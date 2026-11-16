প্লেসমেন্টে গতি আনতে যাদবপুরে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো, মঙ্গলে উদ্বোধন
Jadavpur boosts placements: বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি ভবনের তৃতীয় তল জুড়ে প্রায় 5500 বর্গফুট জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে এই নতুন পরিকাঠামো । সৌমিতা ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন ।
Published : November 16, 2026 at 6:04 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে বড় পদক্ষেপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে । পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য আরও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তৈরি করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্লেসমেন্ট ফেসিলিটি । মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের টেকনোলজি ভবনে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হবে ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সনৎ চট্টোপাধ্যায় । তিনি আমেরিকার মার্ক ম্যানুফ্যাকচারিং ডিভিশনের প্রাক্তন এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন বহু পড়ুয়াও ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের টেকনোলজি ভবনের তৃতীয় তলায় প্রায় 5500 বর্গফুট জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে এই নতুন পরিকাঠামো । সম্পূর্ণ কর্পোরেট ধাঁচে সাজানো এই কেন্দ্রে রয়েছে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম, গ্রুপ ডিসকাশন ও দলগত আলোচনার জন্য দু’টি মিটিং রুম এবং একসঙ্গে একাধিক প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য 12টি পৃথক ঘর ।
এ ছাড়াও সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিশেষ ইন্টারভিউয়ের জন্য রয়েছে দু’টি অতিরিক্ত ঘর। নিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা-সহ তৈরি করা হয়েছে একটি সুসজ্জিত লাউঞ্জ । পাশাপাশি, এখান থেকেই পরিচালিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ‘অফিস অফ প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং’।
বর্তমান সময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে গোটা পরিকাঠামোকে ICT-সক্ষম করে তোলা হয়েছে । ফলে দূরবর্তী স্থান থেকেও নিয়োগকারী সংস্থাগুলি অনলাইনে ইন্টারভিউ নিতে এবং প্রার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারবে । একইসঙ্গে একাধিক ইন্টারভিউ পরিচালনার সুযোগ থাকায় প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়াও আরও দ্রুত ও সুসংগঠিত হবে বলে আশা ।
এই পরিকাঠামো নির্মাণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং কর্পোরেট সংস্থার CSR তহবিলের অংশগ্রহণ । প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহা জোগাড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সনৎ চট্টোপাধ্যায় । নিজের প্রাক্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তাঁর এই উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
পাশাপাশি, CSR উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পরিকাঠামো নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে অরবিন্দ ফার্মা । দুই ক্ষেত্রের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হচ্ছে । কর্তৃপক্ষের আশা, নতুন এই কেন্দ্রের মাধ্যমে শিল্প ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও নিবিড় হবে । নিয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছে পড়ুয়াদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগও বাড়বে । পরিবর্তনশীল কর্মসংস্থানের বাজারে পড়ুয়াদের জন্য আরও উন্নত প্লেসমেন্ট ব্যবস্থা এবং কাজের সুযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ।
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