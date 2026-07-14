যাত্রী সেজে অ্যাপ-ক্যাব ছিনতাই! শান্তিনিকেতনে ভয়াবহ-কাণ্ড, রক্তাক্ত চালক

যাত্রী সেজে অ্যাপ-ক্যাব ছিনতাই! শান্তিনিকেতনে ভয়াবহ-কাণ্ড, রক্তাক্ত চালক
হেরিটেজ শহর শান্তিনিকেতনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এখনও বহু সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল । ফলে দুষ্কৃতীদের গতিবিধি চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে ।
Published : July 14, 2026 at 6:32 PM IST
বোলপুর, 14 জুলাই: বালিগঞ্জ থেকে অ্যাপ-ক্যাব বুক করেছিলেন তিন যাত্রী । গন্তব্য ছিল বিশ্বভারতীর শহর শান্তিনিকেতন । কিন্তু ভোরের আলো ফোটার আগেই সেই সফর পরিণত হল রুদ্ধশ্বাস অপরাধ কাহিনিতে । গাড়ি থামিয়েই চালকের মাথায় পরপর ছুরির কোপ, ছিনিয়ে নেওয়া হল গাড়ি, টাকা এবং সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী । রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গলের ধারে পড়ে রইলেন চালক। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শান্তিনিকেতনে।
বোলপুরের শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত চিপকুটির জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় সোমবার ভোররাতে ঘটে যায় সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানানো এক দুঃসাহসিক লুঠের ঘটনা । অভিযোগ, অ্যাপ-ক্যাবের মাধ্যমে কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করে তিন ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে আসেন । গন্তব্যে পৌঁছনোর পরই পরিকল্পনা মাফিক চালকের উপর হামলা চালিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা ।
আহত অ্যাপ-ক্যাবের চালক পবন রাম বর্তমানে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে তিনি জানান, "বালিগঞ্জ থেকে গাড়ি বুক করেছিল ওরা । ভোর রাতে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় আচমকা গাড়ি থামাতে বলে ৷ গাড়ি থামাতেই ওরা বলে, গাড়ির চাবি আর যা টাকা-পয়সা আছে সব দিয়ে দিতে । আমি বাধা দিতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয় । তারপর মাথায় তিন বার ছুরি মারে । গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় । এখন শুধু ভাবছি, আমার গাড়িটা কী ভাবে ফিরে পাব ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে তিন যাত্রীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে রওনা দেন পবন । দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সোমবার ভোর সাড়ে 3টা নাগাদ চিপকুটির জঙ্গল এলাকায় পৌঁছনোর পর যাত্রীদের একজন গাড়ি থামাতে বলেন । গাড়ি থামানো মাত্রই পরিস্থিতি বদলে যায় ।
অভিযোগ, গাড়ি থেকে নেমে তিন অভিযুক্ত চালকের কাছে গাড়ির চাবি এবং মানিব্যাগ দাবি করে । পবন তা দিতে অস্বীকার করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি । এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় পরপর তিনটি কোপ মারা হয় । চালকের দাবি, দুষ্কৃতীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে রাস্তার ধারের জঙ্গলে ফেলে রেখে গাড়ি, নগদ টাকা এবং মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তেরা ।
গুরুতর জখম অবস্থায় কোনও রকমে পথচারীদের সাহায্যে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছন পবন । চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন । বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ।
ঘটনার তদন্তে নেমেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ । চালকের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে । শ্রীনিকেতন মোড়-সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে চুরি যাওয়া অ্যাপ-ক্যাবটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ তবে তদন্তকারীদের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হেরিটেজ শহর শান্তিনিকেতনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এখনও বহু সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল থাকার ঘটনা । ফলে দুষ্কৃতীদের গতিবিধি চিহ্নিত করতে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে ।
বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া শান্তিনিকেতন সারা বছরই দেশ-বিদেশের পর্যটকে ভরপুর থাকে । অ্যাপ-ক্যাবের মতো অ্যাপভিত্তিক পরিষেবায় প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী যাতায়াত করেন । সেই পর্যটনকেন্দ্রেই অ্যাপ-ক্যাব চালককে ছুরি দিয়ে জখম করে গাড়ি লুঠের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে । শীঘ্রই অপরাধীদের নাগাল পাওয়া যাবে ৷
আরও পড়ুন: