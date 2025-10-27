ETV Bharat / state

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে দুর্যোগের শঙ্কা, উপকূলে সতর্কতায় মাইকিং

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ অন্ধ্র অভিমুখে হলেও বাংলার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা ৷ ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কোন কোন জেলা, জানাল হাওয়া অফিস ৷

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে বঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি (ফাইল চিত্র, পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 9:34 AM IST

কলকাতা, 27 অক্টোবর: গভীর নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ৷ যার চোখ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল ৷ তবে, এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজতে পারে বাংলা ৷ এমনই পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷

গভীর নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতি এবং ঘূর্ণিঝড় মন্থার অভিমুখের উপর নজর রেখেছে হাওয়া অফিস ৷ ইতিমধ্যে, বঙ্গের আকাশে হালকা মেঘ জমতে শুরু করেছে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের অনুভূতিও স্পষ্ট ৷ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

বঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সম্পর্কে জানালেন আলিপুর অধিকর্তা (ইটিভি ভারত)

কী জানালেন আবাহাওয়া অধিকর্তা ?

হাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এটি প্রায় 670 কিমি পশ্চিমে, চেন্নাই থেকে 720 কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, কাকিনাড়া থেকে 780 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, বিশাখাপত্তনম থেকে 790 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে এবং গোপালপুর থেকে 900 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে । পরবর্তী 12 ঘণ্টার মধ্যে আরও ঘনীভূত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এরপর সেটি উত্তর-পশ্চিম এবং আরও পরে উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে 28 অক্টোবর সকালে একটি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ।

ঘূর্ণিঝড়টি এদিন সন্ধ্যা বা রাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মাঝামাঝি কাকিনাড়া অঞ্চলের স্থলে তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে । ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 90-100 কিলোমিটার থাকবে । সর্বোচ্চ 110 কিলোমিটার হতে পারে বলে জানিয়েছেন হাবিবুর রহমান ৷

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷

উপকূলে সতর্কতায় চলছে মাইকিং (ইটিভি ভারত)

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা প্রচার সাগরে

সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় ইতিমধ্যে তৎপর হয়েছে প্রশাসন । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা সমুদ্র সৈকতে মাইকিং প্রচার শুরু করেছেন । মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে বা উপকূলে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে । সেই সঙ্গে, সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ৷

দক্ষিণবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব

ঘূর্ণিঝড়ের চোখ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে হওয়ায় এর পরোক্ষ প্রভাব পড়বে রাজ্যে । মৎস্যজীবীদের 28 অক্টোবর থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । সেই সঙ্গে, সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে 28 অক্টোবর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে । কলকাতায় সোমবার দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গের জেলাগুলিতে 29 অক্টোবর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে ৷ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে । 30 অক্টোবর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় সমস্ত জেলাতেই । ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে । 31 অক্টোবর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খানিক কমবে ৷ তবে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।

উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে 30 ও 31 অক্টোবর বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে । 30 অক্টোবর মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাতে এবং 31 অক্টোবর দার্জিলিঙ, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও মালদাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷

বিগত দিনের আবহাওয়ার রেকর্ড

রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 2.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 100 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 39 মিলিমিটার ।

