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পেট্রাপোলে অবশেষে পুলিশের হাতে মডেল থানা, পালাবদলের পর খুলল দীর্ঘদিনের জট

বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এবার আর আগের মতো ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে না ।

Model police station
সীমান্তে মডেল থানার হস্তান্তর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 12:58 PM IST

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পেট্রাপোল, 21 জুন: প্রায় তিন বছর আগে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উদ্বোধন করেছিলেন অত্যাধুনিক সেই ভবনের । কিন্তু উদ্বোধনের পরেও রাজ্য পুলিশের হাতে তার আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর হয়নি । দীর্ঘ জটিলতা ও জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার অবশেষে পেট্রাপোলের মডেল থানার নতুন ভবন তুলে দেওয়া হল রাজ্য পুলিশের হাতে । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই পদক্ষেপকে ঘিরে সীমান্ত এলাকায় তৈরি হয়েছে নতুন আলোচনা ।

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোলের নিরাপত্তা ও নাগরিক পরিষেবার কথা মাথায় রেখে 2016 সালে নতুন থানার পরিকল্পনা করা হয় । সে সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি থানার উদ্বোধন করেছিলেন । কিন্তু থানার কার্যক্রম চলত বন্দরের জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন একটি ভবন থেকে, যা বিএসএফের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকায় সাধারণ মানুষকে নানা অসুবিধার মুখে পড়তে হত । থানায় প্রবেশের আগে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একাধিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হত অভিযোগকারী বা অন্য বাসিন্দাদের ।

Petrapole International border
মডেল থানার নতুন ভবন তুলে দেওয়া হল রাজ্য পুলিশের হাতে (নিজস্ব চিত্র)

সেই সমস্যার সমাধানে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এলপিআই) যশোর রোডের ধারে, জিরো পয়েন্ট থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে নির্মাণ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন নতুন ভবন । 2023 সালে লিফট, ওয়েটিং রুম, নাগরিক পরিষেবার পৃথক পরিকাঠামো-সহ একাধিক আধুনিক ব্যবস্থায় সজ্জিত এই ভবনের উদ্বোধন করেন অমিত শাহ । সে সময়ই তিনি জানিয়েছিলেন, ভবনটি রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে ।

Model police station
খুলল দীর্ঘদিনের জট (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু তার পরেও হস্তান্তর প্রক্রিয়া আর এগোয়নি । সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা ছিল, কেন্দ্র ও তৎকালীন রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরেই ভবন হস্তান্তর আটকে রয়েছে ।

Petrapole International border
পেট্রাপোলে মডেল থানা (নিজস্ব চিত্র)

শনিবার সেই জট কাটল । এলপিআই-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটি রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া, দক্ষিণবঙ্গের এডিজি রাজেশ সি, বারাসাত রেঞ্জের আইজি অমিত পি জাভালগি এবং বনগাঁ পুলিশ জেলার এসপি বিদিশা কলিতা দাসগুপ্ত ।

Model police station
অবশেষে কাটল থানা হস্তান্তরের জট (নিজস্ব চিত্র)

অনুষ্ঠান শেষে অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "এটি আমাদের সৌভাগ্যের দিন । আগে রাজ্যে কেন্দ্র-বিরোধী সরকার ছিল । দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভবন উদ্বোধন করলেও তৎকালীন সরকার নানা কারণে তা পুলিশের হাতে হস্তান্তর হতে দেয়নি । আজ সেই বাধা কেটে গিয়েছে । সীমান্তবাসী এর সুফল পাবেন ।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আধুনিক এই থানার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের হাতে আসায় সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের আশা, প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এবার আর আগের মতো ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে না ।

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পেট্রাপোল
ASHOK KIRTANIA
PETRAPOLE INTERNATIONAL BORDER

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