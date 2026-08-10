বিধায়কের হোয়াটসঅ্যাপ 'হ্যাক', মেসেজে টাকা দাবি ! ডায়মন্ড হারবারে সাইবার-চাঞ্চল্য

বিধায়কের হোয়াটসঅ্যাপ 'হ্যাক', মেসেজে টাকা দাবি ! ডায়মন্ড হারবারে সাইবার-চাঞ্চল্য
কীভাবে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল অভিযুক্তেরা ? ওটিপি, সিম-সংক্রান্ত কোনও কারসাজি নাকি অন্য কোনও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ? কোন পথে নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়েছিল, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
Published : August 10, 2026 at 5:12 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 10 অগস্ট: বিধায়কের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে পরিচিত এবং সাধারণ মানুষের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে টাকা চাওয়ার অভিযোগ । শুধু তাই নয়, মেসেজে কখনও দেখা করতে বলা হয়েছে, কখনও আবার পাঠানো হয়েছে হুমকির বার্তা । ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবারে । ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টের আইনজীবী দেবাংশু পান্ডার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার অভিযোগ উঠেছে । ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম শাখা ।
বিধায়কের দাবি, রবিবার রাতে ডায়মন্ড হারবারের নায়াপাড়ার এক বাসিন্দা তাঁকে ফোন করে বিষয়টি জানান । ওই ব্যক্তি জানান, দেবাংশুর মোবাইল নম্বর থেকেই তাঁকে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠানো হয়েছে । শুধু কথাবার্তা নয়, ওই নম্বর থেকে টাকা চাওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ । এমনকি দেখা করার জন্য বলা এবং হুমকির বার্তাও পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি ।
বিষয়টি জানার পর প্রথমে নিজের নম্বর থেকে মেসেজের বিষয়টি যাচাই করেন বিধায়ক । এরপর আর দেরি না করে ডায়মন্ড হারবার থানায় যান তিনি । সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
পুলিশের নজর এখন মূলত প্রযুক্তিগত তথ্যের দিকে । কী ভাবে বিধায়কের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে গেল, কোন ডিভাইস বা নম্বর থেকে অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করা হয়েছে, কার কার কাছে মেসেজ পাঠানো হয়েছে-সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজন হলে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও তথ্য চাওয়া হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার সেলের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে ।
পুলিশ কর্তাদের মতে, ঘটনার গুরুত্ব অন্য জায়গাতেও । একজন জনপ্রতিনিধির পরিচয় এবং ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে যদি সাধারণ মানুষের কাছে টাকা চাওয়া হয়ে থাকে, তা হলে এর পিছনে নিছক অ্যাকাউন্ট দখলের ঘটনা রয়েছে, নাকি পরিকল্পিত আর্থিক প্রতারণার ছক ? তদন্তে সেটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ প্রতারিত হয়েছেন কি না কিংবা কারও কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয় ।
দেবাংশুর বক্তব্য, তাঁর নম্বর থেকে কোনও ব্যক্তি টাকা চাইলে, দেখা করতে বললে অথবা হুমকি দিলে কেউ যেন তা বিশ্বাস না করেন । এমন কোনও মেসেজ বা ফোন পেলে আগে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি যাচাই করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি । অপরিচিত বা সন্দেহজনক কোনও লিঙ্কে ক্লিক না করা এবং কোনও অবস্থাতেই যাচাই না করে টাকা না পাঠানোর পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে ।
বিধায়কের দাবি, এর আগেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার ঘটনা ঘটেছিল । তাঁর পাশাপাশি বিজেপির একাধিক নেতা এবং দলের রাজ্য সভাপতির সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল বলে দাবি করেছেন তিনি । এ বার তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টকে ঘিরে অভিযোগ ওঠায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিধায়ক ।
তদন্তকারীদের কাছে আপাতত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ঠিক কী ভাবে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল অভিযুক্তেরা । ওটিপি, সিম-সংক্রান্ত কোনও কারসাজি, অন্য কোনও ডিভাইসে অ্যাকাউন্টের সংযোগ নাকি অন্য কোনও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ? কোন পথে নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ঘটনার পিছনে এক জন ব্যক্তি, নাকি সংগঠিত সাইবার অপরাধী চক্র, এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা-ও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় । তবে একজন জনপ্রতিনিধির পরিচয়কে হাতিয়ার করে হোয়াটসঅ্যাপে টাকা চাওয়ার অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি যে নিছক 'অ্যাকাউন্ট হ্যাক' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা স্পষ্ট ।
এখন পুলিশের নজর তিনটি প্রশ্নে - কী ভাবে হোয়াটসঅ্যাপের নিয়ন্ত্রণ গেল, কারা বিধায়কের পরিচয় ব্যবহার করল এবং তাঁদের ফাঁদে পড়ে কেউ আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কি না । সাইবার তদন্তেই মিলতে পারে সেই উত্তর ।