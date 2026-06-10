চাকা কেনার পয়সা নেই! এক বছর ধরে বন্ধ ভ্রাম্যমান রক্ত সংগ্রহকারী অ্যাম্বুলেন্স

চাকা কেনার পয়সা নেই! এক বছর ধরে বন্ধ ভ্রাম্যমান রক্ত সংগ্রহকারী অ্যাম্বুলেন্স
এর প্রভাব পড়েছে তিন জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় ৷ ফের কবে থেকে অ্যাম্বুলেন্সটি সচল হবে জানেন না কেউ ৷
Published : June 10, 2026 at 5:32 PM IST
মালদা, 10 জুন: মধ্যবঙ্গের তিন জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরে বছরভর লেগে থাকে রক্তের সংকট ৷ বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় তিন জেলার প্রতিটি হাসপাতালে কার্যত রক্তের হাহাকার শুরু হয়ে যায় ৷ সংকটের সুযোগ বুঝে আসরে নেমে পড়ে রক্তের কারবারিরা ৷ প্রতি ইউনিট রক্তের দাম ওঠে দু’হাজার থেকে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত ৷ এই সংকট সমাধানে প্রায় ছয় বছর আগে 70 লাখ টাকায় একটি বাতানুকূল অ্যাম্বুলেন্স কিনেছিল মালদা জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ সেই অ্যাম্বুলেন্সকে ভ্রাম্যমান রক্তদান শিবিরের জন্য ব্যবহার শুরু হয়েছিল ৷ ফলও মিলেছিল হাতেনাতে ৷
গ্রামগঞ্জে গিয়ে উদ্বুদ্ধ করে রক্ত সংগ্রহ করছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা ৷ শুধু মালদা নয়, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামগঞ্জ থেকেও রক্ত সংগ্রহ করত ভ্রাম্যমান রক্ত সংগ্রহকারী যানটি ৷ কিন্তু 2020 সালে কেনা এই অ্যাম্বুলেন্সটির চারটি টায়ার পড়ে নষ্ট হয়ে যায় ৷ শুধুমাত্র টায়ারের অভাবে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে অ্যাম্বুলেন্সটি পড়ে রয়েছে মালদা পুলিশ লাইন মাঠে ৷ এর প্রভাব পড়েছে তিন জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় ৷ ফের কবে থেকে অ্যাম্বুলেন্সটি সচল হবে জানেন না কেউ ৷
মালদা সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্সের স্বেচ্ছাসেবী অনিল সাহা রক্তদান আন্দোলনের এক পরিচিত মুখ অনিল সাহা ৷ সচল থাকাকালীন অ্যাম্বুলেন্সটি ছিল তাঁর সঙ্গী ৷
তিনি বলছেন, "শুধুমাত্র মালদা জেলায় প্রতিদিন 125 থেকে 175 ইউনিট রক্তের চাহিদা রয়েছে ৷ সেই হিসাবে বছরে প্রয়োজন পড়ে প্রায় 63 হাজার ইউনিট রক্ত ৷ তবে গত বছর জেলায় 44 হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন পড়েছিল ৷ গত বছর মালদায় মাত্র 285টি রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছিল ৷ সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় 12 হাজার ইউনিট রক্ত ৷ বাকি রক্ত রোগীর পরিবারকে জোগাড় করতে হয়েছিল ৷ বছর দেড়েক আগেও এতটা সমস্যা ছিল না ৷ অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে আমরা গ্রামেগঞ্জে যেতাম ৷ মানুষজনকে সচেতন করে তাঁদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতাম ৷ কাজও হয়েছিল ৷ কিন্তু এক বছর ধরে অ্যাম্বুলেন্সটি অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ শুনেছি, চারটি টায়ার নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ এর আগে আমরা জেলাশাসককে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ জানানো হয়েছে প্রশাসনের আরও অনেক জায়গায় ৷ কিন্তু লাভ হয়নি ৷"
অনিল সাহা আরও বলেন, "এখন আর আগের মতো রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় না ৷ এবছর 9 জুন পর্যন্ত মালদা জেলায় মাত্র 95টি রক্তদান শিবির হয়েছে ৷ এর মধ্যে গাড়িটি বসে যাওয়ায় আমাদের সমস্যা আরও বেড়েছে ৷ গরমের সময় সবচেয়ে বেশি রক্তের সংকট তৈরি হয় ৷ গরমের মধ্যে ছোট ছোট ক্যাম্পগুলিও করা যায় না ৷ গত রবিবার আমরা বামনগোলায় একটি ক্যাম্প করেছি ৷ মাত্র 20 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ৷ অথচ এক বছর আগে ঠিক ওই জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছিল ৷ সেবার অনেক বেশি মানুষ রক্তদান করেছিলেন ৷ বাতানুকূল অ্যাম্বুলেন্সটি চালু করা গেলে আবারও রক্তদাতার সংখ্যা বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস ৷ গাড়িটি তিন জেলায় চালানো হলেও মালদা জেলা থেকেই সেটিকে কন্ট্রোল করা হত ৷"
মালদা জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুধুমাত্র চারটি চাকার অভাবে অ্যাম্বুলেন্সটি দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ে রয়েছে ৷ চাকা পালটানো হচ্ছে না কেন ? এই প্রশ্নে যা উত্তর মিলেছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ জানা যাচ্ছে, এই অ্যাম্বুলেন্সটি স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে থাকলেও তার রিপেয়ারিং কিংবা পেট্রলের জন্য দফতরের কোনও ফান্ড নেই ৷ পেট্রোল পাম্প থেকে বাকিতে জ্বালানি ভরা হত ৷ সেই জ্বালানির বিপুল টাকা এখনও পেট্রোল পাম্প মালিকদের মেটানো হয়নি ৷ গত এক বছর ধরে অ্যাম্বুল্যান্সটি সচল করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে অর্থ বরাদ্দের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা ৷ অবশেষে 7 জুন কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি শুধু জানান, "অ্যাম্বুলেন্সটি জুলাই মাস থেকে আবারও কাজ করবে বলে আমরা আশা করছি ৷ এর বেশি আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"