বুধ থেকে বিধায়কদের শপথ, শুক্রে নবান্নে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক শুভেন্দুর
বুধ এবং বৃহস্পতিবার দু'দিন ধরে চলবে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ । তার আগে মঙ্গলবার প্রোটেম স্পিকারকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল আরএন রবি ।
Published : May 9, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 9 মে: রাজ্যে নতুন সরকারের কাজকর্ম শুরুর বিষয়ে তৎপরতা একেবারে তুঙ্গে । আগামী বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব । তার আগে মঙ্গলবার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নেবেন প্রবীণ নেতা তাপস রায় । অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্য বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর নামে নতুন ফলক বসে গিয়েছে । শুক্রবার নবান্নে বসতে চলেছে রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক । সব মিলিয়ে নতুন সরকারের আনুষ্ঠানিক সূচনার জন্য প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।
আগামী বুধ এবং বৃহস্পতিবার, টানা এই দু'দিন ধরে চলবে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান । তবে তার আগে মঙ্গলবার প্রোটেম স্পিকারকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল আরএন রবি । জানা গিয়েছে, এবার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন তাপস রায় । এই গুরুত্বপূর্ণ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকছেন শঙ্কর ঘোষ এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । মূলত এই প্রোটেম স্পিকারের তত্ত্বাবধানেই নবনির্বাচিত বিধায়করা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন এবং বিধানসভার কাজে যোগ দেবেন ।
তবে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা কবে শপথ নেবে, তা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি । বুধবারের আগে বড় কোনও আনুষ্ঠানিক রদবদল বা শপথের সম্ভাবনা নেই । বাকি মন্ত্রীদের শপথ কবে হবে, তা নিয়ে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর । স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে বিধানসভার কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন ।
এদিন বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব । তাঁদের উপস্থিতিতেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক আলোচনাগুলি সম্পন্ন হয় । এরই পাশাপাশি, এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে শুভেন্দু অধিকারীর নামে নতুন নামফলক লাগানো হয়েছে, যা রাজ্য-রাজনীতিতে পালাবদলের এক সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরছে ।
এদিন বিধানসভায় বৈঠক শেষে বিকেলের দিকে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । জানা গিয়েছে, বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ তিনি প্রথমে যাবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে । সেখান থেকে তাঁর গন্তব্য হবে কালীঘাট মন্দির । সেখানে দর্শন ও পুজো দেওয়ার পর ভারত সেবাশ্রম সংঘে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । এই সমস্ত পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি শেষ করে বিকেলের পর নিজের বাড়ি কাঁথির উদ্দেশে রওনা দেবেন শুভেন্দু অধিকারী ।
আপাতত সবচেয়ে বেশি নজর রয়েছে আগামী শুক্রবারের দিকে । ওই দিন প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবন নবান্নে পা রাখতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী । শুধু তাই নয়, শুক্রবারই নবান্নে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক । সেই হাই-ভোল্টেজ বৈঠকের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ । মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই জনকল্যাণমূলক কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কি না, বা সরকারের আগামী দিনের রূপরেখা কী হতে চলেছে, তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই বৈঠক থেকেই মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । আপাতত নতুন সরকার গঠনের এই প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলি এবং শপথগ্রহণ পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে তৎপর গোটা প্রশাসন ।