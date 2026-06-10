উত্তরে বর্ষা প্রবেশের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গেও আশার আলো
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 10, 2026 at 9:03 AM IST
কলকাতা, 10 জুন: নির্দিষ্ট সময়েই বঙ্গে প্রবেশ করেছে বর্ষা । এই রাজ্যে উত্তরবঙ্গ দিয়ে বর্ষার প্রবেশ ঘটে । মঙ্গলবার সেই পথ ধরে স্বাভাবিক সময়েই বর্ষার আগমন হয়েছে রাজ্যে ৷
উত্তরের হালচাল
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সুমন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বর্ষা প্রবেশ করেছে । যে কারণে
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি সব জেলাতেই চলবে । সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে । আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের ওপরের তিনটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গেও প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে । 12 জুন দক্ষিণে বর্ষা আগমনের নির্ধারিত দিন । যেভাবে উত্তরবঙ্গে সময়মতো বর্ষার প্রবেশ ঘটেছে তাতে মনে করা হচ্ছে দক্ষিণেও সময়েই বর্ষা ঢুকবে । প্রাক বর্ষা পরিস্থিতিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ৷ যার গতিবেগ হতে পারে 30 থেকে 40 কোথাও কোথাও আবার তা বেড়ে 50 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ।
বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা রয়েছে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে । আজ বুধবার দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে । পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা ও হুগলি জেলায় 60 কিলোমিটার গতিবেগে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
মৌসুমী বায়ুর আগামী গতিবিধি
আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশ, পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার আরও কিছু এলাকায় মৌসুমী বায়ু অগ্রসর হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে ।
ঘূর্ণাবর্তের জেরে রাজ্যে ঢুকছে জলীয় বাষ্প
পূর্ব উত্তরপ্রদেশের ওপর বর্তমানে অবস্থান করছে একটি ঘূর্ণাবর্ত । পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে অক্ষরেখা এবং পূর্ব বিহার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নস্তরের অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে ৷ যা উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.07 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 66 এবং সর্বোচ্চ 89 শতাংশ ।