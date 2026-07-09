ছেলের পরকীয়ার কুকীর্তি ফাঁস ! তৃণমূলের নেতার বাড়িতে ভাঙচুর জনতার

ছেলের পরকীয়ার কুকীর্তি ফাঁস ! তৃণমূলের নেতার বাড়িতে ভাঙচুর জনতার
বিশ্বনাথ বাউড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি । তাঁর বাড়িতে উন্মত্ত জনতা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ৷
Published : July 9, 2026 at 2:31 PM IST
আসানসোল, 9 জুলাই: ছেলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত ৷ আর সেই অভিযোগে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হল তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ বাউড়ির বাড়িতে । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত রতিবাটি এলাকায় ৷ একদল উন্মত্ত জনতা বিশ্বনাথের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ ।
পাশাপাশি অভিযোগ, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে প্রচুর ইট পাটকেল ছোড়া হয় । তাতে বাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি কোনওরকমের সামাল দেয় । স্থানীয় সূত্রে খবর, বিশ্বনাথের ছেলে পবিত্র বাউড়ি স্থানীয় এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন । যার কারণে এই জনরোষ ।
রানিগঞ্জ থানার জেকে নগর ফাঁড়ির এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2017 সালে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল । জেলা পরিষদ গঠনের জন্মলগ্ন থেকেই কখনও বিশ্বনাথ বাউড়ি আবার কখনও তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা বাউড়ি, এই দু'জনেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন । বর্তমানে বিশ্বনাথ বাউড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি । একই পরিবারের দুই মুখ বারবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন, তা নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল মানুষের । কিন্তু দলীয় লবিতে বিশ্বনাথের নাকি এমনই সেটিং ছিল যে বারবার তিনি কিংবা তাঁর স্ত্রী জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন ।
অন্যদিকে অভিযোগ, গত ছয় বছর ধরে তাঁর ছেলে পবিত্র বাউড়ি স্থানীয় এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত রয়েছেন । এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তিও হয়েছে বহুবার । গোটা গ্রামের মানুষ এই ঘটনার কথা জানেন । বারবার ছেলেটিকে বোঝানোর পরেও সেই সম্পর্ক থেকে বেরোননি পবিত্র । সম্প্রতি ওই গৃহবধূকে নিয়ে একটি পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন তিনি বলে অভিযোগ । আর তা জানাজানি হতেই জনরোষ গিয়ে পড়ে বিশ্বনাথ বাউড়ির বাড়িটির উপর ।
অভিযোগ, বুধবার রাতে প্রায় শতাধিক উন্মত্ত জনতা গিয়ে বিশ্বনাথের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় । বাড়ির সামনে স্টিলের রেলিং ভেঙে দেওয়া হয় । বাড়ির জানলায় ইট পাটকেল ছুঁড়ে কাচ ভেঙে দেওয়া হয় । এছাড়াও বাড়ির দরজাতে ক্রমাগত লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ । বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল । ভেতরে পরিবারের সদস্যরা ছিলেন কি না তা জানা যায়নি । বিশ্বনাথ বাউড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া গিয়েছে ।
এদিকে স্থানীয় এক মহিলা বলেন, "দু'জনের সংসার ও ছেলে-মেয়ে আছে । অথচ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে দুটি সংসার নষ্ট হচ্ছে । বারবার বোঝানো হয়েছে । তৃণমূল আমলে বাবার প্রভাব খাটিয়ে কোনও কথা শুনত না পবিত্র । এখনও তাই করছে ৷ ওই জন্য মানুষের রাগের ফলে এই ঘটনা ঘটল ।"
যদিও ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগকে উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল ৷ স্থানীয় বিজেপি নেতা সভাপতি সিং বলেন, "বিষয়টি কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয় ৷ এটি ওই পরিবারের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ সাধারণ মানুষের । এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কেউ জড়িত নয় ।"