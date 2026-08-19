দূরত্ব বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আজও

দূরত্ব বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আজও
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 19, 2026 at 10:04 AM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: ধীরে ধীরে সরছে নিম্নচাপ ৷ স্বাভাবিকভাবেই এবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গে ৷ তবে, বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বেশ কিছু জেলায় ৷
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও গতিবিধি
ঝাড়খণ্ড ও তৎসংলগ্ন উত্তর গাঙ্গেয় বঙ্গের উপর অবস্থানকারী গভীর নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে । আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে সেটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দুর্বল হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে পঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে ঝাড়খণ্ডের নিম্নচাপ কেন্দ্রের উপর দিয়ে দিঘা ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এর প্রভাবে ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বজায় থাকবে । কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে । নিম্নচাপ দুর্বল হলেও আগামী কয়েকদিন আকাশ মেঘলা থাকবে এবং বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে নিম্নচাপের । ইতিমধ্যে বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে । আজ বুধবার থেকে থেকে বৃষ্টি আরও কমবে দক্ষিণবঙ্গে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ওপরের দিকের পাঁচ জেলায় । বাকি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
মৎস্যজীবীদের আজও সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । নিম্নচাপ সরলেও উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে । সমুদ্রপৃষ্ঠে 45 থেকে 55 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা । এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বুধবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । বিভিন্ন জেলার দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
বুধবার ভারী বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই ৷ মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ আজ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 01.03 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 79 শতাংশ ।