ভোট দিতে এসে চমকে গেলেন ভোটাররা, এ যে রীতিমতো 'বিয়েবাড়ি'!

ভোট দিতে এসে চমকে গেলেন ভোটাররা, এ যে রীতিমতো 'বিয়েবাড়ি'!
বুথে ঢুকতেই চারদিকে আলোকসজ্জা ৷ ভিতরে ঢুকলে রয়েছে পানীয় জল থেকে পাখার সুব্যবস্থাও ৷
Published : April 29, 2026 at 5:30 PM IST
বারুইপুর, 29 এপ্রিল: ভোটকেন্দ্র নাকি বিয়েবাড়ি ! ভোট দিতে গিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র দেখে এমনই চমকে উঠলেন ভোটাররা । দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে এবারের নির্বাচনে দেখা গেল এক অভিনব চিত্র । 'মডেল' হিসেবে সাজিয়ে তোলা বুথে যেন উৎসবের আমেজ, ঠিক বিয়েবাড়ির সাজে সেজে উঠেছে ভোটকেন্দ্র ।
বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত নারায়ণীতলা পঞ্চায়েত এলাকার সরবেড়িয়া টিএস সনাতন হাই স্কুল । এখানেই গড়ে তোলা হয়েছে এই বিশেষ মডেল বুথ । ওই বিদ্যালয়ে দুটি বুথ রয়েছে । 185 এবং 186 নম্বর বুথ । মোট 1523 জন ভোটার আছেন । আর তাঁদের ভোটদানে উৎসাহ জানাতেই এমন অভিনব উদ্যোগ বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ।
স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকতেই চোখে পড়ছে রঙিন আলোকসজ্জা । মূল গেট থেকে বুথের প্রবেশ পথ, সব জায়গাতেই নান্দনিক সাজসজ্জা । ভিতরে রয়েছে পাখার সুব্যবস্থা, যাতে গরমে কোনও সমস্যা না-হয় ৷ এমনকি রয়েছে রান্নার আয়োজনও । সব মিলিয়ে ভোটকেন্দ্র যেন একেবারে উৎসবের মঞ্চ । ভোট দিতে এসে অনেকেই প্রথমে অবাক হয়েছেন । এক ভোটারের কথায়, "ভোট দিতে এসে মনে হচ্ছিল বিয়েবাড়িতে ঢুকেছি । এত সুন্দর করে সাজানো, দারুণ লাগছে । ভোট দিতে এসে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি ।" তাঁর মতো অনেকেই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ।
তবে শুধু সাজসজ্জাই নয়, ভোটারদের স্বাচ্ছন্দ্যেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা । পর্যাপ্ত বসার জায়গা, পানীয় জল সবই রাখা হয়েছে । যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন সবাই । নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ভোটদানের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানো, গণতন্ত্রের এই প্রক্রিয়াকে আরও আনন্দময় করে তোলা । সেই লক্ষ্যেই প্রতিটি বিধানসভায় তৈরি হয়েছে মডেল বুথ, তবে বারুইপুরের এই বুথের সাজসজ্জা নজর কেড়েছে আলাদা করে । অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন কারণে মানুষ ভোট দিতে আগ্রহী হন না । সেই প্রবণতা নির্বাচন কমিশন এই ধরনের নতুন ভাবনার আশ্রয় নিয়েছে ।
নির্বাচন হল গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব । সেই বার্তাই যেন তুলে ধরল বারুইপুরের এই অভিনব মডেল বুথ । ভোট দিতে এসে যে ভোটারদের এমন আনন্দের অভিজ্ঞতাও হতে পারে, তা একেবারেই অন্যরকম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল । বারুইপুরের এই মডেল বুথ ইতিমধ্যেই এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে উঠেছে ।
বুধবার দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোট ৷ সাতটি জেলায় 142টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে ৷ ভোটগণনা হবে 4 মে ৷