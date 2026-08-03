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তৈরির পর প্রথম বর্ষাতেই রাস্তা যেন ডোবা ! দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

দুর্গাপুরে 'পথশ্রী' ও 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ৷ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন দুই বিধায়ক ৷

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তৈরির পর প্রথম বর্ষাতেই রাস্তা যেন ডোবা ! (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 4:43 PM IST

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দুর্গাপুর, 3 অগস্ট: দুর্গাপুরে বহু রাস্তা তৈরি হওয়ার পরে এখনও বছর ঘোরেনি ৷ কিন্তু সেই রাস্তা একবার বর্ষার জল পেতেই খানাখন্দে ভরা । বেহাল সড়কের কারণে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা । কোথাও বড় বড় গর্ত, যেন রাস্তার মাঝেই ডোবা ! এর জেরে প্রায়শই বিকল হয়ে পড়ছে ছোট-বড় যানবাহন, ঘটছে দুর্ঘটনাও । দুর্গাপুজোর আর বেশি দেরি নেই, অথচ শিল্পনগরীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার এমন বেহাল দশা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে শহরবাসীর মধ্যে ।

এই পরিস্থিতিতে দুর্গাপুজোর আগে জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দুর্গাপুর নগর নিগম এবং আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ)-এর আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । বৈঠকে শহরের বিভিন্ন এলাকার ভাঙাচোরা রাস্তার তালিকা তুলে ধরে দ্রুত মেরামতির দাবি জানান তিনি । এদিন বিধায়ক প্রাক্তন রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন । তাঁর দাবি, 'পথশ্রী' প্রকল্প এবং 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির নামে বুথে বুথে 10 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ হলেও সেই অর্থের বড় অংশ লুট হয়েছে ।

তাঁর আরও অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ দেখানো হলেও বাস্তবে অধিকাংশ কাজ হয়নি । কোথাও রাস্তার কাজ শুরু করে মাঝপথে ফেলে রাখা হয়েছে, কোথাও আবার নিম্নমানের কাজের কারণে অল্পদিনের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে পড়েছে । ফলে সরকারি অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগও চরমে পৌঁছেছে ।

বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "দুর্গাপুর নগর নিগম ও এডিডিএ-র সঙ্গে হওয়া বৈঠকে এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে । যেসব ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে । পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আগে শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বেহাল রাস্তার সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে ।"

দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই এবিষয়ে বলেন, "এবার থেকে সপ্তাহে বেশ কয়েকটা দিন দুর্গাপুর নগর নিগমে আমি বসব । বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষের সমস্যা যেমন শুনব, তার পাশাপাশি দুর্গাপুর নগর নিগমের অন্দরে থাকা দুর্নীতিগ্রস্তদের খুঁজে বের করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কড়া অবস্থান নেওয়া হবে ।"

প্রসঙ্গত, রাজ্যের পূর্বতন সরকারের সময়কালে একের পর এক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে পুরসভার কাউন্সিলদের বিরুদ্ধে ৷ শুধু তাঁরাই নন, অর্থ তছরুপের ঘটনায় বহু বাস্তুকার ও ঠিকাদারদেরও নাম জড়িয়েছে ৷ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি তাঁরাও 'জার্সি বদল' করে ফের সুদিনের অপেক্ষায় বহাল তবিয়তে রয়েছেন বলে অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ এবার তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিলেন দুর্গাপুরের দুই বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই ।

আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদ কিমবা দুর্গাপুর নগর নিগমের দুর্নীতিগ্রস্ত বাস্তুকার এবং ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে দুর্গাপুর পূর্ব এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের দুই বিজেপি বিধায়ক, যথাক্রমে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ুই বলেন, "সমস্ত রাস্তার তালিকা দেখে সেখানে কারা কারা বাস্তুকার ছিলেন এবং কারাই বা ঠিকাদার ছিলেন তাঁদের তালিকা তৈরি করার কথা আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি ।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বহু ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করেছেন । দুর্গাপুরেও তেমনটা হলে, 'দুর্নীতির আঁতুড়ঘর' ভেঙে চুরমার হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ ৷

TAGGED:

CHANDRA SEKHAR BANERJEE
CORRUPT CONTRACTORS
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাস্তা
POOR ROAD CONDITION

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