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ছেলের পরকীয়ার কুকীর্তি ফাঁস ! তৃণমূলের নেতার বাড়িতে ভাঙচুর জনতার

বিশ্বনাথ বাউড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি । তাঁর বাড়িতে উন্মত্ত জনতা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ৷

Trinamool leader house vandalism
তৃণমূল নেতার বাড়ি ভাঙচুর জনতার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 2:31 PM IST

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আসানসোল, 9 জুলাই: ছেলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত ৷ আর সেই অভিযোগে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হল তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ বাউড়ির বাড়িতে । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত রতিবাটি এলাকায় ৷ একদল উন্মত্ত জনতা বিশ্বনাথের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ।

পাশাপাশি অভিযোগ, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে প্রচুর ইট পাটকেল ছোড়া হয় । তাতে বাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি কোনওরকমের সামাল দেয় । স্থানীয় সূত্রে খবর, বিশ্বনাথের ছেলে পবিত্র বাউড়ি স্থানীয় এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন । যার কারণে এই জনরোষ ।

তৃণমূলের নেতার বাড়িতে ভাঙচুর জনতার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রানিগঞ্জ থানার জেকে নগর ফাঁড়ির এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2017 সালে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল । জেলা পরিষদ গঠনের জন্মলগ্ন থেকেই কখনও বিশ্বনাথ বাউড়ি আবার কখনও তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা বাউড়ি, এই দু'জনেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন । বর্তমানে বিশ্বনাথ বাউড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি । একই পরিবারের দুই মুখ বারবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন, তা নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল মানুষের । কিন্তু দলীয় লবিতে বিশ্বনাথের নাকি এমনই সেটিং ছিল যে বারবার তিনি কিংবা তাঁর স্ত্রী জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন ।

Trinamool leader house vandalism
বাড়ির সামনে স্টিলের রেলিং ভেঙে দেওয়া হয় (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে অভিযোগ, গত ছয় বছর ধরে তাঁর ছেলে পবিত্র বাউড়ি স্থানীয় এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত রয়েছেন । এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তিও হয়েছে বহুবার । গোটা গ্রামের মানুষ এই ঘটনার কথা জানেন । বারবার ছেলেটিকে বোঝানোর পরেও সেই সম্পর্ক থেকে বেরোননি পবিত্র । সম্প্রতি ওই গৃহবধূকে নিয়ে একটি পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন তিনি বলে অভিযোগ । আর তা জানাজানি হতেই জনরোষ গিয়ে পড়ে বিশ্বনাথ বাউড়ির বাড়িটির উপর ।

অভিযোগ, বুধবার রাতে প্রায় শতাধিক উন্মত্ত জনতা গিয়ে বিশ্বনাথের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় । বাড়ির সামনে স্টিলের রেলিং ভেঙে দেওয়া হয় । বাড়ির জানলায় ইট পাটকেল ছুঁড়ে কাচ ভেঙে দেওয়া হয় । এছাড়াও বাড়ির দরজাতে ক্রমাগত লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ । বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল । ভেতরে পরিবারের সদস্যরা ছিলেন কি না তা জানা যায়নি । বিশ্বনাথ বাউড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া গিয়েছে ।

Trinamool leader house vandalism
ভাঙচুর চালায় উন্মত্ত জনতা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে স্থানীয় এক মহিলা বলেন, "দু'জনের সংসার ও ছেলে-মেয়ে আছে । অথচ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে দুটি সংসার নষ্ট হচ্ছে । বারবার বোঝানো হয়েছে । তৃণমূল আমলে বাবার প্রভাব খাটিয়ে কোনও কথা শুনত না পবিত্র । এখনও তাই করছে ৷ ওই জন্য মানুষের রাগের ফলে এই ঘটনা ঘটল ।"

যদিও ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগকে উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল ৷ স্থানীয় বিজেপি নেতা সভাপতি সিং বলেন, "বিষয়টি কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয় ৷ এটি ওই পরিবারের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ সাধারণ মানুষের । এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কেউ জড়িত নয় ।"

TAGGED:

TRINAMOOL LEADER
EXTRAMARITAL AFFAIR
তৃণমূল নেতার বাড়ি ভাঙচুর
পরকীয়া
TRINAMOOL LEADER HOUSE VANDALISM

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