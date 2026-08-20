নিম্নচাপ সরলেও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণে, বর্ষণ বাড়বে উত্তরে
ভারী না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের ৷
Published : August 20, 2026 at 7:28 AM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: দুর্বল হয়েছে নিম্নচাপ ৷ বাংলা থেকে দূরত্বও বাড়িয়েছে ৷ ফলে গত কয়েকদিনের বৃষ্টির প্রভাব দক্ষিণবঙ্গে সেভাবে থাকবে না । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় ৷ তা ঝাড়খণ্ড-বিহার ও বঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোর উপর রয়েছে । এর প্রভাবে আগামী কয়েক দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
আজকের আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পূর্বাভাস
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । বেশ কিছু জায়গায় মুষলধারায় কয়েক দফা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ ও আগামীকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও নদিয়ায় ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । মঙ্গলবার পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে এবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে । আগামী সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে । আজ ও আগামীকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলার চারটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আগামী সপ্তাহের প্রথম দু'দিন ফের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 66 শতাংশ ।