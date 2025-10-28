আজ সন্ধ্যায় ল্যান্ডফল, ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে বঙ্গে ভারী বৃষ্টি

আজ সন্ধ্যায় ল্যান্ডফল, ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে বঙ্গে ভারী বৃষ্টি
অন্ধ্র ও ওড়িশাজুড়ে প্রবল সতর্কতা ৷ বাংলায় কতটা আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ? শুনুন আবহাওয়া অফিসের বক্তব্য ৷
Published : October 28, 2025 at 7:57 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে 110 কিমি বেগে আছড়ে পড়বে এটি ৷ এর প্রভাবে অন্ধ্র এবং ওড়িশার উপকূলে বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা ৷ তবে বাদ যাবে না বাংলাও ৷ ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে বঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেই সঙ্গে 30 অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বেশ কয়েকটি জেলায় হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিও ৷
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
মঙ্গলবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে কাকিনাড়া সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় মন্থার ল্যান্ডফল হবে ৷ সেই সময় মন্থার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 90 থেকে 100 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পরে তা বেড়ে ঘণ্টায় 110 কিলোমিটারও হতে পারে বলে আশঙ্কা আবহাওয়াবিদদের ৷ এর ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাব থাকায় বাংলার উপকূলবর্তী এলাকার জেলা প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
A)Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over Westcentral Bay of Bengal* The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentraland adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speedof 15 kmph during past 6 hours and lay centered at… pic.twitter.com/iOcwV9zSNq— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী কয়েক দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলাগুলিতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার মূলত পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং দুই বর্ধমান জেলার কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শনি এবং রবিবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে ৷ তবে কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি
দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি কোথাও ভারী তো কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ ৷ মঙ্গলবার এবং বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা ও দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরের সমস্ত জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (7–20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উপরের 5টি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
শনি এবং রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমলেও কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বিগত দিনের আবহাওয়ার রেকর্ড
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.5 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 50 শতাংশ ।