ণচুড়া, বোগেনভিলিয়া-সহ নানান ধরনের ফুলকে রেজিন আর্টের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে জুয়েলারি বানাচ্ছেন পৌলমী । তবে শুধু ফুল পাতা নয়, তার পছন্দের তালিকায় আছে হারিয়ে যাওয়া ডাক টিকিট । এছাড়াও আসানসোলের 'আসান' গাছের পাতা বা কয়লাকেও তিনি শিল্পকর্মের মধ্যে নিয়ে আসতে চান ।
ছোট থেকে মায়ের কাছেই শিক্ষা
আসানসোলের ডিপোপাড়া এলাকার বাসিন্দা পৌলমী চট্টোপাধ্যায় । মা ছিলেন একসময়কার বড় শিল্পী । মায়ের কাছেই আঁকার হাতে খড়ি । ক্রমেই বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রং তুলিই যেন আশ্রয় হয়ে উঠেছিল পৌলমীর । পড়াশোনাতেও মেধাবী ছিলেন তিনি । কিন্তু স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেও চাকরির চেষ্টা করেননি পৌলমী । চেষ্টায় ছিলেন শিল্পকর্ম নিয়েই এগোবেন । তার জন্য আত্মীয়-পরিজন কিংবা প্রতিবেশীদের কাছেও কটাক্ষ শুনতে হয়েছে ৷ তাঁদের কথায়, ছবি এঁকে কী হবে ? কিন্তু নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি পৌলমী । বরং চেষ্টা করেছেন নতুন নতুন মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে নতুন শিল্পকর্ম করা যায় ।
কোভিডকালেই নতুন ভাবনার জন্ম
কোভিডের সময় লকডাউন হয়ে যেতেই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায় । রং কিছু সংগ্রহে থাকলেও ক্যানভাস, কাগজ সব শেষ হয়ে যায় । পৌলমী তখন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ছবি আঁকতে না পেরে । আর তখনই বাড়ির জমে থাকা খবরের কাগজে ছবি আঁকতে শুরু করেন । সাদা কালো মাধ্যমে খবরের কাগজে সেই পোট্রেটগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে ।
পৌলমী ভাবতে শুরু করেন এভাবেই নতুন নতুন মাধ্যম তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে । সেই সময় বাড়িতে প্রচুর গ্রিন টিয়ের পাউচ আসত । চায়ে ডুবিয়ে চায়ের পাউচ কার্যত ফেলেই দেওয়া হয় । পৌলমী ভাবলেন, এগুলোই শিল্পের মাধ্যমে ভালো বুকমার্ক হয়ে উঠতে পারে । শুরু করলেন চায়ের পাউচে ছবি আঁকা । আর বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইট ঘেঁটে তিনি শিখলেন আরও নতুন নতুন আর্ট ফর্ম । শিখলেন রেজিন আর্ট । আর তা দিয়েই নতুন ধরনের জুয়েলারি বানিয়ে চমকে দিয়েছেন পৌলমী ।
বর্তমানে তাঁর তৈরি সেই জুয়েলারি আসানসোলের বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলায় সাড়া ফেলে দিয়েছে । একদিন যে আত্মীয়-পরিজনরা পৌলমীকে কটাক্ষ করেছিল ছবি আঁকা নিয়ে, আজ তাঁরাই স্বীকার করছেন লেগে থাকলে নিশ্চয় হবে । বর্তমানে এই নতুন শিল্পই পৌলমীকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ।
কীভাবে রেজিন আর্ট হয়?
শিল্পী পৌলমী চট্টোপাধ্যায় জানালেন, ইপোক্সি রেজিন ও হার্ডনার (Epoxy resin and hardener) মিশিয়ে একটি রাসায়নিক তৈরি করা হয় । সেটি ফুলের পাপড়ি, পাতা বা যেটাকেই সংরক্ষণ করা হয়, তাতে মিশ্রণ মিশিয়ে ইউভি লাইট দিয়ে সেটাকে শক্ত করা হয় । স্বচ্ছ রেজিনের ভিতরে ফুলের পাপড়ি বা পাতার শিল্প ভেসে ওঠে । তারপর সেটাকে নানান আকার দিয়ে জুয়েলারি তৈরি করা হয় ।
পৌলমীর কথায়, "বর্তমান সময়ে রেজিন আর্ট খুব জনপ্রিয় হয়েছে । কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে গোলাপ বা বেশ কিছু জনপ্রিয় ফুলের পাপড়ি দিয়ে এই আর্ট করছেন অনেকে । আমি আমাদের স্থানীয় যে ফুল পাওয়া যায়, বা যে ফুলের সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা জড়িয়ে আছে, সেই ফুল ব্যবহার করছি রেজিন আর্টে । এছাড়াও ডাক টিকিট হারিয়ে যাচ্ছে । আমি ডাক টিকিটকেও সংরক্ষণের মাধ্যমে জুয়েলারি বানাচ্ছি । মহিলাদের মধ্যে অসাধারণ সাড়া পাচ্ছি । এছাড়া আঞ্চলিক স্তরে যেসব ফার্ন (এক ধরনের গাছ) জন্মায় সেগুলোও আমরা সংরক্ষণ করছি । আগামিদিনে কয়লা ও আসানসোলের নামকরণ যা দিয়ে সেই 'আসান' পাতাকে সংরক্ষণ করেও আমি জুয়েলারি বানাচ্ছি । যা আরও আকর্ষণীয় হবে ৷"